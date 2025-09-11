Lượng xe chở nông sản qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn tăng cao, ngành Công thương Lâm Đồng khuyến cáo

Ngày 11/9, thông tin từ Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đã có khuyến cáo gửi các đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã có hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là nông sản, hoa quả tươi) theo dõi, cập nhật thường xuyên về năng lực bến bãi, tốc độ thông quan, tình hình hoạt động tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để chủ động trong kế hoạch sản xuất kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa hợp lý.

Khuyến cáo trên của ngành Công thương được đưa ra do các mặt hàng hoa quả của nước ta vào vụ mùa thu hoạch, đặc biệt là quả sầu riêng tươi xuất khẩu khiến lưu lượng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu lên các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tăng cao đột biến, điều này đã làm vượt quá năng lực thông quan tại các cửa khẩu nên mỗi ngày có thêm khoảng 80 xe tồn lại chờ xuất khẩu.

Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tại tỉnh Lạng Sơn thường xuyên quá tải trong thời gian qua. Ảnh: Gia Tưởng.

Tuy nhiên, trên cơ sở sự phối hợp điều tiết, phân luồng phương tiện khoa học, hợp lý và hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện thủ tục thông quan cho doanh nghiệp của các lực lượng chức năng, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra ổn định, thông suốt với hiệu suất thông quan rất cao.

Theo đó, tổng lượng xe thông quan trung bình đạt 1.761 xe/ngày (trong đó xuất khẩu trung bình đạt 535 xe/ngày, nhập khẩu trung bình đạt 1.226 xe/ ngày). Qua theo dõi của lực lượng chức năng tại tỉnh Lạng Sơn, lượng xe tồn không tập trung riêng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị như trước đây mà đã được chia một phần sang các cửa khẩu khác như Cốc Nam, Chi Ma và phải chờ khoảng 1 ngày có thể thông quan sang Trung Quốc.

Mặt hàng hoa quả của nước ta vào vụ mùa thu hoạch nên lưu lượng xe xuất khẩu sang Trung Quốc tăng đột biến qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn.

Để giải quyết tình trạng trên, cơ quan chức năng đã điều tiết các phương tiện chở hàng hóa chờ xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vào dừng, đỗ tại Công viên logistics Viettel để đảm bảo hoạt động lưu thông phương tiện trên tuyến đường Quốc lộ 1A diễn ra thông suốt.

Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các Hiệp hội ngành hàng phối hợp tuyên truyền rộng rãi đến các doanh nghiệp, hợp tác xã có hoạt động xuất, nhập khẩu thuộc lĩnh vực quản lý về tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để nắm bắt, chủ động trong hoạt động kinh doanh, xuất, nhập khẩu.

Việc khuyến cáo trên nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Bên cạnh đó, phát huy và khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thời điểm nông sản, trái cây các loại vào mùa vụ thu hoạch được đưa lên các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn dễ gây nên tình trạng ùn tắc kéo dài, gây mất an ninh trật tự.