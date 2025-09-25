Lý giải nguyên nhân vì sao nông dân gọi TBR97 là “giống lúa không có đối thủ”

TBR97 – Giống lúa “làm nên thương hiệu” cho nông dân Đồng bằng Bắc Bộ

Về xã Tây Thụy Anh (tỉnh Hưng Yên), điều dễ nhận thấy nhất là trên những cánh đồng rộng bạt ngàn, diện tích gieo cấy giống lúa TBR97 đã chiếm tới 70% trong tổng số 445,3 ha đất lúa nơi đây. Người dân ở đây cho biết, giống lúa này chống chịu tốt bệnh đạo ôn, bạc lá, rầy nâu, giảm hẳn chi phí thuốc bảo vệ thực vật.

Đây không chỉ là con số về diện tích, mà còn là minh chứng sống động cho niềm tin mà bà con dành cho giống lúa mới của ThaiBinh Seed.

Ông Trần Văn Nhân (Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) bên ruộng lúa TBR97 của gia đình.

Ông Trần Văn Nhân (Tây Thụy Anh) chia sẻ: “Qua 2 vụ gieo cấy, tôi thấy TBR97 là giống lúa thuần ngắn ngày, năng suất cao, kháng sâu bệnh tốt, đặc biệt gạo ăn rất ngon. Hiện tại gia đình tôi cũng đã cấy tới 80% diện tích bằng giống lúa TBR97. Nhiều hộ khác trong xã cũng lựa chọn giống này, bởi hiệu quả kinh tế rõ rệt”.

“Đặc biệt, bộ lá của TBR97 xanh bền đến cuối vụ, giúp cây trổ bông đều, hạt chắc, bông dài và trĩu hạt”, ông Trần Văn Nhân cho biết thêm.

Còn ông Nguyễn Đình Hoè, một lão nông ở Hưng Yên, chia sẻ giản dị: “Giống lúa này gạo ngon, thơm, cơm trắng dẻo, ăn mãi không ngán. Dù chỉ có hai vợ chồng già, ăn ít cơm thôi, nhưng tôi luôn chọn gạo TBR97. Cảm ơn ThaiBinh Seed đã mang đến giống lúa chất lượng cho bà con".

Không chỉ ở Hưng Yên, tại xã Cổ Đô (TP. Hà Nội), vùng đất giàu truyền thống canh tác lúa nước, bà con cũng phấn khởi khi TBR97 tiếp tục mang đến một vụ mùa bội thu. Người dân ở đây thường gọi TBR97 là “giống lúa của sự an tâm”, bởi lúa sinh trưởng đều, ít sâu bệnh, dễ chăm bón, bà con không mất nhiều công mà vẫn đạt năng suất cao.

Giống lúa TBR97 được bà con nông dân xã Cổ Đô (TP. Hà Nội) ưa thích vì chống chịu sâu bệnh tốt, năng suất cao.

Sự lan tỏa của TBR97 không chỉ nằm ở năng suất, mà còn ở việc mang lại cho bà con sự an tâm về đầu ra, giúp thu nhập ổn định và nâng cao đời sống.

TBR97 vững vàng trước mưa bão, năng suất “khủng” ở miền Trung

Nếu ở miền Bắc, giống lúa TBR97 được yêu thích vì năng suất và chất lượng gạo, thì ở miền Trung – nơi khí hậu khắc nghiệt, bà con lại đánh giá cao sức chống chịu bão gió, dịch bệnh.

Tại xã Quảng Ngọc (Thanh Hóa), những ngày sau bão vừa qua nhiều giống lúa khác đổ rạp, thì ruộng lúa TBR97 vẫn xanh tốt, trĩu bông. Nông dân Phạm Thị Oanh khoe: “Tôi gieo thử 7 sào, lúa khỏe, ít sâu bệnh. Vụ xuân đạt hơn 3,5 tạ/sào, vụ mùa gần 3 tạ/sào. Gạo trắng, mềm, thơm nhẹ. Vụ tới tôi sẽ mở rộng diện tích vì hiệu quả quá rõ”.

Cùng địa phương, bà Cao Thị Anh (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) hồ hởi nói: “Năm nay 3 lần bão, vậy mà ruộng TBR97 vẫn đứng vững, bông chắc, hạt nhiều. Năng suất cao lắm, gần 8,5 tạ một sào (1 sào 10 Bắc Trung Bộ = 833,3m2). Giống này đúng là cứu cánh cho bà con miền Trung chúng tôi”.

Bà con nông dân Thanh Hoá đánh giá chất lượng giống lúa TBR97.

Còn ở Quảng Trị, ông Lê Hồng Miêng (thôn Tiền Vinh, xã Ninh Châu) kể lại với giọng đầy phấn khởi: “Tôi trồng TBR97 hai vụ rồi. Vụ Đông Xuân, nhìn bông ngắn ngắn vậy mà thu về được lúa nhiều lắm, 1 sào 14 thước thu tới 20 bao, năng suất ước đạt 75 – 80 tạ/ha. Qua vụ Hè Thu mưa bão, giống khác đổ rạp hết, mà TBR97 vẫn đứng vững. Xay gạo tỉ lệ nguyên hạt trên 70%, cơm ngon, dẻo”.

Không chỉ nông dân, HTX Vinh Nhất (Quảng Trị) cũng đã đưa TBR97 vào sản xuất. Ông Hoàng Công Đệ, Giám đốc HTX cho biết: “HTX đã gieo TBR97 hai vụ liên tiếp, diện tích mở rộng gần 3 ha. Kết quả cho thấy giống ít sâu bệnh, năng suất cao, chất lượng gạo ổn định. Chúng tôi chắc chắn sẽ mở rộng diện tích trong vụ tới.”

Những minh chứng từ thực tế đã khẳng định: TBR97 giúp bà con miền Trung “ăn chắc” năng suất, giảm rủi ro trước bão lũ.

Vươn xa đến miền núi, Tây Nguyên – giống lúa của sự tin tưởng

Không chỉ phủ kín đồng bằng Bắc Bộ, đồng ruộng miền Trung, giống lúa TBR97 còn vươn tới vùng trung du miền núi và cả Tây Nguyên.

Tại xã Sơn Dương (Tuyên Quang), bà Ma Thị Nam chia sẻ: “TBR97 là lựa chọn tuyệt vời cho bà con nông dân. Lúa khỏe, dễ chăm, ít sâu bệnh, năng suất cao, bán được giá, giúp chúng tôi có thêm thu nhập ổn định.”

Bà Răm xã Tân Tiến (Đắk Lắk) là một trong hai hộ tiên phong trồng giống lúa TBR97.

Đặc biệt, ở xã Tân Tiến (Đắk Lắk), bà Răm là một trong hai hộ tiên phong trồng giống lúa TBR97. Bà Răm kể: “Lúa TBR97 cứng cây, hầu như không có sâu bệnh. Sau mấy trận mưa lớn, lúa vẫn đứng vững, bông trổ đều, hạt chắc vàng ươm. Gạo ăn ngon lắm, bà con đi qua ai cũng khen. Tôi tin chắc vụ sau sẽ có nhiều hộ trong xã cùng trồng”.



Không phải ngẫu nhiên mà từ miền Bắc trù phú đến miền Trung nắng gió, bà con nông dân lại ưu ái gọi TBR97 là “giống lúa không có đối thủ”. Mà bởi giống lúa TBR97 đều chứng minh được sức sống bền bỉ và hiệu quả thực tế trên đồng ruộng, đã khẳng định vị thế đặc biệt trong lòng bà con nông dân với năng suất cao, chất lượng gạo ngon, khả năng chống chịu vượt trội. Giống lúa TBR97 không chỉ giúp bà con yên tâm canh tác còn mang đến niềm vui được mùa, được giá.

Chính bà con đã dành tặng cho TBR97 danh xưng đặc biệt: “Giống lúa không có đối thủ” – một sự công nhận chân thực và đáng giá nhất cho thành quả nghiên cứu, chọn tạo của ThaiBinh Seed, đồng thời là minh chứng cho sự đồng hành bền chặt giữa khoa học nông nghiệp và người nông dân.



GIỐNG LÚA TBR97 SỞ HỮU NHỮNG ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI:

* Thời gian sinh trưởng ngắn: chỉ từ 95 – 100 ngày, gieo được cả 2 vụ/năm.

* Năng suất cao: trung bình 65 – 90 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 100 tạ/ha.

* Thích ứng rộng: phù hợp từ đồng bằng, trung du đến vùng đất khó ở miền Trung – Tây Nguyên.

* Kháng sâu bệnh tốt: đặc biệt với bệnh đạo ôn, bạc lá, rầy nâu.

* Chất lượng gạo ngon: cơm dẻo, mềm, đậm vị, được thị trường ưa chuộng.

* Cứng cây, chống đổ: vững vàng trước mưa bão, giảm rủi ro cho bà con.

Những yếu tố này không chỉ giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, mà còn phù hợp với định hướng nông nghiệp xanh – sạch – bền vững hiện nay.