Long An công khai người nợ tiền thuế và các khoản thu ngân sách 987 tỷ đồng

Trưa 17/12, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Long An Nguyễn Ngọc Minh Sang vừa ký thông báo số 7023/TB. công khai danh sách người nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Đến ngày 31/10, số tiền cần thu hơn 987 tỷ đồng.

Cục thuế Long An biểu dương, khen thưởng những người nộp thuế có thành tích xuất sắc cuối năm. Ảnh: CTLA

Lý do công khai là vì các cá nhân trên vi phạm tại điểm a khoản I điều 100 Luật Quản thuế và điểm g khoản I điều 29 Nghị định 126 của Chính phủ.

Công ty CP dệt Long An (quốc lộ 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) nợ thuế hơn 11,7 tỷ đồng. Ảnh: Thiên Long

Một số công ty nợ tiền thuế lớn, cụ thể: Công ty TNHH SXTM Soài Rạp (KCN Đông Nam Á xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc) hơn 58,1 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV xây dựng Hoàng Gia Hân (phường 4, TP.Tân An) hơn 9 tỷ đồng, Công ty CP miễn thuế SP ASEAN (khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường) 7,1 tỷ đồng, Công ty cổ phần phát triển bóng đá Long An (phường 6, TP.Tân An) hơn 5 tỷ đồng.

Công ty CP dệt may Đông Khánh (KCN Hải Sơn, huyện Đức Hòa) nợ 6,1 tỷ đồng, Công ty CP dệt Long An (quốc lộ 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) hơn 11,7 tỷ đồng, Công ty CP BĐS Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa) hơn 45,7 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An (KCN An Thạnh, huyện Bến Lức) 50,24 tỷ đồng. Công ty TNHHTM MTV Đồng Tâm (khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) nợ hơn 2,93 tỷ đồng, Công ty CPBT và XD Thăng Long (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) hơn 5,7 tỷ đồng,

Đặc biệt, một số công ty nợ thuế lớn là: Công ty CPĐTXD An Phú Sinh (xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc) 118,2 tỷ đồng, Công ty TNHH xăng dầu Tây Nam S.W.P chi nhánh Long An (xã Hướng Thọ Phú, TP. Tân An) nợ hơn 344,2 tỷ đồng, Công ty TNHH SOUTHLAND INTERNATIONAL (KCN mở rộng Long Hậu, huyện Cần Giuộc) hơn 81,4 tỷ đồng, đồng), Công ty CPĐT Tân Thành Long An (xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa) hơn 58,6 tỷ.

Thông tin này đã được Cục thuế tỉnh Long An thông báo công khai.