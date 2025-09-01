Man City bại trận trước Brighton, Haaland vẫn lập kỷ lục mới

Brighton đấu với Man City: Haaland tạo nên kỷ lục mới

Ở cuộc đọ sức tại vòng 3 Premier League, Man City thi đấu lấn lướt và sớm có lợi thế dẫn trước sau pha làm bàn của tiền đạo Erling Haaland vào phút 34. Thế nhưng, thầy trò HLV Pep Guardiola vẫn gây thất vọng khi để thua ngược 1-2 trước Brighton. Hai bàn thắng của đội chủ nhà đến từ James Milner (67' pen) và Brajan Gruda (89').

Trận thua này khiến Man City tụt xuống vị trí thứ 2 trên BXH Premier League 2025/26 khi chỉ có 3 điểm sau 3 trận, kém đội đầu bảng Liverpool 6 điểm. Brighton đứng thứ 10 với 4 điểm.



Ảnh: ChatGPT.

Brighton đấu với Man City: Theo thống kê của hãng Opta, tiền đạo Erling Haaland đã chạm mốc 100 lần ra sân ở Premier League và ghi 88 bàn, nhiều hơn 9 bàn so với bất cứ cầu thủ nào khác. Xếp sau anh là Alan Shearer với 79 bàn qua 100 trận đầu tiên.

Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2004/05, Man City thua 2 trong 3 trận mở màn Premier League. Trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh, chỉ có M.U vô địch sau khi thua 2/3 trận đầu tiên ở mùa bóng 1992/93.

Tiền vệ Rodri của Man City đã chấm dứt chuỗi 49 trận bất bại khi anh đá chính tại Premier League. Trước đó, tuyển thủ Tây Ban Nha thắng 39, hoà 10 trận.

Chỉ có Gabriel Jesus (62 lần) ghi bàn trong nhiều trận đấu tại Premier League mà không thua hơn James Milner (55 trận, thắng 44, hòa 11).

Brighton đấu với Man City: James Milner là cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh ghi bàn từ chấm phạt đền khi đã 39 năm 239 ngày.

Bàn thắng này giúp Milner vượt qua Dean Windass (Hull City, 39 tuổi, 235 ngày) để trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ 2 trong lịch sử ghi bàn tại giải Ngoại hạng Anh. Xếp trên anh là Teddy Sheringham (West Ham 40 tuổi 268 ngày).

James Milner là cầu thủ thứ 11 ghi bàn cho 6 câu lạc bộ khác nhau ở giải Ngoại hạng Anh. Những đội bóng mà Milner đã lập công gồm Leeds, Newcastle, Aston Villa, Man City, Liverpool, Brighton). Chỉ có Craig Bellamy (7) ghi bàn cho nhiều câu lạc bộ hơn trong lịch sử giải đấu.