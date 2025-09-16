Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ ba, ngày 16/09/2025 08:30 GMT+7

Lý Công Uẩn là cháu nội của sứ quân vùng Siêu Loại?

+ aA -
Trần Việt Điền (Theo Báo Kiến Thức) Thứ ba, ngày 16/09/2025 08:30 GMT+7
Nghiên cứu thời loạn thập nhị sứ quân, chúng tôi để ý một vị sứ quân chiếm cứ vùng Siêu Loại, có trung tâm Phật giáo Thuận Thành- Luy Lâu; đó là sứ quân Lý Lãng Công, tức là Lý Khuê, một vị hùng trưởng của miền đất nằm hai bờ sông Đuống.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Lý Công Uẩn là cháu nội của sứ quân vùng Siêu Loại?

Lý Khuê hay Lý Lãng Công là sứ quân chiếm cứ miền đất Thổ Lỗi, sau gọi là Siêu Loại. Năm 967 ông bị tướng Lưu Cơ của Đinh Bộ Lĩnh ở Hoa Lư đánh bại.

Theo thần tích ở xã Bình Sơn (Thuận Thành, Bắc Ninh) thì Lý Khuê đánh nhau với quân Đinh Bộ Lĩnh bị thua và tử trận ở làng Dương Xá. Theo thần tích đền thờ Lưu Cơ, còn ở làng Đại Từ, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên (đất Siêu Loại cũ) thì Đại Từ là nơi tướng Lưu Cơ của Đinh Bộ Lĩnh đóng quân và đánh dẹp sứ quân Lý Khuê. Thôn Dương Đanh của làng Dương Xá thờ Lý Lãng Công là thành hoàng của làng. Mộ của vị sứ quân này ở đâu? Con cháu của Lý Khuê còn không? Sứ quân Lý Khuê không có mối quan hệ với Phật tử nói chung và Lục Tổ Thiền Ông và thiền sư Vạn Hạnh nói riêng của chùa Lục Tổ hay sao?

Tượng Lý Thái Tổ.

Dòng họ Lý được Phật giáo ủng hộ

Miền Siêu Loại, Cổ Pháp xưa là các hương Thổ Lỗi, Diên Uẩn ở hai bờ sông Đuống, có trung tâm Phật giáo Luy Lâu, trung tâm đào tạo tăng tài Tiêu Sơn, đã phát triển hằng trăm năm với nhiều ngôi chùa cổ, với các vị sư tầm cỡ như Định Không, Thông Thiện, Đinh La Quí An, Thiền Ông, Vạn Hạnh… Sứ quân Lý Khuê đặt bản doanh ở Siêu Loại, đủ biết vị sứ quân này được lực lượng tín đồ tam giáo, đứng đầu là Phật giáo ủng hộ...

Qua Thiền uyển tập anh ngữ lục, được biết Thiền sư ĐỊNH KHÔNG (730-808) thời thuộc Đường, người họ Nguyễn (thực ra là họ Lý), thuộc hương Diên Uẩn, giỏi thuật số, có khát vọng về hương Diên Uẩn của ngài được củng cố và phát triển, họ Lý của ngài sẽ làm vua, nước Việt độc lập và Phật pháp được chấn hưng. Khi sư dựng chùa Quỳnh Lâm ở quê nhà khoảng (785-805), đào được pháp khí cổ, sư giải đoán họ Lý về sau có người làm vua, có ý đổi tên hương Diên Uẩn thành hương Cổ Pháp.

Tâm nguyện của thiền sư được ký gửi qua bài kệ:

Pháp lại xuất hiện

Thập khẩu đồng chung

Lý thị hưng vương

Tam phẩm thành công.

Dịch:

Pháp khí hiện ra

Khánh đồng mười tấm

Họ Lý làm vua

Công đầu Tam phẩm

rong bài kệ dự đoán, câu cuối “Tam phẩm thành công” được dịch “Công đầu tam phẩm” phải chăng chưa ổn? Họ Lý hưng thịnh, quan đến tam phẩm mới lập công thì có gì đáng kể mà phải viết thành kệ rồi “truyền thừa” cả trăm năm! Ở đây có thể hiểu “Tam phẩm” là “ba đời họ Lý uy vọng” mời thành công nghiệp đế vương.

Sư Định Không đã dặn dò đệ tử là thiền sư Thông Thiện: “Ta muốn mở mang hương ấp, nhưng sợ ngày sau gặp nạn, tất có dị nhân đến phá hoại mạch đất của hương ta. Sau khi ta qua đời, ngươi khéo giữ đạo pháp của ta để sau gặp người họ Đinh thì truyền lại. Thế là ý nguyện của ta được toại thành”.

Quả “dị nhân đến phá hoại mạch đất” là Cao Biền. Đệ tử Thông Thiện đã truyền “pháp ý” của sư Định Không cho đệ tử của mình là Trưởng lão Đinh La Quí An (852-936). Thiền sư họ Đinh này đã phá thuật yểm đất của Cao Biền ở hương Diên Uẩn (Cổ Pháp), căn dặn đệ tử là thiền sư Thiền Ông (902-979) (họ Lữ, người hương Cổ Pháp) về những pháp thuật “tài bồi thiên đức” cho vọng tộc Lý của hương Cổ Pháp...

Và tất nhiên Thiền Ông đã truyền “tâm nguyện” của các tổ Định Không, Thông Thiện, Đinh La Quý An cho thiền sư Vạn Hạnh (939(?)-1025) và Vạn Hạnh đã hoàn thành rất xuất sắc “sứ mạng” mà các tổ giao phó. 

Đưa người họ Lý lên làm vua là “chiến lược trăm năm” được vạch từ thời thiền sư Định Không. Sứ quân Lý Khuê chiếm cứ vùng Siêu Loại, sát hương Cổ Pháp, để trở thành sứ quân Lý Lãng Công (966-967) là một mắt xích trong “chiến lược trăm năm”, được thầy trò Thiền Ông- Vạn Hạnh đang ở chùa Tiêu Sơn điều hợp…

Khát vọng minh quân

Chùa Thiên Tâm trên núi Tiêu Sơn, vào đầu thế kỷ X, theo Thiền uyển tập anh, là nơi tập trung các vị sư, có khát vọng về một vị minh quân ra đời, nhằm chấn hưng xã hội nói riêng và Phật Giáo nói chung và tất nhiên có niềm khát vọng độc lập cho nước Việt.

Trưởng lão Đinh La Quý An của chùa Thiên Tâm, biết phong thủy, giỏi Thái ất đã vận động những người hằng tâm hằng sản, lấp sông, hồ nhằm triệt phá những huyệt yểm của Cao Biền, bổ cứu long mạch đế vương của hương Cổ Pháp (Diên Uẩn), thậm chí đã dự đoán họ Lý hương Cổ Pháp sẽ làm vua. Thật vậy nhà nghiên cứu Nguyễn Minh Khôi từng trích Thiền uyển tập anh: “"… 

Trước khi viên tịch, Trưởng lão Đinh La Quý An gọi đệ tử là Thiền Ông đến dặn rằng, trước đây Cao Biền đắp thành Đại La ở sông Tô Lịch, biết đất Cổ Pháp ta có khí tượng vương giả bèn đào sông Điền Giang, đầm Phù Chẩn để cắt yểm long mạch, tất cả 19 nơi. Nay ta đã khuyên Khúc Lãm đắp lại như cũ. Ta lại trồng một cây gạo ở cách chùa Minh Châu hơn 1 dặm, đúng chỗ bị cắt long mạch, đời sau nơi này ắt có bậc đế vương xuất hiện để vun trồng Chánh pháp…Năm Bính Thân, niên hiệu Thanh Thái thứ 3 thời thuộc Đường (936), khi trồng cây gạo ở chùa Minh Châu, Trưởng lão Đinh La Quý An có đọc bài kệ:

Đại Sơn long đầu khởi

Cù Vĩ ẩn Minh Châu

Thập bát tử định thành 

Miên thụ hiện long hình

Thỏ kê thử nguyệt nội

Định kiến nhật xuất thanh"

(Nguyễn Minh Khôi, Đi tìm gốc tích vua Lý Thái Tổ, Giác Ngộ)

Nguyễn Minh Khôi viết: "Tương truyền, cố GS sử học Trần Quốc Vượng sinh thời từng dịch bài kệ như sau: "Đầu rồng hiện ở núi lớn/ đuôi rồng giấu sự thịnh vượng/Họ Lý nhất định thành/khi cây gạo hiện hình rồng/chỉ trong mấy tháng thỏ, gà, chuột/chắc chắn sẽ thấy mặt trời (vua) anh minh".

Ông Nguyễn Đình Phúc, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hồng kể: Năm 1992, GS Trần Quốc Vượng điền dã về khảo sát những di tích ở làng Dương Lôi. Khi tận mắt chứng kiến nền chùa Minh Châu và tìm hiểu địa danh trong vùng, biết có ngọn núi Đại Sơn ở cách chùa Minh Châu 1km, GS đã thốt lên: "Tôi đã nhầm khi dịch bài kệ của Trưởng lão họ Đinh!". Sau đó, GS đã chỉnh lại bản dịch 2 câu đầu là: "Đầu rồng hiện ở Đại Sơn/đuôi rồng giấu ở chùa Minh Châu".

Chúng tôi tiếp cận bài kệ của Truởng lão họ Đinh, hoàn toàn nhất trí với cách diễn giải của cố giáo sư Trần Quốc Vượng với hai câu đầu của bài kệ. Trên bình diện phong thủy, long mạch ở Cổ Pháp với đầu rồng là Đại Sơn, và đuôi rồng (rồng non, tức cù) ở chùa Minh Châu (Dương Lôi). Và đuôi rồng đã ứng phát cho Lý Công Uẩn, tức họ Lý đã trở thành đế vương với Lý Thái Tổ. Thế thì đầu rồng "Đại Sơn" ứng phát vị họ Lý nào ở hương Diên Uẩn? 

Phải chăng tác giả Thiền uyển tập anh ngữ lục, bắt đầu được biên tập vào khoảng trước năm 1134 cho đến đầu thế kỷ thứ mười ba, dựa vào thư tịch ở chùa Thiên Tâm, hoặc truyền ngôn ở vùng Tiêu Sơn, muốn gửi gắm cho hậu thế một chìa khóa để giải mã bí ẩn tông tích của Lý Công Uẩn? Rõ ràng con cù (rồng non), đang ẩn ở sau chùa Minh Châu (chùa Cha Lư) là ứng phát cho Lý Công Uẩn, còn thân rồng đang thời "tiềm long" ở Đình Bảng-Dương Lôi ứng phát cho Hiển Khánh Vương, Vũ Đạo Vương, Lý Vạn Hạnh, Lý Khánh Vân…. 

Còn đầu rồng phải ứng phát một người họ Lý hương Cổ Pháp, đã khởi nghiệp ở Đại Sơn, thuộc Dương Lôi mà thôi. Ngọn núi Đại Sơn này có sông Đuống vờn mặt trước, nhìn về Dương Xá, Đại Từ…của vùng Thuận Thành-Luy Lâu, nơi hoạt động của sứ quân Lý Khuê, tức Lý Lãng Công vào những năm Bính Dần (966), Đinh Mão (967). 

Hiện nay tại thôn Dương Đanh, xã Dương Xá còn thờ Lý Lãng Công. Trong khoảng từ 936 đến 974 không có vị nào thuộc họ Lý của hương Diên Uẩn, ngoài Lý Khuê, đã khởi nghĩa! Vậy Lý Lãng Công là ứng với đầu rồng đã khởi, nhưng thất bại, và các con cháu của ngài phải ẩn tu hoặc mai danh ẩn tích, đổi họ Lý thành họ Nguyễn vào thời Đinh (968-991), thời Tiền Lê (991-1009).

Cuộc vận động trăm năm

Chùa Cha Lư (Minh Châu), nơi thờ Phật và bà Phạm Thị Ngà. Sau chùa là nơi chào đời của Lý Công Uẩn. Có khả năng trước đó chùa Cha Lư là nơi thờ những vị quan họ Lư của triều Đường, thường dâng sớ can ngăn vua Đường phát binh dẹp những cuộc nổi dậy của dân Giao Châu.

Thế thì Lý Khuê phải là người con kiệt hiệt của dòng họ Lý của hương Cổ Pháp vậy. Cuộc nổi dậy của sứ quân Lý Khuê ở Siêu Loại, bờ nam sông Đuống không thể không có sự ủng hộ công khai hoặc bí mật của Lục Tổ Thiền Ông, thiền sư Vạn Hạnh cùng Phật tử của chùa Tiêu (...)

Và khi Lý Khuê bị thất bại, nhóm Thiền Ông-Vạn Hạnh phải “cưu mang” đám con cháu của Lý Khuê, tạo điều kiện cho cha, bác, chú của Lý Công Uẩn mai danh ẩn tích (tiềm long) để tránh sự bố ráp gắt gao của triều Đinh và Tiền Lê. 

Vì tin vào câu “Cù vĩ ẩn Minh Châu” nên Vạn Hạnh đã tiến hành việc cưới bà Phạm Thị Ngà cho một người con trai của Lý Lãng công (tức Hiển Khánh vương). Vì tạo cho Lý Công Uẩn là con thần cháu thánh, tránh sự truy bắt của triều Đinh, Tiền Lê nên Thiền Ông ẩn tích, Vạn Hạnh đã giấu tông tích của Lý Khuê và mối quan hệ cháu ông giữa Lý Công Uẩn với sứ quân họ Lý vậy. Sau khi sứ quân Lý Khuê bị Đinh Bộ Lĩnh đánh bại, dòng họ Lý của sứ quân Lý Khuê một số bị giết, nhưng số còn lại phải đi ẩn, ví dụ vào rừng sinh sống, vào tu ở các chùa trong núi sâu nhằm mai danh ẩn tích. Lý Vạn Hạnh mặc dầu họ Lý nhưng cũng có thời kỳ phải mang họ Nguyễn. 

Đại Nam nhất thống chí từng chép: “Đời Lý: Nguyễn Vạn Hạnh: người huyện Đông Ngàn, lúc bé thông minh khác thường, rộng thông ba học phái; xuất gia thâm thuý về thiền học, nói ra phần nhiều là lời sấm. Lê Đại Hành thường triệu đến hỏi công việc. Lý Thái Tổ phong làm quốc sư". (tập4,tr146). Ngay vua Lê Đại Hành cũng rất gờm con cháu họ Lý, có khi suýt bắt được Lý Công Uẩn để trừ hậu hoạ. Hơn ai hết, Lê Đại Hành thừa biết họ Lý đang được lòng dân, đa phần là phật tử.

ĐNNTC chép: “Đền thần phụ quốc: ở xã Tam Tảo huyện Yên Phong. Xưa Lê Đại Hành đắp thành Hoa Lư, Lý Công Uẩn làm phu đắp, đến đêm Lê Đại Hành mộng thấy thần cho biết là có bậc quý nhân đương làm việc đắp thành ở đây. Thức dậy sai người đi tìm, thì Công Uẩn đã đi rồi. Khi Công Uẩn đi đến xã Tam Tảo, thấy hai vợ chồng già đang cày ruộng, bèn đem duyên do chuyện mình nói cho biết. Ông già liền bảo Công Uẩn lấy bùn trát khắp mình và cùng cày ruộng; sau đó ông già mang Công Uẩn về nhà, đào đất làm hầm cho ở và chứa nước ở trên hầm, Lê Đại Hành xem bói, thấy quẻ bói nói: “Nước ở trên người”. Vì thế, Lê Đại Hành tưởng là Công Uẩn đã chết ở sông rồi. Đến khi Lý Công Uẩn được nhà Lê truyền ngôi, bèn phong ông già làm Phụ quốc đại vương và phong vợ ông làm vương phi, làm nhà cho ở phường Phượng Vũ. Sau khi ông già chết, người địa phương lập đền thờ ngay ở chỗ ông già ở” (tr108).

Sự kiện này phản ánh một thực tại; rằng các vua Đinh, Lê vẫn gờm họ Lý vùng Cổ Pháp-Siêu Loại và bản thân Lý Công Uẩn cũng biết vai trò, vị thế của mình trong xu thế mới. Sử liệu này cho thấy sự đùm bọc của nhân dân đối với Lý Công Uẩn, người đại diện cho niềm khát vọng của họ. Đinh Tiên Hoàng tiếp tục cử tướng Lưu Cơ giữ thành Đại La, sau khi dẹp loạn thập nhị sứ quân, là để khống chế các tộc họ có uy vọng ở miền Kinh Bắc, trong đó có họ Lý của Lý Khuê. Sự kiện “sét đánh cây gạo” không là biến cố ngẫu nhiên.

Từ năm 936 cây gạo đã được Trưởng lão Đinh La Quý An trồng ở làng Dương Lôi. Nếu sét đánh cây gạo khoảng năm 1009 hay 1010 trước khi Lý Công Uẩn lên ngôi khoảng trên dưới một năm thì không hợp lý. Thật vậy, cuộc vận động để đưa dòng dõi họ Lý lên ngôi phải được tiến hành cả trăm năm, nhưng từ năm 936 cây gạo được trồng, cho đến năm 1009 mới có vụ cây gạo ở Dương Lôi bị sét đánh và xuất hiện bài sấm ký thì không có chuyện Lý Công Uẩn bị Lê Đại Hành cho người tìm Lý Công Uẩn nói riêng và họ Lý nói chung để trừ hại. Có khả năng dư luận về bài sấm ký có thể xuất hiện sớm hơn nhiều so với năm Lý Công Uẩn lên ngôi.

Theo: Theo Báo Kiến Thức

Tham khảo thêm

Ai là người đưa ra lời tiên tri 200 năm sau Lý Công Uẩn lên ngôi?

Ai là người đưa ra lời tiên tri 200 năm sau Lý Công Uẩn lên ngôi?

Long mạch vua chúa Việt “phát” thế nào? (Phần 1): Nối lại nhờ Lý Công Uẩn

Long mạch vua chúa Việt “phát” thế nào? (Phần 1): Nối lại nhờ Lý Công Uẩn

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nhân vật thọ 443 tuổi, sống từ thời nhà Đường đến nhà Nguyên là ai?

Trong lịch sử cổ đại của Trung Quốc, từ vua quan quý tộc cho đến thần dân bách tính, ai ai cũng tìm kiếm phương pháp siêu thường để đạt được “trường sinh bất lão”. Tuy nhiên, dù cho vị trí xã hội của họ có khác biệt thế nào, kết quả cuối cùng cũng đều giống nhau: “trở về cát bụi”.

Dũng tướng duy nhất nào của nhà Nguyễn được thờ vọng tại Campuchia?

Đông Tây - Kim Cổ
Dũng tướng duy nhất nào của nhà Nguyễn được thờ vọng tại Campuchia?

Bà Chúa Me là nhân vật nào trong lịch sử Việt Nam?

Đông Tây - Kim Cổ
Bà Chúa Me là nhân vật nào trong lịch sử Việt Nam?

Điều gì khiến Lệnh Hồ Xung từ kẻ tầm thường trở thành kiếm khách vô địch?

Đông Tây - Kim Cổ
Điều gì khiến Lệnh Hồ Xung từ kẻ tầm thường trở thành kiếm khách vô địch?

Người phụ nữ Hưng Yên kéo cờ Tổ quốc trong ngày 2/9/1945 là ai?

Đông Tây - Kim Cổ
Người phụ nữ Hưng Yên kéo cờ Tổ quốc trong ngày 2/9/1945 là ai?

Đọc thêm

Tổng tư lệnh Ukraine đột ngột sa thải hai tư lệnh quân đoàn vì lý do này
Điểm nóng

Tổng tư lệnh Ukraine đột ngột sa thải hai tư lệnh quân đoàn vì lý do này

Điểm nóng

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã cách chức chỉ huy của hai quân đoàn – Volodymyr Silenko của Quân đoàn 17 và Maksym Kituhin của Quân đoàn 20.

CLB Ninh Bình lập thành tích vô tiền khoáng hậu
Thể thao

CLB Ninh Bình lập thành tích vô tiền khoáng hậu

Thể thao

Với việc giành chiến thắng 4-2 trước CLB Phú Thọ ở vòng loại Cúp Quốc gia 2025/2026, CLB Ninh Bình đã nâng chuỗi bất bại trong thời gian thi đấu chính thức lên con số 27 trận.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng làm rõ thông tin vườn hoa Trần Quang Diệu hoang tàn, xuống cấp
Tin tức

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng làm rõ thông tin vườn hoa Trần Quang Diệu hoang tàn, xuống cấp

Tin tức

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu Sở Xây dựng làm rõ thông tin vườn hoa Trần Quang Diệu (phường Đống Đa) hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng, hoang tàn và bị ô nhiễm do rác thải, gây mất mỹ quan đô thị.

Con trai giám đốc đài truyền hình bị bắt vì cáo buộc xâm hại Giang Tổ Bình
Văn hóa - Giải trí

Con trai giám đốc đài truyền hình bị bắt vì cáo buộc xâm hại Giang Tổ Bình

Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên Giang Tổ Bình công khai tố cáo Cung Ích Đình, con trai một quan chức truyền hình, chuốc thuốc, xâm hại và quay lén, khiến cơ quan điều tra đã tạm giữ nghi phạm cùng nhiều tang vật vào ngày 15/9.

Ông Putin bất ngờ tuyên bố Nga phải 'đi trên lưỡi dao'
Điểm nóng

Ông Putin bất ngờ tuyên bố Nga phải "đi trên lưỡi dao"

Điểm nóng

Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi nội các "cẩn trọng" trong việc thực hiện các biện pháp chống lạm phát, đồng thời duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Ông nhấn mạnh chính phủ phải tránh làm nền kinh tế hạ nhiệt quá mức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Hà Lan Anh làm việc với phường Nam Định
Nhà nông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Hà Lan Anh làm việc với phường Nam Định

Nhà nông

Chiều 15/9, đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình làm việc với phường Nam Định về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở giáo dục công lập theo tiêu chí, tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia.

Căng thẳng 'cứu' chân cho thiếu niên 15 tuổi bị tai nạn giao thông, cẳng chân gần đứt lìa
Xã hội

Căng thẳng "cứu" chân cho thiếu niên 15 tuổi bị tai nạn giao thông, cẳng chân gần đứt lìa

Xã hội

Bệnh nhân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhập viện với cẳng chân gần như lìa khỏi cơ thể cho một nam sinh 15 tuổi, phần chân đứt trắng bệch, không còn dấu hiệu tuần hoàn.

HLV Shin Tae-yong ra điều kiện để trở lại U23 Indonesia
Thể thao

HLV Shin Tae-yong ra điều kiện để trở lại U23 Indonesia

Thể thao

Sau thất bại của U23 Indonesia, HLV Shin Tae-yong được kêu gọi trở lại. Ông hé lộ từng bị PSSI can thiệp chuyên môn và ra điều kiện phải được toàn quyền quyết định nếu tái hợp.

Đừng trồng hoa hồng, cây cảnh như mây rực rỡ này mới là chân ái, cỗ máy nở hoa 365 ngày, cực dễ chăm sóc
Gia đình

Đừng trồng hoa hồng, cây cảnh như mây rực rỡ này mới là chân ái, cỗ máy nở hoa 365 ngày, cực dễ chăm sóc

Gia đình

Cây cảnh này không chỉ nở hoa nhiều mà thời gian nở hoa kéo dài, hồng phấn rực rỡ, vô cùng bắt mắt, tạo thành đám mây hồng rực rỡ.

Hướng đi mới của lực lượng khuyến nông cộng đồng ở Đồng bằng sông Cửu Long khi thực hiện chính quyền 2 cấp
Nhà nông

Hướng đi mới của lực lượng khuyến nông cộng đồng ở Đồng bằng sông Cửu Long khi thực hiện chính quyền 2 cấp

Nhà nông

Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng vừa diễn ra tại An Giang khẳng định vai trò then chốt của lực lượng này, đặc biệt trong việc hỗ trợ nông dân, đồng hành cùng Đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Ra mắt câu lạc bộ hội tụ toàn các chuyên gia nông nghiệp vùng ĐBSCL
Nhà nông

Ra mắt câu lạc bộ hội tụ toàn các chuyên gia nông nghiệp vùng ĐBSCL

Nhà nông

Chiều 15/9, tại Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long diễn ra tại An Giang, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Chuyên gia nông nghiệp ĐBSCL.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhắn nhủ điều gì với các sở, ngành khi nhắc đến khó khăn của doanh nghiệp?
Kinh tế

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhắn nhủ điều gì với các sở, ngành khi nhắc đến khó khăn của doanh nghiệp?

Kinh tế

UBND tỉnh Hưng Yên vừa có buổi làm việc với các chủ đầu tư hạ tầng, nhà đầu tư trong các khu công nghiệp. Lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, giao đất cho doanh nghiệp…

'Chỉ bằng một đòn', phương Tây tiết lộ cách Nga thay đổi luật chơi ở Ukraine
Điểm nóng

"Chỉ bằng một đòn", phương Tây tiết lộ cách Nga thay đổi luật chơi ở Ukraine

Điểm nóng

Nga đã thành công trong việc tạo ra một đế chế máy bay không người lái, và hiện đang thống trị cả tiền tuyến lẫn hậu phương, theo một bài báo trên tờ The New York Times (NYT).

Nước son đục ngầu tràn đồng, đầu nguồn Đồng Tháp vào mùa cá đặc sản, có mớ nào bán hút hàng mớ đó
Nhà nông

Nước son đục ngầu tràn đồng, đầu nguồn Đồng Tháp vào mùa cá đặc sản, có mớ nào bán hút hàng mớ đó

Nhà nông

Những ngày qua, dòng nước đục ngầu phù sa (nước son) từ thượng nguồn đổ về, báo hiệu đang vào mùa lũ. Tại các địa phương đầu nguồn ở tỉnh Đồng Tháp, nước tràn ngập các cánh đồng, mang theo nhiều sản vật, trong đó có các loài cá đặc sản,cua đồng mùa nước nổi.

Giá xăng dầu hôm nay 16/9: Sắc xanh ngập tràn, xăng dầu trong nước chuẩn bị đợt tăng mới
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 16/9: Sắc xanh ngập tràn, xăng dầu trong nước chuẩn bị đợt tăng mới

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 16/9, trên thị trường giao ngay, dầu thô tăng giá dữ dội, bảng giá dầu và các nguyên nhiên liệu khác phủ sắc xanh đồng loạt.

Khai cố tình kéo lê nạn nhân 15 tuổi sau va chạm để không phải bồi thường: Tài xế xe bồn đối mặt hình phạt nào?
Bạn đọc

Khai cố tình kéo lê nạn nhân 15 tuổi sau va chạm để không phải bồi thường: Tài xế xe bồn đối mặt hình phạt nào?

Bạn đọc

Tại cơ quan công an, tài xế xe bồn Đinh Văn Long khai nhận, sau va chạm muốn nạn nhân chết luôn và đi tù sẽ không phải lo đền bù tiền. Chính suy nghĩ sai lầm cùng hành vi cố tình này đã khiến nữ sinh 15 tuổi thiệt mạng oan uổng. Câu hỏi đặt ra: tài xế xe bồn sẽ phải đối mặt với hình phạt nào?

Đà Nẵng siết chặt kiểm tra IUU, kiên quyết xử lý “không vùng cấm”
Nhà nông

Đà Nẵng siết chặt kiểm tra IUU, kiên quyết xử lý “không vùng cấm”

Nhà nông

Thực hiện kế hoạch cao điểm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), lực lượng Biên phòng Đà Nẵng liên tiếp kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm tàu cá vi phạm, khẳng định quyết tâm “không vùng cấm” nhằm hướng tới mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.

Nghệ sĩ Ưu tú là 'ông hoàng cải lương' sốc khi bị nói 'không đáng là nghệ sĩ vì có 2, 3 đời vợ”
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú là "ông hoàng cải lương" sốc khi bị nói "không đáng là nghệ sĩ vì có 2, 3 đời vợ”

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú là "ông hoàng cải lương" từng sốc khi bị nghi ngờ tư cách nghệ sĩ vì chuyện tình cảm cá nhân vì có 3 đời vợ.

Ở xã mới này của tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập, nhà cổ bằng gỗ đẹp như phim thế này đây
Nhà nông

Ở xã mới này của tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập, nhà cổ bằng gỗ đẹp như phim thế này đây

Nhà nông

Làng Cao Đà, xã Nhân Hà, tỉnh Ninh Bình mới (trước sáp nhập tỉnh, xã Nhân Hà thuộc địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) từ lâu nổi danh với nghề mộc truyền thống, chuyên dựng nhà gỗ. Nhiều ngôi nhà cổ dựng bằng gỗ do những người thợ lành nghề ở Cao Đà dựng hiện vẫn được lưu giữ.

Tình báo Nga phát hiện châu Âu âm mưu 'đảo chính kiểu Ukraine' ở Serbia
Điểm nóng

Tình báo Nga phát hiện châu Âu âm mưu 'đảo chính kiểu Ukraine' ở Serbia

Điểm nóng

Cơ quan Tình báo nước ngoài của Nga (SVR) cho biết EU đang tìm cách dàn dựng một 'Maidan' theo phong cách Ukraine ở Serbia bằng cách kích động các cuộc biểu tình bạo lực diễn ra ở quốc gia Balkan này kể từ cuối năm ngoái.

Truyền 10 lọ huyết thanh để cứu bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn
Xã hội

Truyền 10 lọ huyết thanh để cứu bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn

Xã hội

Đang làm vườn, bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn vào tay, các bác sĩ phải truyền 10 lọ huyết thanh kháng nọc rắn để cứu bệnh nhân.

Ngoại binh từng chơi tại UEFA Champion League chia tay CLB Công an TP.HCM sau 1 tháng
Thể thao

Ngoại binh từng chơi tại UEFA Champion League chia tay CLB Công an TP.HCM sau 1 tháng

Thể thao

Sau 1 tháng gắn bó, tiền đạo Noel Mbo đã chia tay CLB Công an TP.HCM để chuyển sang khoác áo Kelantan Darul Naim ở giải VĐQG Malaysia.

Một ông nông dân tỉnh Gia Lai hơn 20 năm 'lượm lặt' cổ vật, hiện vật cổ chất đầy nhà, bày ra cả ngoài vườn
Nhà nông

Một ông nông dân tỉnh Gia Lai hơn 20 năm 'lượm lặt" cổ vật, hiện vật cổ chất đầy nhà, bày ra cả ngoài vườn

Nhà nông

Hơn 2 thập kỷ qua, ông Nguyễn Văn Hưng, nông dân thôn 6, xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai (địa bàn huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai trước sáp nhập)-người dân quen gọi bằng cái tên “Hưng lập dị”, rong ruổi khắp núi rừng gom nhặt từng dấu vết của thời gian-cổ vật, hiện vật cổ xưa.

Anh thợ lặn nghèo ở đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang (mới), nay có trăm tỷ nhờ nuôi con gì nhả toàn ngọc quý?
Nhà nông

Anh thợ lặn nghèo ở đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang (mới), nay có trăm tỷ nhờ nuôi con gì nhả toàn ngọc quý?

Nhà nông

Từ một thợ lặn nghèo khó, trải qua muôn vàn sóng gió cuộc đời, ông Hồ Phi Thủy, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang (trước sáp nhập thuộc tỉnh Kiên Giang) đã vươn lên trở thành Giám đốc Công ty TNHH MTV Ngọc trai Ngọc Hiền, được mệnh danh là "vua" ngọc trai với doanh thu hàng trăm tỷ đồng/năm. Ông được bình chọn là 1 trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt 4 Nghị quyết quan trọng
Tin tức

Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt 4 Nghị quyết quan trọng

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức, sáng 16/9.

Cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp ở Trung ương hoạt động không hiệu quả
Tin tức

Cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp ở Trung ương hoạt động không hiệu quả

Tin tức

Đây là một trong những nội dung được nêu trong định hướng nghiên cứu, đề xuất sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy nã 'hot girl' liên quan đường dây ma túy 'khủng'; con rể chém mẹ vợ trọng thương
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy nã "hot girl" liên quan đường dây ma túy "khủng"; con rể chém mẹ vợ trọng thương
4

Pháp luật

Công an TP.HCM truy nã nữ bị can liên quan đường dây ma túy "khủng" từ Tam Giác Vàng; con rể chém mẹ vợ trọng thương; Bộ Công an triệt phá đường dây chế tạo, buôn bán hơn 3.500 vũ khí quân dụng trên toàn quốc... là những tin nóng 24 giờ qua.

Mãn nhãn màn pháo hoa kết thúc lễ bế mạc Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”
Ảnh

Mãn nhãn màn pháo hoa kết thúc lễ bế mạc Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Ảnh

Tối 15/9, cả vạn người dân đã đổ về Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) trong ngày cuối cùng để tận hưởng không khí đặc biệt của Triển lãm Thành tựu Đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Có tổng cộng hơn 10 triệu lượt khách đã tham quan Triển lãm trong 19 ngày mở cửa.

Hải Phòng sắp có khu công nghiệp mới, tổng vốn đầu tư trên 4.000 tỷ đồng
Nhà đất

Hải Phòng sắp có khu công nghiệp mới, tổng vốn đầu tư trên 4.000 tỷ đồng

Nhà đất

Hải Phòng đang thúc đẩy bồi thường hơn 145 tỷ đồng cho gần 300 hộ, đảm bảo quyền lợi cho người dân và tiến độ dự án xây dựng khu công nghiệp mới xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương do Vinhomes làm chủ đầu tư.

Tin đọc nhiều

1

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

2

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

3

Giá vàng cuối tuần giảm tiếp, Công ty SJC lên tiếng về chất lượng vàng miếng

Giá vàng cuối tuần giảm tiếp, Công ty SJC lên tiếng về chất lượng vàng miếng

4

Phương Tây có thể mất 285 tỷ USD từ việc tịch thu tài sản của Nga

Phương Tây có thể mất 285 tỷ USD từ việc tịch thu tài sản của Nga

5

VFV bất ngờ minh oan cho VĐV Đặng Thị Hồng

VFV bất ngờ minh oan cho VĐV Đặng Thị Hồng