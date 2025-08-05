Chủ đề nóng

80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Mánh khóe gian lận ở thị trường dầu ăn
Thứ ba, ngày 05/08/2025 06:49 GMT+7

Lực lượng phòng thủ dân sự: Chính sách mới nhất về lương, phụ cấp trực đêm từ 23/8/2025

Phi Long Thứ ba, ngày 05/08/2025 06:49 GMT+7
Từ 23/8/2025, người làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự sẽ được hưởng lương làm thêm giờ, phụ cấp trực đêm, trợ cấp đặc thù và hỗ trợ khi gặp rủi ro. Đây là một trong những chính sách mới tại Nghị định 200/2025/NĐ-CP, nhằm bảo đảm quyền lợi và điều kiện làm việc cho lực lượng được huy động.
Làm nhiệm vụ trực đêm được hưởng thêm chế độ, tính lương làm thêm giờ

Theo Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 9/7/2025 của Chính phủ, có hiệu lực từ 23/8/2025, công chức, viên chức và người lao động làm nhiệm vụ trực trong lực lượng phòng thủ dân sự sẽ được tính và hưởng tiền lương làm thêm giờ theo các quy định tại Bộ luật Lao động hiện hành.

Người tham gia huy động, tập huấn phòng thủ dân sự sẽ được hưởng lương và phụ cấp theo quy định. Ảnh minh họa: DV.

Cụ thể tại Điều 42, người trực đêm từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau sẽ được hưởng tiền ăn thêm tùy theo thời gian làm việc như sau:

Sáp nhập tỉnh, vấn đề phòng thủ dân sự sẽ thuận lợi hơn như thế nào?

Trực từ 4 giờ trở lên: Được hưởng mức tiền ăn thêm bằng mức ăn cơ bản một ngày của Dân quân đang thực hiện nhiệm vụ.

Trực từ 2 giờ đến dưới 4 giờ: Được hưởng 0,5 mức tiền ăn cơ bản một ngày của Dân quân.

Chi phí chi trả tiền lương làm thêm giờ và các khoản ăn thêm nêu trên sẽ được tính vào ngân sách chi thường xuyên của các bộ, ngành, địa phương có thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự.

Huy động làm nhiệm vụ phòng thủ: Có lương, phụ cấp và hỗ trợ rủi ro

Huy động tập huấn, diễn tập: Có lương, có phụ cấp

Tại Điều 43, người không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước khi được huy động làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự sẽ được hưởng trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn và phụ cấp đặc thù như đối với Dân quân tự vệ. Cấp nào huy động thì cấp đó có trách nhiệm chi trả.

Đối với người hưởng lương từ ngân sách, trong thời gian tham gia nhiệm vụ vẫn được giữ nguyên lương, phụ cấp công tác, phúc lợi và hỗ trợ chi phí đi lại, kể cả khi làm việc tại khu vực độc hại.

Người lao động theo hợp đồng khi tham gia nhiệm vụ phòng thủ dân sự được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động và được hưởng lương, phụ cấp theo quy định.

Đối với lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tiền lương do doanh nghiệp chi trả, còn các khoản phụ cấp, trợ cấp đặc thù sẽ do cơ quan huy động chi trả và được tính vào chi phí quản lý, sản xuất kinh doanh.

Người làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự được bảo đảm chế độ khi ốm đau, tai nạn, bị thương. Ảnh minh họa: DV.

Có chính sách hỗ trợ khi ốm đau, tai nạn hoặc tử vong

Điều 44 quy định cụ thể chế độ đối với người làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự trong trường hợp ốm đau, tai nạn, bị thương hoặc tử vong:

Trường hợp có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, người được huy động sẽ hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm và an toàn lao động.

Trường hợp không tham gia bảo hiểm, sẽ được hưởng chế độ tương tự như Dân quân không đóng bảo hiểm.

Người sử dụng chất kích thích, ma túy... trong thời gian thực hiện nhiệm vụ sẽ không được hưởng chế độ theo quy định tại khoản 1 điều này.

Thời gian tính chế độ được xác định từ khi bắt đầu được huy động làm nhiệm vụ đến khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về cư trú, hoặc đến thời điểm xảy ra sự cố.

Từ ngày 23/8/2025, Nghị định số 200/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia phòng thủ dân sự.
Người làm nhiệm vụ trực đêm được hưởng lương làm thêm giờ và tiền ăn thêm, tùy theo thời gian trực.
Người được huy động tham gia tập huấn, diễn tập, thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự sẽ được bảo đảm đầy đủ các chế độ: lương, phụ cấp và trợ cấp đặc thù.
Trường hợp ốm đau, tai nạn, tử vong trong khi làm nhiệm vụ được hưởng chế độ bảo đảm, có phân biệt theo tình trạng tham gia bảo hiểm và nguyên nhân xảy ra sự cố.

2 khoản tiền lớn người dân bắt buộc phải nộp khi làm sổ đỏ năm 2025

Khi làm sổ đỏ, người dân bắt buộc phải nộp một số khoản chi phí theo quy định pháp luật. Những khoản này có thể ảnh hưởng đáng kể đến tổng chi phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dưới đây, luật sư sẽ phân tích rõ các quy định hiện hành để người dân nắm chắc và chủ động trong quá trình thực hiện.

Bãi bỏ hàng loạt thủ tục "rườm rà" trong cấp Sổ đỏ, từ 1/7/2025

Bãi bỏ hàng loạt thủ tục 'rườm rà' trong cấp Sổ đỏ, từ 1/7/2025

Lâm Đồng: Thanh tra loạt dự án chậm tiến độ, nguy cơ gây lãng phí, thất thoát ngân sách

Lâm Đồng: Thanh tra loạt dự án chậm tiến độ, nguy cơ gây lãng phí, thất thoát ngân sách

Hà Nội: Công viên hồ Vĩnh Hoàng bỏ hoang, trở thành “điểm đen” ô nhiễm giữa Thủ đô

Hà Nội: Công viên hồ Vĩnh Hoàng bỏ hoang, trở thành “điểm đen” ô nhiễm giữa Thủ đô

Ký ức Hà Nội: Đồng đất Mễ Trì, những mốc lịch sử tự hào

Ký ức Hà Nội: Đồng đất Mễ Trì, những mốc lịch sử tự hào

Du lịch Lạng Sơn thu hút du khách bằng sản phẩm độc đáo
Xã hội

Du lịch Lạng Sơn thu hút du khách bằng sản phẩm độc đáo

Xã hội

Trong những năm gần đây, ngành du lịch tỉnh Lạng Sơn đang có một cuộc chuyển mình mạnh mẽ, thu hút du khách bằng những sản phẩm du lịch độc đáo.

Thủ phủ trồng thanh long tỉnh Lâm Đồng quyết xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập 75 triệu đồng/người/năm
Nhà nông

Thủ phủ trồng thanh long tỉnh Lâm Đồng quyết xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập 75 triệu đồng/người/năm

Nhà nông

Xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng (được sáp nhập từ hai xã Hàm Minh và thị trấn Thuận Nam, thuộc huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận cũ) đang chuyển mình để phát triển. Vùng đất này được xem là thủ phủ cây thanh long lớn nhất tỉnh Lâm Đồng, trên núi có tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn dài nhất Đông Nam Á.

3 người co cứng người, khó thở nguy kịch chỉ vì vết thương nhỏ
Xã hội

3 người co cứng người, khó thở nguy kịch chỉ vì vết thương nhỏ

Xã hội

Liên tiếp có bệnh nhân nhập viện trong tình trạng co cứng người, tính mạng nguy kịch do nhiễm trùng uốn ván từ các vết thương hở rất nhỏ.

Phường Trà Lý của tỉnh Hưng Yên mới, sẽ là trung tâm văn hóa, vui chơi, giải trí, phát triển du lịch quan trọng
Nhà nông

Phường Trà Lý của tỉnh Hưng Yên mới, sẽ là trung tâm văn hóa, vui chơi, giải trí, phát triển du lịch quan trọng

Nhà nông

Cùng đất nước bước vào giai đoạn lịch sử, những người dân phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên (trước sáp nhập tỉnh Thái Bình với tỉnh Hưng Yên, phường Trà Lý là một phần diện tích của thành phố Thái Bình) hôm nay không khỏi tự hào và khấp khởi kỳ vọng.

Thủ tướng chỉ đạo nóng để hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh
Tin tức

Thủ tướng chỉ đạo nóng để hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 127/CĐ-TTg ngày 4/8/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh.

Thưởng Tết cao kéo thu nhập trung bình trên 15 triệu đồng/tháng liệu có còn 'cửa' mua nhà ở xã hội?
Nhà đất

Thưởng Tết cao kéo thu nhập trung bình trên 15 triệu đồng/tháng liệu có còn 'cửa' mua nhà ở xã hội?

Nhà đất

Lỡ “vượt ngưỡng” vì thưởng Tết, nhiều người thu nhập thấp hoang mang liệu còn đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Bộ Xây dựng vừa lên tiếng, làm rõ cách tính thu nhập theo quy định.

HLV Lê Đức Tuấn: 'SHB Đà Nẵng sẽ đá 26 trận 'chung kết' ở V.League 2025/2026'
Thể thao

HLV Lê Đức Tuấn: "SHB Đà Nẵng sẽ đá 26 trận 'chung kết' ở V.League 2025/2026"

Thể thao

HLV Lê Đức Tuấn vừa có những chia sẻ trên FPT Play về quá trình chuẩn bị của CLB SHB Đà Nẵng cho mùa giải 2025/2026, trong đó đặc biệt chú trọng vào cuộc đua trụ hạng rất khốc liệt tại V.League.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Đất nước chuyển mình trong mắt mẹ tôi
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Đất nước chuyển mình trong mắt mẹ tôi

Văn hóa - Giải trí

"Nếu có ai hỏi tôi: “Việt Nam trong bạn là gì?”, tôi sẽ không nói đến GDP hay đô thị hóa. Tôi sẽ chỉ vào mẹ tôi – người phụ nữ 70 tuổi, sống qua thời đổi mới, gánh cả nhà trên một chiếc xe đạp cũ, và vẫn giữ ước mơ: Được vẫy cờ trong ngày lễ 2/9, nhìn đoàn quân đi qua".

'Nga đã dừng lại rồi', lời thừa nhận gây sốc từ Mỹ
Thế giới

"Nga đã dừng lại rồi", lời thừa nhận gây sốc từ Mỹ

Thế giới

Tuyên bố của các chính trị gia phương Tây về mối đe dọa dường như là xuất phát từ phía Nga không hề tương ứng với thực tế, bởi Moscow từ lâu đã đưa ra những yêu cầu rõ ràng về giải quyết xung đột ở Ukraine, cựu chuyên gia phân tích của CIA Ray McGovern tuyên bố trên kênh YouTube Judging Freedom.

Cấy lúa nhiều nhất làng, ông Lời ở Huế có lãi to khi chạy xe thăm đồng hết 50.000 đồng tiền xăng/ngày?
Nhà nông

Cấy lúa nhiều nhất làng, ông Lời ở Huế có lãi to khi chạy xe thăm đồng hết 50.000 đồng tiền xăng/ngày?

Nhà nông

Trong tình cảm của người dân Thanh Lam Bồ, thôn thuần nông của xã Phú Vang, TP Huế, (được sáp nhập từ xã Phú Gia, Vinh Hà, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang cũ), ông Hồ Văn Lời là “kiện tướng nông dân”, thành viên tích cực của câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” của xã, hàng chục năm qua cần mẫn trên 9ha ruộng, vươn đến cuộc sống ấm no.

Vingroup muốn rót 14 tỷ USD đầu tư dự án Khu bến cảng và Trung tâm logistics tại Hải Phòng
Nhà đất

Vingroup muốn rót 14 tỷ USD đầu tư dự án Khu bến cảng và Trung tâm logistics tại Hải Phòng

Nhà đất

Tập đoàn Vingroup vừa ban hành Nghị quyết của HĐQT phê duyệt chủ trương về việc đầu tư dự án Khu bến cảng và Trung tâm logistics Nam Đồ Sơn.

UBND TP.HCM kiến nghị sửa đổi Nghị quyết 98 để phù hợp với điều kiện phát triển mới
Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM kiến nghị sửa đổi Nghị quyết 98 để phù hợp với điều kiện phát triển mới

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM kiến nghị tăng số lượng biên chế đối với công chức cấp xã, đồng thời sửa đổi Nghị quyết 98 để phù hợp với điều kiện phát triển mới

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nam thanh niên tự lấy dao đâm mình nguy kịch; thêm cô gái trẻ ở Hà Nội mất tích bí ẩn
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nam thanh niên tự lấy dao đâm mình nguy kịch; thêm cô gái trẻ ở Hà Nội mất tích bí ẩn
4

Pháp luật

Nam thanh niên tự lấy dao đâm mình nguy kịch; thêm cô gái trẻ ở Hà Nội mất tích bí ẩn; triệt phá quán massage ở Hà Nội, kèm dịch vụ bán dâm cho khách giá 500.000 đồng/lượt... là những tin nóng 24 giờ qua.

Một ông giám đốc nông dân TPHCM chăm đàn vật nuôi bé tí, trồng dưa vàng kiểu gì mà có doanh thu hơn 18 tỷ/năm?
Nhà nông

Một ông giám đốc nông dân TPHCM chăm đàn vật nuôi bé tí, trồng dưa vàng kiểu gì mà có doanh thu hơn 18 tỷ/năm?

Nhà nông

Ông Phạm Văn Hinh, Giám đốc hợp tác xã (HTX) Nuôi ong dú Châu Đức, xã Xuân Sơn, TP HCM (trước đây là xã Xuân Sơn thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) kết hợp trồng dưa vàng, doanh thu 18 tỷ đồng/năm, kết hợp làm du lịch sinh thái, cho doanh thu 18 tỷ đồng/năm.

Nhiều căn nhà tại Dự án ổn định dân cư vùng biên giới tỉnh Lâm Đồng đang bỏ hoang, lãng phí
Nhà nông

Nhiều căn nhà tại Dự án ổn định dân cư vùng biên giới tỉnh Lâm Đồng đang bỏ hoang, lãng phí

Nhà nông

Mặc dù được đưa vào hoạt động từ năm 2012, tuy nhiên Dự án Ổn định dân cư vùng biên giới bon Bu Prăng 2, xã Quảng Trực (Lâm Đồng) dành cho người đồng bào M’nông đến nay vẫn có nhiều căn nhà bị bỏ hoang, xuống cấp.

Sau hơn 1 tháng, tỉnh Ninh Bình đã tiêu hủy 10.000 con lợn bị dịch tả lợn châu Phi
Nhà nông

Sau hơn 1 tháng, tỉnh Ninh Bình đã tiêu hủy 10.000 con lợn bị dịch tả lợn châu Phi

Nhà nông

Hơn một tháng qua, tỉnh Ninh Bình (mới) đang đối mặt với sự bùng phát trở lại của dịch tả lợn châu Phi (ASF) với diễn biến phức tạp. Theo thống kê, đã có hơn 10.174 con lợn buộc phải tiêu hủy, với tổng trọng lượng lên tới hơn 560 tấn.

Xem phim, tôi rút ra 1 điều và nói với chị đồng nghiệp, chị nghe xong làm theo: Ai ngờ quan hệ mẹ con cải thiện hẳn!
Gia đình

Xem phim, tôi rút ra 1 điều và nói với chị đồng nghiệp, chị nghe xong làm theo: Ai ngờ quan hệ mẹ con cải thiện hẳn!

Gia đình

Chị đồng nghiệp đã làm thử lời khuyên của tôi.

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo 'nóng' sau vụ xe khách biển 43 gây tai nạn làm 10 người chết ở Hà Tĩnh
Tin tức

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo "nóng" sau vụ xe khách biển 43 gây tai nạn làm 10 người chết ở Hà Tĩnh
17

Tin tức

Chủ tịch Đà Nẵng có chỉ đạo "nóng" sau vụ xe khách biển 43 gây tai nạn làm 10 người chết ở Hà Tĩnh, thông tin vừa được UBND TP Đà Nẵng cho hay.

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này, tuổi trẻ vất vả cơ hàn, về già sung túc giàu sang không ngờ
Gia đình

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này, tuổi trẻ vất vả cơ hàn, về già sung túc giàu sang không ngờ

Gia đình

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch trải qua nhiều khó khăn, thiệt thòi, tuổi trẻ phải bươn chải, không có điểm tựa vững chắc nhưng về già lại "vững như bàn thạch".

'Yeltsin đã cảnh báo': Phương Tây bị chỉ trích mạnh vì chính sách đối với Ukraine
Thế giới

'Yeltsin đã cảnh báo': Phương Tây bị chỉ trích mạnh vì chính sách đối với Ukraine

Thế giới

Giáo sư Glenn Diesen nhắc lại rằng cựu Tổng thống Nga Yeltsin từng cảnh báo rằng Nga sẽ không chấp nhận sự bá quyền toàn cầu của phương Tây.

Xe khách ngang nhiên chạy vào làn khẩn cấp, tạt đầu ôtô gây nguy hiểm trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây
Tin tức

Xe khách ngang nhiên chạy vào làn khẩn cấp, tạt đầu ôtô gây nguy hiểm trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây

Tin tức

Ngày 4/8, đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cho biết, đã tiếp nhận thông tin của người dân phản ánh về xe khách giường nằm có dấu hiệu vi phạm giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Phó Chi cục trưởng và nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản TP.Huế bị khởi tố
Pháp luật

Phó Chi cục trưởng và nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản TP.Huế bị khởi tố

Pháp luật

Cơ quan công an khởi tố ông Nguyễn Quang Vinh Bình- nguyên Chi cục trưởng và ông Võ Giang- Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản TP.Huế.

Ca sĩ, đại úy Hoàng Hồng Ngọc làm liveshow mang màu sắc áo lính kỷ niệm 15 năm theo con đường nghệ thuật
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ, đại úy Hoàng Hồng Ngọc làm liveshow mang màu sắc áo lính kỷ niệm 15 năm theo con đường nghệ thuật

Văn hóa - Giải trí

Chiều 4/8, nhạc sĩ, ca sĩ, đại úy Hoàng Hồng Ngọc tổ chức họp báo giới thiệu về liveshow “Bông hoa ánh thép” kỷ niệm 15 năm trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật.

Cựu trọng tài FIFA Dương Văn Hiền chỉ ra nguyên nhân tử vong của trọng tài Trần Đình Thịnh
Thể thao

Cựu trọng tài FIFA Dương Văn Hiền chỉ ra nguyên nhân tử vong của trọng tài Trần Đình Thịnh

Thể thao

Trả lời PV Dân Việt, cựu trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền cho biết: "Tôi khá bất ngờ về trường hợp của trọng tài Trần Đình Thịnh, cách đây khoảng vài tháng anh Thịnh thường mất ngủ vào ban đêm, đó có thể là nguyên nhân".

Lật xe nâng, một người đàn ông ở Ninh Bình tử vong
Tin tức

Lật xe nâng, một người đàn ông ở Ninh Bình tử vong

Tin tức

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại địa bàn xã Định Hóa, tỉnh Ninh Bình khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Ông Trump cho Nga 'cơ hội cuối cùng' để đàm phán ngừng bắn ở Ukraine
Thế giới

Ông Trump cho Nga 'cơ hội cuối cùng' để đàm phán ngừng bắn ở Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết, Đặc phái viên của ông – Steve Witkoff – dự kiến sẽ tới Nga vào cuối tuần này để thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn cho cuộc chiến Ukraine. Đây được cho là "cơ hội cuối cùng" của Nga.

Xuyên đêm đưa quả tim vượt hơn 1.000km về Huế ghép cho bệnh nhân
Xã hội

Xuyên đêm đưa quả tim vượt hơn 1.000km về Huế ghép cho bệnh nhân

Xã hội

Bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã xuyên đêm vào TP.Hồ Chí Minh lấy quả tim của người hiến đưa về Huế ghép thành công cho bệnh nhân 56 tuổi.

VIC kịch trần, NVL bứt phá: “tay to” khuấy động cổ phiếu địa ốc
Nhà đất

VIC kịch trần, NVL bứt phá: “tay to” khuấy động cổ phiếu địa ốc

Nhà đất

VIC gây sốc với giao dịch thỏa thuận hơn 9.800 tỷ đồng, góp hơn 6 điểm cho VN-Index. Cổ phiếu bất động sản đồng loạt bật tăng, nhóm ngành dẫn sóng với 6 mã kịch trần.

Tại sao Trương Lỗ thà làm tù nhân của Tào Tháo, còn hơn làm khách của Lưu Bị?
Đông Tây - Kim Cổ

Tại sao Trương Lỗ thà làm tù nhân của Tào Tháo, còn hơn làm khách của Lưu Bị?

Đông Tây - Kim Cổ

Trương Lỗ là cháu đời thứ 10 của Trương Lương thời Tây Hán, vào cuối thời Đông Hán, ông đã tấn công và giết chết Thái Thú của Hán Trung, một bộ phận khác của Tư Mã Trương Tú sau khi ly khai Hán Trung gần 30 năm, tại sao cuối cùng ông ta lại đầu hàng Tào Tháo?

