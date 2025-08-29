Tin tối (29/8): Trung vệ Việt kiều nhận vinh dự lớn ở châu Âu

Trung vệ Việt kiều nhận vinh dự lớn ở châu Âu

Trung vệ Việt kiều Bung Meng Freimann vừa được HLV Gill Swerts gọi lên đội tuyển U21 Thụy Sĩ nhằm chuẩn bị cho cuộc đọ sức với U21 Belarus tại bảng I vòng loại giải U21 châu Âu 2027 diễn ra vào ngày 4/9 tới. Đây là bước tiến lớn trong sự nghiệp của cầu thủ 19 tuổi.



Bung Meng Freimann. Ảnh: Sport.

Ngoài U21 Bỉ và U21 Belarus, bảng I còn quy tụ U21 Đan Mạch, U21 Áo và U21 xứ Wales. Với việc đang đạt phong độ tốt, nhiều khả năng, Bung Meng Freimann sẽ được HLV Gill Swerts xếp đá chính trong cuộc đọ sức với U21 Belarus.

Bung Meng Freimann là có cha là người Thụy Sĩ, mẹ là người Việt gốc Hoa. Cầu thủ 19 tuổi cao 1m84, thi đấu ở vị trí trung vệ, bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp từ năm 2024 trong màu áo CLB Luzern. Từ năm ngoái đến nay, Freimann đã có 2 lần khoác áo U20 Bỉ. Hiện anh được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 2,5 triệu euro.

M.U đồng ý bán Garnacho cho Chelsea

Tờ The Sun cho hay, M.U đã đồng ý bán tiền vệ cánh Alejandro Garnacho cho Chelsea với giá 40 triệu bảng. Đồng thời, “Quỷ đỏ” còn được hưởng 10% giá trị chuyển nhượng trong trường hợp đội chủ sân Stamford Bridge bán tuyển thủ Argentina trong tương lai. Dự kiến, cầu thủ 21 tuổi sẽ ký hợp đồng kéo dài 7 năm với “The Blues”.

Ronaldo kêu gọi CĐV ủng hộ Al-Nassr

Ảnh: ChatGPT.

Rạng sáng 30/8 (giờ Việt Nam), Al-Nassr sẽ thi đấu trận mở màn Saudi Pro League 2025/26 với Al Taawon trên sân khách. Trước trận đấu, siêu sao Cristiano Ronaldo đã lên trang Instagram cá nhân để kêu gọi các CĐV nhà ủng hộ anh và các đồng đội ở mùa giải mới.

Thua kiện, Zinchenko phải nộp 300.000 bảng tiền thuế

Hậu vệ Oleksandr Zinchenko phải nộp hóa đơn tiền thuế trị giá 300.000 bảng sau công ty HMRC của anh thua kiện. Hồi tháng 9/2024, HMRC đã nộp đơn xin phá sản nhưng tòa án London vẫn quyết định bắt ngôi sao thuộc biên chế Arsenal thanh toán khoản tuền thuế mà công ty này còn nợ. Với tư cách là giám đốc và là người duy nhất sở hữu cổ phần của công ty cho đến ngày 3/11/2024 nên tuyển thủ Ukraine phải có trách nhiệm chi trả khoản tiền này.

Alexander-Arnold bị loại khỏi ĐT Anh



Danh sách các cầu thủ được triệu tập. Ảnh: FA.

HLV Thomas Tuchel vừa công bố danh sách 23 tuyển thủ Anh tham dự 2 trận đấu với Andorra và Serbia tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Hậu vệ cánh phải Trent Alexander-Arnold của Real Madrid không được triệu tập. Tiền vệ Elliot Anderson (Nottingham Forest) đã lần đầu tiên được điền tên vào đội hình “Tam sư”.