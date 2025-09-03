Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 03/09/2025 11:39 GMT+7

Lợi nhuận Phú Mỹ Hưng giảm sâu, nợ phải trả 'phình to' kỷ lục

Phương Thảo Thứ tư, ngày 03/09/2025 11:39 GMT+7
Phú Mỹ Hưng báo lãi sau thuế nửa đầu 2025 đạt 970,6 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ. Trái ngược, nợ phải trả tăng lên kỷ lục hơn 23.400 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử công bố.
Phú Mỹ Hưng báo lãi gần 1.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Trong báo cáo tình hình tài chính bán niên 2025, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 970,6 tỷ đồng, "bốc hơi" 29% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn lại giai đoạn 2019 đến nay, lợi nhuận của Phú Mỹ Hưng liên tục trồi sụt, đặc biệt, kể từ năm 2022, con số này lại ghi nhận 1 chiều đi xuống.

Cụ thể, trong năm tài chính 2022 Phú Mỹ Hưng báo lãi sau thuế 3.615 tỷ đồng, năm 2023 là 2.197 tỷ đồng và năm 2024 là gần 2.089 tỷ đồng. Có thể thấy lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp địa ốc này có dấu hiệu đi xuống rõ rệt trong những năm gần đây.

Số liệu: Báo cáo kết quả kinh doanh các năm cập nhật trên HNX

Nợ phải trả "phình to" lên mức kỷ lục hơn 23.400 tỷ đồng

Về sức khoẻ tài chính, trên bảng cân đối kế toán, tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của công ty đạt gần 33.882 tỷ đồng, giảm khoảng 3% so với thời điểm giữa năm 2024.

Trái ngược với xu hướng giảm của tài sản và lợi nhuận, tổng nợ phải trả của nhà phát triển bất động sản này lại tăng 5%, lên mức 23.412 tỷ đồng. Đây là con số nợ phải trả cao nhất trong lịch sử hoạt động được Phú Mỹ Hưng công bố. Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã tăng từ 1,77 lên 2,24 lần.

Nguyên nhân chính khiến tổng nợ tăng cao đến từ khoản mục "phải trả khác" với giá trị ghi nhận lên đến gần 10.168 tỷ đồng.

Sự gia tăng này có thể liên quan đến các khoản tiền nhận trước từ khách hàng cho các dự án sắp bàn giao hoặc các khoản phải trả cho nhà thầu, đối tác trong quá trình triển khai dự án mới. Gần đây, doanh nghiệp đã công bố kế hoạch giới thiệu dự án căn hộ cao cấp The Aurora tại Quận 7, dự kiến ra mắt vào quý 4/2025.

Không chỉ ghi nhận tăng trong nửa đầu năm 2025, nợ phải trả của Phú Mỹ Hưng có dấu hiệu tăng mạnh trong những năm gần đây, đặc biệt là nợ vay tài chính.

Cụ thể, kết thúc năm tài chính 2023, nợ phải trả của công ty là 18.924 tỷ đồng, gồm 11.055 tỷ đồng nợ vay tài chính. Đến năm 2024 con số nợ phải trả là 20.810 tỷ đồng, gồm 11.998 tỷ đồng nợ vay tài chính và tiếp tục leo thang trong nửa đầu năm 2025.

Sức ép tài chính này khiến tổng tài sản của Phú Mỹ Hưng giảm 3,2% so với đầu năm, xuống còn 33.881 tỷ đồng. Điều này đặt ra câu hỏi về chiến lược tài chính và khả năng duy trì tăng trưởng của “ông lớn” địa ốc này.

Số liệu: Báo cáo kết quả kinh doanh các năm cập nhật trên HNX

Ở chiều ngược lại, Phú Mỹ Hưng đã đẩy mạnh trả nợ vay ngân hàng, giúp dư nợ giảm 814 tỷ đồng xuống còn 5.686 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu cũng hạ từ 7.949 tỷ xuống 7.558 tỷ đồng. Con số này bao gồm hơn 863 tỷ đồng từ trái phiếu phát hành trong nước và gần 6.695 tỷ đồng từ kênh trái phiếu quốc tế.

Dư nợ vay từ các tổ chức tín dụng cũng giảm 13% so với cùng kỳ, xuống còn 5.686 tỷ đồng.

Phú Mỹ Hưng có 3 lô trái phiếu phát hành trong nước là PMH.1700.2019.01, PMH.1700.2019.02 và PMH.300.2019 với tổng giá trị lưu hành 2.000 tỷ đồng. Trong đó, hai lô đầu (1.700 tỷ đồng) sẽ đáo hạn vào tháng 6/2026, lô còn lại thì phải đến tháng 8/2026.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Công ty đã thanh toán đúng hạn tổng cộng gần 32 tỷ đồng tiền lãi cho 3 lô trái phiếu kể trên.

Phú Mỹ Hưng và "nước cờ" lớn tại Bắc Ninh

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng được thành lập vào tháng 03/1993, là liên doanh giữa Công ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Công Nghiệp Tân Thuận (IPC - Việt Nam, tên cũ là công ty Phát Triển Công Nghiệp Tân Thuận) và Công ty Phú Mỹ Hưng Asia Holdings (tên cũ là tập đoàn CT&D - Đài Loan).

Phú Mỹ Hưng được biết tới là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP. HCM) có quy mô gần 400 ha, là một trong những khu đô thị phức hợp đầu tiên tại TP. HCM.

Sau nhiều năm phát triển tại thị trường TP. HCM, từ đầu năm 2025, “ông lớn” địa ốc này bắt đầu chiến dịch đầu tư ra phía Bắc với địa điểm được lựa chọn đầu tiên là tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể, vào ngày 13/4, công ty khởi công phát triển dự án Khu đô thị sinh thái Hồng Hạc với diện tích 198 ha, tổng mức đầu tư 27.145 tỷ đồng.

Dự án khu đô thị sinh thái Hồng Hạc - Xuân Lâm tại Bắc Ninh.

Theo kế hoạch, Phú Mỹ Hưng sẽ triển khai khu đô thị trong 10 năm, chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, phân khu Hồng Phát gồm 323 căn thấp tầng sẽ được tập trung phát triển và mở bán đầu tiên, dự kiến hoàn tất xây dựng vào cuối năm 2027.

Phú Mỹ Hưng chưa công bố giá bán với Hồng Hạc City, song theo môi giới, giá dự kiến dao động trong khoảng 100 - 150 triệu đồng/m2. Tệp khách mà chủ đầu tư hướng đến là người dân Hà Nội, Bắc Ninh, cộng đồng chuyên gia, kỹ sư đang làm việc tại các khu công nghiệp lớn quanh khu vực như VSIP, KCN Yên Phong, Quế Võ, Đại Đồng - Hoàn Sơn...

Theo sau "tiếng vang" khi mang 1 tỷ USD tới Bắc Ninh, Phú Mỹ Hưng đã tiếp tục lựa chọn Phú Thọ là điểm đến tiếp theo để mở rộng hoạt động tại miền Bắc.

