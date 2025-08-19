Lý do gì khiến Bích Tuyền 1m88 xin rút khỏi ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam trước thềm giải thế giới?

Bích Tuyền 1m88 xin rút khỏi ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam trước thềm giải thế giới

Sáng 19/8, đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền bất ngờ xin rút khỏi ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vì “lý do gia đình”. Quyết định này được đưa ra chỉ một ngày trước khi toàn đội di chuyển sang Thái Lan dự giải nữ vô địch thế giới 2025, khiến ban huấn luyện không kịp bổ sung nhân sự. ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự giải với 13 vận động viên, trong đó chỉ còn một đối chuyền duy nhất là Hoàng Thị Kiều Trinh.

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) xác nhận: “Vì lý do cá nhân, VĐV Nguyễn Thị Bích Tuyền không thể tham dự Giải vô địch thế giới 2025. Liên đoàn và ban huấn luyện tôn trọng quyết định này, đồng thời khẳng định Bích Tuyền luôn là nhân tố quan trọng và cánh cửa trở lại đội tuyển quốc gia luôn rộng mở khi cô sẵn sàng”.

Giải vô địch thế giới 2025 đánh dấu lần đầu tiên ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn nhất.

Bích Tuyền xin rút lui ở giải vô địch thế giới sắp tới.

Danh sách ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải có nhiều gương mặt sáng giá như Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Lê Thanh Thúy, Trần Thị Thanh Thúy cùng nhiều cầu thủ trụ cột khác. Trước thông tin Bích Tuyền xin rút, đối chuyền 1m88 này vẫn góp mặt trong các trận giao hữu chuẩn bị cho giải đấu, trong đó có trận gặp Tây Ban Nha vào ngày 16/8 vừa qua và cũng có thể ra sân ở trận gặp Kenya vào tối 19/8.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày 20/8, sẵn sàng bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt tại giải vô địch thế giới 2025.

Trước đó, tại giải nữ U21 vô địch thế giới 2025, ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam bị xử thua một loạt trận đấu tại giải. Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) tuyên bố Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) sử dụng một VĐV không đủ điều kiện tham dự giải. VĐV này sẽ bị loại khỏi giải ngay lập tức.

Báo chí Thái Lan cho biết nguồn cơn vụ việc đến từ một đội bảng A khiếu nại trường hợp VĐV Việt Nam. Một tờ báo khác cho rằng một trong 2 vận động viên bị cấm thi đấu do liên quan đến vấn đề giới tính!

Ngay sau khi nhận án phạt kể trên, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam lập tức khiếu nại. Tổng thư ký Lê Trí Trường của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam khẳng định tổ chức này làm đúng các quy định khi tham gia giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025.

Danh sách ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới không có tên Bích Tuyền.

Theo ông Lê Trí Trường, điều lệ giải năm nay quy định lý lịch VĐV được chứng thực bằng giấy khai sinh. Việc này phải được hoàn thành trước giải và được chốt lại một lần nữa vào cuộc họp kỹ thuật một ngày trước trận ra quân. Đến tối 11/8, một ngày trước lượt trận cuối cùng ở vòng bảng, ban huấn luyện Việt Nam báo về VFV rằng Ban tổ chức yêu cầu kiểm tra hồ sơ cá nhân của ba VĐV, trong đó có giấy khai sinh bản gốc, cùng thủ tục lấy mẫu máu và nước tiểu.

Thông qua gia đình và CLB chủ quản, VFV dịch thuật rồi chuyển sang FIVB. Mọi thông tin cá nhân gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, giới tính, thông tin bố mẹ đều trùng khớp. Tuy nhiên, một VĐV có giấy khai sinh làm chậm một năm so với ngày sinh, một VĐV khác làm chậm hai năm. Điều này khiến hai VĐV vắng mặt ở trận gặp Puerto Rico ngày 12/8.

“Chúng tôi giải thích rằng sự chậm trễ là do VĐV ở vùng quê. Việc này thường xảy ra ở Việt Nam thời đó”, ông Trường cho hay. “FIVB chấp thuận lý giải này. Nhưng đến đêm 12/8, họ vẫn kết luận một VĐV không đủ điều kiện thi đấu và đưa ra án phạt”.

Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 22/8 tới 7/9. Giải quy tụ 32 đội bóng mạnh nhất thế giới. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (hạng 22 thế giới) nằm ở bảng G cùng đội Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11 thế giới) và Kenya (hạng 23 thế giới).



Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở giải đấu danh giá này. 32 đội được chia thành 8 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng 16.



Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp tuyển Ba Lan (20h30 ngày 23/8), tuyển Đức (17h ngày 25/8) và tuyển Kenya (17h ngày 27/8).