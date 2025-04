Long An mời gọi đầu tư 55 vị trí quảng cáo dọc tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương

Cụ thể, Long An xác định 55 vị trí quảng cáo để mời gọi đầu tư, phục vụ nhu cầu tuyên truyền, đồng thời tích cực quảng bá thương mại cho doanh nghiệp có nhu cầu.

Đoạn cao tốc TP.HCM - Trung Lương qua địa phận TP.Tân An (Long An) đặt nhiều biển quảng cáo dọc tuyến giao thông. Ảnh: T.L

Theo quyết định, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan cùng UBND địa phương có vị trí quy hoạch quảng cáo để tổ chức triển khai thực hiện.

Long An cũng phê duyệt phương án xét chọn nhà đầu tư cho 55 vị trí quảng cáo dọc theo cao tốc TP.HCM – Trung Lương đoạn đi qua Long An (huyện Bến Lức, Thủ Thừa và TP.Tân An).

Địa điểm, vị trí và tọa độ các bảng quảng cáo sẽ được xác định theo điều kiện thực tế. Trong quá trình triển khai, có thể điều chỉnh, dịch chuyển một cách hợp lý so với phương án gốc, song phải đảm bảo phù hợp quy hoạch, không ảnh hưởng đến an toàn giao thông và tuân thủ các quy định về an toàn hành lang lộ giới.

Nhà thể thao Pickleball xây trái phép tại Long An bị phạt 115 triệu đồng

Phương tiện quảng cáo được quy định là bảng hai mặt, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.

Nội dung quảng cáo phải bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu tuyên truyền chính trị và quảng bá thương mại đồng thời, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Luật Quảng cáo và quy hoạch đã được duyệt.

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà đầu tư dự kiến từ quý II/2025, thời gian triển khai kéo dài đến quý III/2025. Các vị trí quảng cáo sẽ được khai thác và sử dụng đến năm 2050.

“Việc xây dựng và ban hành phương án xét chọn nhà đầu tư cho các vị trí quảng cáo này được xem là cần thiết và cấp bách, nhằm lựa chọn những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đủ năng lực và kinh nghiệm triển khai đúng theo quy hoạch”, UBND tỉnh xác định.