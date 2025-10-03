Chủ đề nóng

Lý giải nguyên nhân phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên đứng đầu cả nước về số trường hợp vi phạm giao thông

Theo thống kê từ Cục Cảnh sát giao thông, trong khoảng thời gian từ ngày 1/7 đến 1/9/2025, phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) là nơi có số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông cao nhất cả nước, với 2.189 trường hợp. Đây là số liệu được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu xử phạt vi phạm hành chính và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Sáng 3/10, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, phường Phan Đình Phùng là địa bàn trung tâm của tỉnh Thái Nguyên, đồng thời cũng là khu vực tập trung nhiều trường đại học, cơ sở đào tạo lớn của cả nước.

“Đặc điểm này khiến lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tại đây luôn ở mức cao, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Việc lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm cũng như triển khai hệ thống camera giám sát đã giúp phát hiện nhiều hành vi vi phạm” – vị lãnh đạo nhấn mạnh.

Theo ghi nhận, các lỗi vi phạm chủ yếu tại địa bàn phường Phan Đình Phùng tập trung vào những hành vi phổ biến như: vượt đèn đỏ, lấn làn, không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn, chạy quá tốc độ quy định, vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Thái Nguyên kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Ảnh: H.A

Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên cũng cho biết, việc phường Phan Đình Phùng có số trường hợp vi phạm nhiều hơn so với các địa bàn khác là điều “không bất thường”, bởi nơi đây có mật độ dân cư, phương tiện và nhu cầu đi lại rất lớn.

“Quan trọng hơn, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh công tác xử lý, chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các trường học, để tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức của người dân và học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông” – lãnh đạo Phòng CSGT chia sẻ. Thời gian qua, nhiều hoạt động tuyên truyền đã được triển khai như: tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề tại trường học, phát tờ rơi, ký cam kết không vi phạm giao thông, xây dựng các mô hình “Cổng trường an toàn”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Qua đó, từng bước hình thành thói quen chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông trong cộng đồng.

Cũng theo Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên, trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục kết hợp giữa tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nhằm từng bước kéo giảm số vụ vi phạm trên địa bàn phường Phan Đình Phùng nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

“Chúng tôi kỳ vọng với sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan, đoàn thể, nhà trường và ý thức tự giác của người dân, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn sẽ có nhiều chuyển biến tích cực trong những tháng cuối năm” – vị lãnh đạo cho hay.

