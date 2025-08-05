Lực lượng phòng thủ dân sự: Chính sách mới nhất về lương, phụ cấp trực đêm từ 23/8/2025

Làm nhiệm vụ trực đêm được hưởng thêm chế độ, tính lương làm thêm giờ

Theo Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 9/7/2025 của Chính phủ, có hiệu lực từ 23/8/2025, công chức, viên chức và người lao động làm nhiệm vụ trực trong lực lượng phòng thủ dân sự sẽ được tính và hưởng tiền lương làm thêm giờ theo các quy định tại Bộ luật Lao động hiện hành.

Người tham gia huy động, tập huấn phòng thủ dân sự sẽ được hưởng lương và phụ cấp theo quy định. Ảnh minh họa: DV.

Cụ thể tại Điều 42, người trực đêm từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau sẽ được hưởng tiền ăn thêm tùy theo thời gian làm việc như sau:

Sáp nhập tỉnh, vấn đề phòng thủ dân sự sẽ thuận lợi hơn như thế nào?

Trực từ 4 giờ trở lên: Được hưởng mức tiền ăn thêm bằng mức ăn cơ bản một ngày của Dân quân đang thực hiện nhiệm vụ.

Trực từ 2 giờ đến dưới 4 giờ: Được hưởng 0,5 mức tiền ăn cơ bản một ngày của Dân quân.

Chi phí chi trả tiền lương làm thêm giờ và các khoản ăn thêm nêu trên sẽ được tính vào ngân sách chi thường xuyên của các bộ, ngành, địa phương có thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự.

Huy động làm nhiệm vụ phòng thủ: Có lương, phụ cấp và hỗ trợ rủi ro

Huy động tập huấn, diễn tập: Có lương, có phụ cấp

Tại Điều 43, người không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước khi được huy động làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự sẽ được hưởng trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn và phụ cấp đặc thù như đối với Dân quân tự vệ. Cấp nào huy động thì cấp đó có trách nhiệm chi trả.

Đối với người hưởng lương từ ngân sách, trong thời gian tham gia nhiệm vụ vẫn được giữ nguyên lương, phụ cấp công tác, phúc lợi và hỗ trợ chi phí đi lại, kể cả khi làm việc tại khu vực độc hại.

Người lao động theo hợp đồng khi tham gia nhiệm vụ phòng thủ dân sự được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động và được hưởng lương, phụ cấp theo quy định.

Đối với lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tiền lương do doanh nghiệp chi trả, còn các khoản phụ cấp, trợ cấp đặc thù sẽ do cơ quan huy động chi trả và được tính vào chi phí quản lý, sản xuất kinh doanh.

Người làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự được bảo đảm chế độ khi ốm đau, tai nạn, bị thương. Ảnh minh họa: DV.

Có chính sách hỗ trợ khi ốm đau, tai nạn hoặc tử vong

Điều 44 quy định cụ thể chế độ đối với người làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự trong trường hợp ốm đau, tai nạn, bị thương hoặc tử vong:

Trường hợp có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, người được huy động sẽ hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm và an toàn lao động.

Trường hợp không tham gia bảo hiểm, sẽ được hưởng chế độ tương tự như Dân quân không đóng bảo hiểm.

Người sử dụng chất kích thích, ma túy... trong thời gian thực hiện nhiệm vụ sẽ không được hưởng chế độ theo quy định tại khoản 1 điều này.

Thời gian tính chế độ được xác định từ khi bắt đầu được huy động làm nhiệm vụ đến khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về cư trú, hoặc đến thời điểm xảy ra sự cố.

Từ ngày 23/8/2025, Nghị định số 200/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia phòng thủ dân sự.

Người làm nhiệm vụ trực đêm được hưởng lương làm thêm giờ và tiền ăn thêm, tùy theo thời gian trực.

Người được huy động tham gia tập huấn, diễn tập, thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự sẽ được bảo đảm đầy đủ các chế độ: lương, phụ cấp và trợ cấp đặc thù.

Trường hợp ốm đau, tai nạn, tử vong trong khi làm nhiệm vụ được hưởng chế độ bảo đảm, có phân biệt theo tình trạng tham gia bảo hiểm và nguyên nhân xảy ra sự cố.