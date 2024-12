Luật sư mới của Đàm Vĩnh Hưng trong vụ kiện vợ chồng ca sỹ Bích Tuyền giỏi cỡ nào?

Người đại diện cho Đàm Vĩnh Hưng - luật sư Từ Huy Hoàng là ai?

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đổi luật sư Từ Huy Hoàng thay thế cho tổ hợp luật sư tư vấn trước đó trong vụ kiện với ông Gerard Williams.

Hiện tại, người đại diện cho Đàm Vĩnh Hưng trong vụ kiện là luật sư Từ Huy Hoàng. Trao đổi với PV Dân Việt, ông Dũng Taylor nhận định, đây là luật sư người Việt am hiểu luật pháp Mỹ và là luật sư có tỷ lệ thành công cao trong các vụ trước đó.

Ông Từ Huy Hoàng tốt nghiệp ngành Luật tại Mỹ, có văn phòng Luật tại Quận Cam, California. Ông từng là Chủ tịch Hội sinh viên người Mỹ gốc Á (Asian American Pacific Law Student Association).

Luật sư Từ Huy Hoàng là cái tên có tiếng trong giới luật sư tại Mỹ. Ảnh: FBNV

Luật sư Từ Huy Hoàng còn là Sáng lập viên Đài phát thanh truyền hình Sài Gòn phủ sóng khắp 50 tiểu bang. Ngoài ra, Luật sư Hoàng còn là nhà phân tích các sự kiện liên quan đến lĩnh vực pháp lý. Ông thường xuất hiện trên các kênh truyền hình SBTN, NN, ABC và CBS để tư vấn pháp lý.

Luật sư Từ Huy Hoàng tốt nghiệp tiến sĩ luật tại đại học Western States College of the Law và gia nhập Ðoàn Luật sư California từ năm 1999. Ông thường xuyên xuất hiện trong chương trình “The Law Is In Your Side” trên các đài truyền hình Vietface, VNA, VBS, KVLA và các đài địa phương. Ông là luật sư chuyên về hình sự, đồng thời thành công trong các vụ việc về di trú, luật thương mại, kinh doanh, bất động sản, luật dân sự...

Trước khi đảm nhận vụ kiện của Đàm Vĩnh Hưng, luật sư Từ Huy Hoàng từng nổi tiếng thế nào?

Ông cũng đã từng đạt kết quả thành công 100% các hồ sơ chống trục xuất tại các tòa án Nebraska và San Francisco. Bên cạnh đó, ông được đọc giả Việt biết đến nhiều hơn sau vụ nghệ sĩ Minh Béo từ năm 2016, một trong những luật sư tham gia phân tích luật pháp vụ nam nghệ sĩ bị bắt ở Mỹ.

Từ vị trí luật sư thành đạt công tâm và là một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực truyền hình, Luật sư Từ Huy Hoàng gắn bó nhiều với các cuộc thi sắc đẹp trong vai trò giám khảo. Ông Từ Huy Hoàng thân thiết với các cuộc thi Hoa hậu. Bên cạnh đó, ông Từ Huy Hoàng còn là một vị luật sư giàu lòng nhân ái khi và có nhiều hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa.

Luật sư Từ Huy Hoàng và các cộng sự của mình đã có nhiều vụ án thành công. Ảnh: FBNV

Nói về phương châm làm việc của mình và các cộng, ông từng chia sẻ: “Với tôi luật sư không phải chỉ biết làm thương mại mà phải có tấm lòng phục vụ và phải biết sử dụng kiến thức luật pháp của mình để giúp cho quý đồng hương khi gặp phải vấn đề luật pháp".

Luật sư Từ Huy Hoàng còn được biết đến với thành công trong việc giúp đưa hơn 2000 người Việt tị nạn ở Philippines đến Hoa Kỳ. Khi đó ông đến tận nơi để gặp gỡ, thăm hỏi và giúp đỡ những đồng hương của mình, không những về tinh thần mà còn cả vật chất.

Được biết, luật sư Từ Huy Hoàng mang cấp bậc đại úy và phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, ông cũng đã từng biện hộ cho binh lính và các sĩ quan thành công trước tòa án quân đội.