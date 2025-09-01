Chủ đề nóng

Thể thao
Man City bại trận trước Brighton, Haaland vẫn lập kỷ lục mới

Tuy Man City để thua ngược 1-2 trước Brighton tại vòng 3 Premier League 2025/26 nhưng tiền đạo Erling Haaland vẫn tạo nên kỷ lục mới.
Brighton đấu với Man City: Haaland tạo nên kỷ lục mới

Ở cuộc đọ sức tại vòng 3 Premier League, Man City thi đấu lấn lướt và sớm có lợi thế dẫn trước sau pha làm bàn của tiền đạo Erling Haaland vào phút 34. Thế nhưng, thầy trò HLV Pep Guardiola vẫn gây thất vọng khi để thua ngược 1-2 trước Brighton. Hai bàn thắng của đội chủ nhà đến từ James Milner (67' pen) và Brajan Gruda (89').

Trận thua này khiến Man City tụt xuống vị trí thứ 2 trên BXH Premier League 2025/26 khi chỉ có 3 điểm sau 3 trận, kém đội đầu bảng Liverpool 6 điểm. Brighton đứng thứ 10 với 4 điểm.

Brighton đấu với Man City: Theo thống kê của hãng Opta, tiền đạo Erling Haaland đã chạm mốc 100 lần ra sân ở Premier League và ghi 88 bàn, nhiều hơn 9 bàn so với bất cứ cầu thủ nào khác. Xếp sau anh là Alan Shearer với 79 bàn qua 100 trận đầu tiên.

Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2004/05, Man City thua 2 trong 3 trận mở màn Premier League. Trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh, chỉ có M.U vô địch sau khi thua 2/3 trận đầu tiên ở mùa bóng 1992/93.

Tiền vệ Rodri của Man City đã chấm dứt chuỗi 49 trận bất bại khi anh đá chính tại Premier League. Trước đó, tuyển thủ Tây Ban Nha thắng 39, hoà 10 trận.

Chỉ có Gabriel Jesus (62 lần) ghi bàn trong nhiều trận đấu tại Premier League mà không thua hơn James Milner (55 trận, thắng 44, hòa 11).

Brighton đấu với Man City: James Milner là cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh ghi bàn từ chấm phạt đền khi đã 39 năm 239 ngày.

Bàn thắng này giúp Milner vượt qua Dean Windass (Hull City, 39 tuổi, 235 ngày) để trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ 2 trong lịch sử ghi bàn tại giải Ngoại hạng Anh. Xếp trên anh là Teddy Sheringham (West Ham 40 tuổi 268 ngày).

James Milner là cầu thủ thứ 11 ghi bàn cho 6 câu lạc bộ khác nhau ở giải Ngoại hạng Anh. Những đội bóng mà Milner đã lập công gồm Leeds, Newcastle, Aston Villa, Man City, Liverpool, Brighton). Chỉ có Craig Bellamy (7) ghi bàn cho nhiều câu lạc bộ hơn trong lịch sử giải đấu.

Cốm thơm, món ngon quan trọng nhất của Lễ hội mừng cơm mới của người Thái ở 'miền quê cổ tích' Ngọc Chiến, Sơn La
Nhà nông

Cốm thơm, món ngon quan trọng nhất của Lễ hội mừng cơm mới của người Thái ở "miền quê cổ tích" Ngọc Chiến, Sơn La

Nhà nông

Cốm Ngọc Chiến, đặc sản được làm từ lúa nếp tan, giống lúa quý được người dân địa phương cấy trên những thửa ruộng màu mỡ, tưới mát bởi nguồn nước suối trong lành. Được hấp thụ khí trời và tinh tuý từ núi rừng Tây Bắc nguyên sơ, kỳ vĩ, cốm Ngọc Chiến mang hương vị đặc trưng riêng và trở thành linh hồn của Lễ hội mừng cơm mới, nét văn hóa người Thái ở "miền quê cổ tích" Ngọc Chiến (Sơn La).

Trưởng thôn 'miệng nói, tay làm' và chuyện xây dựng nông thôn mới ở Hồng Cam
Nhà nông

Trưởng thôn "miệng nói, tay làm" và chuyện xây dựng nông thôn mới ở Hồng Cam

Nhà nông

Ở xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai), thôn Hồng Cam nổi lên như một điểm sáng về xây dựng nông thôn mới. Thành quả ấy được vun đắp từ sự đồng lòng của người dân; trong đó, hạt nhân lan tỏa chính là ông Phạm Văn Phương – người trưởng thôn mà bà con trìu mến gọi là người "miệng nói, tay làm".

Ông Zelensky đe dọa sẽ có 'các cuộc tấn công sâu mới' vào Nga
Thế giới

Ông Zelensky đe dọa sẽ có 'các cuộc tấn công sâu mới' vào Nga

Thế giới

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã đe dọa sẽ tấn công Nga, vài ngày sau khi tuyên bố Kiev sở hữu một tên lửa tầm xa hoàn toàn mới có khả năng vươn tới Moscow.

Nghệ An, Hà Tĩnh thiệt hại nặng nề, chính quyền người dân oằn mình khắc phục hậu quả bão số 5
Nhà nông

Nghệ An, Hà Tĩnh thiệt hại nặng nề, chính quyền người dân oằn mình khắc phục hậu quả bão số 5

Nhà nông

Bão số 5 (Kajiki) vừa qua, để lại hậu quả nặng nề tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), ước tính thiệt hại hơn 136 tỷ đồng. Cơn bão không chỉ gây tổn thất về kinh tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng trăm hộ dân địa phương.

Những “bà tiên, ông bụt” ươm mầm tương lai cho học sinh ở miền núi Đà Nẵng
Xã hội

Những “bà tiên, ông bụt” ươm mầm tương lai cho học sinh ở miền núi Đà Nẵng

Xã hội

Mặc dù còn nhiều khó khăn, giáo viên cũng như lãnh đạo các xã ở miền núi của TP.Đà Nẵng vẫn cố gắng lo cho học sinh có bữa ăn đầy đủ. Trong đó, các mạnh thường quân cũng góp công không nhỏ.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 2 cháu nhỏ chết bất thường, nghi phạm là bà nội; tin mới vụ phát hiện thi thể và ô tô lao xuống vực
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 2 cháu nhỏ chết bất thường, nghi phạm là bà nội; tin mới vụ phát hiện thi thể và ô tô lao xuống vực

Pháp luật

2 cháu nhỏ chết bất thường, nghi phạm là bà nội; thông tin mới vụ phát hiện 1 thi thể phân hủy và ô tô lao xuống vực lâu ngày ở đỉnh Mẫu Sơn; nổ lớn trong đêm tại Lâm Đồng, 1 ngôi nhà bị "xé toạc"... là những tin nóng 24 giờ qua.

Nhà ở xã hội 'bứt tốc' nguồn cung sau 3 năm triển khai
Nhà đất

Nhà ở xã hội "bứt tốc" nguồn cung sau 3 năm triển khai

Nhà đất

Nguồn cung nhà ở trên thị trường đã có dấu hiệu phục hồi sau giai đoạn sụt giảm mạnh, song cơ cấu sản phẩm vẫn mất cân đối. Đặc biệt, phân khúc nhà ở xã hội, nơi đáp ứng nhu cầu an cư của đa số người dân dù bứt tốc trong 3 năm qua vẫn đối diện nhiều thách thức.

Bộ Xây dựng đề xuất sửa thời gian cấp giấy phép xây dựng tối đa chỉ 7 ngày
Nhà đất

Bộ Xây dựng đề xuất sửa thời gian cấp giấy phép xây dựng tối đa chỉ 7 ngày

Nhà đất

Bộ Xây dựng đề xuất rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng còn tối đa 7 ngày, thực hiện hoàn toàn trực tuyến, đồng thời mở rộng diện công trình được miễn phép nhằm giảm thủ tục hành chính.

2 điều tuyệt đối không làm trên ban thờ vào nửa đầu tháng 7 Âm lịch
Gia đình

2 điều tuyệt đối không làm trên ban thờ vào nửa đầu tháng 7 Âm lịch

Gia đình

2 điều tuyệt đối không nên làm vào nửa đầu tháng 7 âm thì dưới đây là cách bạn nên biết để tăng vượng khí ban thờ trong tháng này nhằm gia tăng phúc khí.

Vừa thay bộ váy cưới, mẹ chồng dúi ngay cho tôi cuốn sổ tiết kiệm và một lời nhắn ám ảnh
Gia đình

Vừa thay bộ váy cưới, mẹ chồng dúi ngay cho tôi cuốn sổ tiết kiệm và một lời nhắn ám ảnh

Gia đình

Trong giây lát, tôi không hiểu nổi bà đang ám chỉ điều gì.

Võ tướng nào của Mạc Đăng Doanh đã trá hàng, rồi hạ độc giết chết Nguyễn Kim?
Đông Tây - Kim Cổ

Võ tướng nào của Mạc Đăng Doanh đã trá hàng, rồi hạ độc giết chết Nguyễn Kim?

Đông Tây - Kim Cổ

Năm 1545, Nguyễn Kim bị ám sát sau kế trá hàng của một võ tướng nhà Mạc. Đó là Dương Chấp Nhất, người Hoằng Hóa (Thanh Hóa), quan nội thị, võ tướng triều Mạc Đăng Doanh, làm đến chức Chưởng bộ, được phong tước Trung Hậu hầu, giao coi 3 phủ Thanh Hóa, làm Tổng trấn cả một phương.

Tại sao Chu Nguyên Chương căm hận nhất Bồ Thọ Canh?
Đông Tây - Kim Cổ

Tại sao Chu Nguyên Chương căm hận nhất Bồ Thọ Canh?

Đông Tây - Kim Cổ

Chu Nguyên Chương hận dòng họ này đến mức ban bố một thánh chỉ, hạ lệnh cho con trai của một dòng họ "đời đời làm nô", con gái trong họ đó "kiếp kiếp là kỹ”. Dòng họ nhắc tới ở đây là họ Bồ và có liên quan đến nhân vật Bồ Thọ Canh.

Người xưa dặn: '5 con vật vào nhà, may mắn tự nhiên đến', nếu gặp, bạn đừng có đuổi đi
Gia đình

Người xưa dặn: "5 con vật vào nhà, may mắn tự nhiên đến", nếu gặp, bạn đừng có đuổi đi

Gia đình

Người xưa coi 5 con vật này "sứ giả của may mắn", nếu chúng vào nhà thì bạn đừng vội xua đuổi, kẻo ảnh hưởng đến tài lộc và sự bình an của gia đình.

Hòa Minzy nói gì khi bị so sánh với Mỹ Tâm?
Văn hóa - Giải trí

Hòa Minzy nói gì khi bị so sánh với Mỹ Tâm?

Văn hóa - Giải trí

Hòa Minzy bày tỏ sự lo ngại khi những bài viết so sánh cô và đàn chị Mỹ Tâm lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Tin nóng 31/8: Đông Á Thanh Hoá được “giải cứu”?
Thể thao

Tin nóng 31/8: Đông Á Thanh Hoá được “giải cứu”?

Thể thao

Đông Á Thanh Hoá được “giải cứu”? Chelsea nhắm Wharton của Crystal Palace cho kế hoạch dài hạn; U23 Yemen đã có mặt tại Việt Trì; Wissa công khai chỉ trích Brentford, bày tỏ nguyện vọng ra đi; Con gái "chê" xấu, Pep Guardiola phải cạo râu.

Hà Nội: UBND phường Hồng Hà nói gì về vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy?
Tin tức

Hà Nội: UBND phường Hồng Hà nói gì về vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy?

Tin tức

UBND phường Hồng Hà, TP Hà Nội vừa thông tin chính thức về vụ cháy lớn tại bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy xảy ra trưa ngày 30/8.

Tắm biển lúc sóng lớn, nhiều du khách ở Phú Quốc bị đuối nước
Tin tức

Tắm biển lúc sóng lớn, nhiều du khách ở Phú Quốc bị đuối nước

Tin tức

Tối 31/8, ông Trần Minh Khoa – Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết trong ngày trên địa bàn đặc khu vừa có 5 du khách bị đuối nước do tắm biển lúc sóng lớn.

Top 5 cầu thủ cao nhất V.League 2025/2026
Thể thao

Top 5 cầu thủ cao nhất V.League 2025/2026

Thể thao

Trong số 5 cầu thủ cao nhất V.League 2025/2026, Thép xanh Nam Định có 2 cái tên chiếm giữ 2 vị trí đầu tiên là tiền đạo Kyle Hudlin và thủ môn Caique Santos.

Ông Putin và ông Tập Cận Bình đặt nền móng cho một trật tự thế giới mới tại Bắc Kinh
Thế giới

Ông Putin và ông Tập Cận Bình đặt nền móng cho một trật tự thế giới mới tại Bắc Kinh

Thế giới

Nga và Trung Quốc mang đến cho thế giới một sự thay thế cho bá quyền phương Tây, Tiến sĩ Kirill Babaev, giám đốc Viện Trung Quốc và Châu Á hiện đại thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, giáo sư Đại học Tài chính và Phó chủ tịch Đoàn chủ tịch Ủy ban nghiên cứu BRICS quốc gia nhận định.

Tin tối (31/8): Cựu HLV CLB CAHN chính thức dẫn dắt đội bóng hạng Nhất
Thể thao

Tin tối (31/8): Cựu HLV CLB CAHN chính thức dẫn dắt đội bóng hạng Nhất

Thể thao

Cựu HLV CLB CAHN chính thức dẫn dắt đội bóng hạng Nhất; HLV Southgate có công việc mới; M.U đàm phán mua Emiliano Martinez; Chelsea ra giá mua Fermin Lopez; Georgina Rodriguez đăng ảnh tình cảm bên Ronaldo.

Nga tung đòn sấm sét tấn công cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine
Thế giới

Nga tung đòn sấm sét tấn công cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine

Thế giới

Theo tuyên bố được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra ngày 31/8, lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine được quân đội Kiev sử dụng.

Sơn La: Đường cứng, điện sáng, nước sạch về với xã vùng biên, câu chuyện giảm nghèo ở Lóng Sập
Media

Sơn La: Đường cứng, điện sáng, nước sạch về với xã vùng biên, câu chuyện giảm nghèo ở Lóng Sập

Media

Từng là “điểm nóng” ma túy của vùng Tây Bắc và nằm trong diện xã đặc biệt khó khăn, Lóng Sập (tỉnh Sơn La) nay đang đổi thay từng ngày. Nhờ thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và phát triển hạ tầng nông thôn, đời sống người dân từng bước được nâng lên, đường làng, điện sáng, nước sạch đến tận bản xa, mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững.

Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột: Tuyển sinh ghi dấu ấn với điểm chuẩn cao và tỷ lệ nhập học ấn tượng
Xã hội

Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột: Tuyển sinh ghi dấu ấn với điểm chuẩn cao và tỷ lệ nhập học ấn tượng

Xã hội

Mùa tuyển sinh 2025, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thu hút hơn 3.400 thí sinh, điểm chuẩn trúng tuyển ngành Y khoa đạt 22 điểm, cao hơn cả một trường công lập.

Tổng Bí thư: Làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp Việt-Trung
Thế giới

Tổng Bí thư: Làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp Việt-Trung

Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, hai nước Việt Nam và Trung Quốc duy trì ổn định và phát triển, quan hệ hai đảng, hai nước đạt được những kết quả nổi bật.

Agribank tự hào lớn mạnh trong 80 năm: Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của đất nước
Doanh nghiệp

Agribank tự hào lớn mạnh trong 80 năm: Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của đất nước

Doanh nghiệp

80 năm Quốc khánh là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, ghi dấu những thành tựu to lớn trên mọi phương diện, khẳng định vị thế Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới. Trong dòng chảy tự hào đó, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của một định chế tài chính hàng đầu, giữ vị trí chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước.

2 tuần đầu tháng 9, 3 con giáp thông minh, nhanh nhạy, tìm được cơ hội, làm gì cũng kiếm được tiền
Gia đình

2 tuần đầu tháng 9, 3 con giáp thông minh, nhanh nhạy, tìm được cơ hội, làm gì cũng kiếm được tiền

Gia đình

Trong 2 tuần đầu tháng 9, 3 con giáp này sẽ thể hiện sự thông minh, nhanh nhạy và đi đúng hướng, nắm bắt cơ hội tài chính tốt, việc kiếm tiền suôn sẻ.

Cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi gửi xe: Bộ Xây dựng cảnh báo 'nóng', yêu cầu kiểm tra an toàn công trình
Kinh tế

Cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi gửi xe: Bộ Xây dựng cảnh báo "nóng", yêu cầu kiểm tra an toàn công trình

Kinh tế

Ngày 31/8, Cục Giám định (Bộ Xây dựng) vừa yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội đánh giá ảnh hưởng kết cấu và triển khai biện pháp đảm bảo an toàn công trình đối với một phần kết cấu cầu Vĩnh Tuy do cháy bãi trông giữ xe.

Cựu binh 98 tuổi gây xúc động trong ngày tổng duyệt diễu binh: “Mệt nhưng tôi vinh dự lắm!”
Xã hội

Cựu binh 98 tuổi gây xúc động trong ngày tổng duyệt diễu binh: “Mệt nhưng tôi vinh dự lắm!”

Xã hội

“Được Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội quan tâm, tôi vô cùng vinh dự khi được mời dự lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9 này. Mệt nhưng tôi vinh dự lắm, không ai bằng. Cả đồng đội hy sinh và mất hết rồi giờ chỉ còn mỗi mình tôi. Đây có lẽ là lần cuối cùng cuộc đời tôi được xem lễ diễu binh”, cụ Lê Bình xúc động.

TP.HCM chi hơn 1.000 tỷ đồng tặng quà cho người dân dịp Quốc khánh 2/9
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM chi hơn 1.000 tỷ đồng tặng quà cho người dân dịp Quốc khánh 2/9

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM đã quyết định bổ sung hơn 1.010 tỷ đồng từ ngân sách để tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, theo nghị quyết của Chính phủ.

