Lời khai của kẻ ném bom xăng khiến 4 người trong gia đình bỏng nặng

Sáng ngày 24/9, Thượng tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, sau hơn 36 giờ từ khi tiếp nhận vụ việc phóng hỏa đốt nhà làm 4 người trong cùng một gia đình bị bỏng nặng xảy ra ở thôn Hòa Mỹ (xã Xuân Cảnh, TX. Sông Cầu), Công an tỉnh đã xác định Trần Văn Phúc (SN 1976, trú thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh) là nghi can đã phóng hỏa đốt nhà làm 4 người trong gia đình anh Nguyễn Hữu Vinh (SN 1980, trú ở thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh) bị bỏng nặng.

Cũng theo thượng tá Võ Duy Tuấn, sau khi điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên đã tiến hành ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phúc về tội giết người. Các quyết định vừa nêu đã được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn theo luật định.

Chân dung đối tượng Phúc. Ảnh: Báo Công Lý

Theo báo Công an Nhân dân, Trần Văn Phúc khai có thân quen với Vinh sau những cuộc cá độ bóng đá. Hơn 1 tháng về trước, do bị trêu tức khi thua độ nên Vinh tạt ly bia vào mặt Phúc dẫn đến thách đố đánh nhau nhưng được người khác can ngăn. Gần đây, Phúc thua độ và xảy ra cãi vã gay gắt với người vợ nhưng lại nhớ đến mâu thuẫn trước đó với Vinh, nên mưu tính trả thù. Vì vậy, Phúc đã ném bom xăng vào phòng ngủ nhà anh Vinh gây ra vụ hỏa hoạn. Đặc biệt, trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường, Phúc nhìn thấy ổ khóa Vinh bỏ quên nên bấm khóa cửa phỏng ngủ từ bên ngoài để ngăn chặn lối thoát của nạn nhân.

Khi biết 4 người trong gia đình Vinh đều bị bỏng nặng, Phúc kiếm cớ né tránh vì lý do nợ nần, cần tìm nơi mưu sinh để “chuồn” khỏi địa phương rồi lên mạng xã hội tung tin đang ở Nha Trang. Nguồn tin cũng cho hay, Phúc đã có 2 lần bị truy tố, xét xử về tội "Cố ý gây th ương tích".

Trao đổi với Tiền Phong, anh Nguyễn Hữu Dự, người thân của gia đình anh Vinh cho biết hiện gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế để điều trị vết thương cho các nạn nhân. "Vợ chồng anh chị chỉ buôn bán nhỏ, mà ảnh hưởng dịch Covid 19 nên gia đình gặp nhiều khó khăn. Tiền điều trị, cho cả gia đình đều phải nhờ người thân, hàng xóm đóng góp. Mấy hôm nay, tôi phải chạy đi vay lãi vài chục triệu để có tiền cho vợ chồng anh trai và hai và đứa cháu đang nằm điều trị trong viện".

Anh Dự cũng thông tin thêm theo bệnh án của bệnh viện thì anh Vinh bị bỏng nặng với thương tích 70%, vợ anh Vinh thì bị thương tích 60%. Tội nhất là bé lớn của anh Vinh bị bỏng nặng và nguy cơ hoại tử đôi bàn tay.





Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.