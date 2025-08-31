Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
Thể thao
Chủ nhật, ngày 31/08/2025 21:10 GMT+7

Top 5 cầu thủ cao nhất V.League 2025/2026

+ aA -
Minh Chí Chủ nhật, ngày 31/08/2025 21:10 GMT+7
Trong số 5 cầu thủ cao nhất V.League 2025/2026, Thép xanh Nam Định có 2 cái tên chiếm giữ 2 vị trí đầu tiên là tiền đạo Kyle Hudlin và thủ môn Caique Santos.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

1. Kyle Hudlin (Thép xanh Nam Định, chiều cao: 2m06)

Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Kyle Hudlin sinh ngày 15/6/2000 tại Vương quốc Anh. Tiền đạo 25 tuổi vừa gia nhập Thép xanh Nam Định hôm 18/7 vừa qua. Trải qua 4 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đội chủ sân Thiên Trường ở mùa giải này, Hudlin đóng góp được 2 pha lập công cùng 1 đường kiến tạo thành bàn.

Hudlin được biết đến với chiều cao ấn tượng 2m06 và là một trong những cầu thủ cao nhất thế giới. Trước khi đến Việt Nam, Kyle Hudlin từng thi đấu cho nhiều câu lạc bộ ở Anh như Solihull Moors, Huddersfield Town, AFC Wimbledon và Newport County.

2. Caique Santos (Thép xanh Nam Định, 1m98)

Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Tân binh người Brazil, là người gác đền cao nhất V.League mùa này. Caique Santos sinh ngày 31/7/1997 tại Salvador, Brazil. Hôm 11/8 vừa qua, Caique chính thức gia nhập Thép xanh Nam Định và mang áo số 18.

Trước khi sang Việt Nam, Caique từng khoác áo Vitoria, Centro Sportivo Alagoano, Ermis Aradippou, Rochester Rhinos, Ypiranga-RS, Gremio và Criciuma.

3. Janclesio (Ninh Bình FC, 1m96)

Ảnh: Ninh Bình FC.

Janclesio (tên đầy đủ là Jean Almeida Santos) chính thức đầu quân cho Ninh Bình FC hôm 12/8 vừa qua theo bản hợp đồng kéo dài 3 năm. Trung vệ người Brazil từng khoác áo nhiều CLB ở quê nhà như Radium, Francana, EC Sao Bernardo, Jacobina, Real Noroeste, Campinense.

Năm 2019, Janclesio sang Việt Nam và lần lượt đầu quân cho Thể Công Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương(nay là Becamex TP.HCM) trước khi cập bến Ninh Bình FC.

=4. Đinh Quang Kiệt (HAGL, 1m95)

Ảnh: HAGL.

Đinh Quang Kiệt là trung vệ nội binh cao nhất V.League hiện nay. Quang Kiệt sinh năm 2007 tại Bà Rịa-Vũng Tàu, gia nhập lò đào tạo HAGL từ năm 2020. Năm 2024, anh được đôn lên đội một.

Mùa giải này, Quang Kiệt đã chiếm được suất đá chính trong đội hình HAGL. Cả 3 trận đấu đã qua tại V.League 2025/2026, cầu thủ 18 tuổi đều được ra sân thi đấu.

=4. Gustavo Sant Ana Santos (SHB Đà Nẵng, 1m95)

Ảnh: SHB Đà Nẵng.

Gustavo Sant Ana Santos sinh ngày 23/2/1995 tại Sao Paulo, Brazil. Cầu thủ 30 tuổi sở hữu chiều cao 1m95, cân nặng 91kg. Gustavo gia nhập SHB Đà Nẵng vào ngày 4/8 vừa qua.

Gustavo từng khoác áo các CLB Diadema, Bandeirante trước khi sang Việt Nam năm 2019 và đầu quân cho Thể Công Viettel, CLB Sài Gòn, SLNA, Than Quảng Ninh, Đông Á Thanh Hóa. Nhiều khả năng, trung vệ người Brazil sẽ sớm được nhập tịch.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tham khảo thêm

Thủ môn 1m95 thi đấu xuất thần, HAGL cầm hòa Hà Nội FC

Thủ môn 1m95 thi đấu xuất thần, HAGL cầm hòa Hà Nội FC

Đôi điều cần biết về tân binh Becamex TP.HCM vừa 'xé lưới' HAGL

Đôi điều cần biết về tân binh Becamex TP.HCM vừa "xé lưới" HAGL

HAGL thảm bại trước Becamex TP.HCM ở trận ra quân V.League 2025/2026

HAGL thảm bại trước Becamex TP.HCM ở trận ra quân V.League 2025/2026

HLV Kim Sang-sik sẽ gọi ai thay Doãn Ngọc Tân ở ĐT Việt Nam?

HLV Kim Sang-sik sẽ gọi ai thay Doãn Ngọc Tân ở ĐT Việt Nam?

Ngoại binh trị giá 800.000 euro của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có gì đặc biệt?

Ngoại binh trị giá 800.000 euro của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có gì đặc biệt?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tiền đạo cao 2m06 Kyle Hudlin toả sáng khiến ĐT Việt Nam thua thảm

Tiền đạo cao 2m06 Kyle Hudlin tỏa sáng với cú đúp, giúp Thép Xanh Nam Định đánh bại tuyển Việt Nam 4-0 trong trận giao hữu chiều 4/9.

Thép xanh Nam Định đón HLV từ Brazil

Thể thao
Thép xanh Nam Định đón HLV từ Brazil

Tin nóng 4/9: Đỗ Hoàng Hên báo tin vui cho ĐT Việt Nam

Thể thao
Tin nóng 4/9: Đỗ Hoàng Hên báo tin vui cho ĐT Việt Nam

Tin sáng (4/9): Thép xanh Nam Định “chơi lớn” vì Nguyễn Xuân Son

Thể thao
Tin sáng (4/9): Thép xanh Nam Định “chơi lớn” vì Nguyễn Xuân Son

Tuyển thủ Trinidad & Tobago vừa đầu quân cho SLNA là ai?

Thể thao
Tuyển thủ Trinidad & Tobago vừa đầu quân cho SLNA là ai?

Đọc thêm

Khánh Hòa: Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu kịp thời bệnh nhân suy thận
Nhà nông

Khánh Hòa: Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu kịp thời bệnh nhân suy thận

Nhà nông

Ngày 5/9, thông tin từ Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, các bác sĩ vừa cấp cứu kịp thời một ngư dân bị suy thận cấp.

Cổ phiếu bất động sản gặp cảnh 'chốt lời', VN-Index ngập trong sắc đỏ
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản gặp cảnh "chốt lời", VN-Index ngập trong sắc đỏ

Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản giảm sâu trong phiên 5/9 do áp lực chốt lời, nhiều mã lớn lao dốc trong bối cảnh thị trường chung rung lắc mạnh.

Sống ở đất Nam Định thong thả, bình yên, ăn ngon thế này đây
Nhà nông

Sống ở đất Nam Định thong thả, bình yên, ăn ngon thế này đây

Nhà nông

Về với Thành Nam-Nam Định, ngoài được chiêm ngưỡng các di tích, danh thắng nổi tiếng, du khách còn có cơ hội thưởng thức hương vị ẩm thực đường phố đa dạng, dân dã mà đặc sắc như: phở bò, bánh cuốn, bánh mì, bún chả, bún cá, bún đũa, bánh xíu-páo…

Bộ phim sau 10 năm vẫn 'hot' của Triệu Lệ Dĩnh
Văn hóa - Giải trí

Bộ phim sau 10 năm vẫn "hot" của Triệu Lệ Dĩnh

Văn hóa - Giải trí

Sau 10 năm phát sóng, bộ phim “Hoa Thiên Cốt” vẫn giữ nguyên sức ảnh hưởng, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh.

Người phụ nữ 50 tuổi đỗ cao học ngành luật từ đống sách cũ của con trai
Xã hội

Người phụ nữ 50 tuổi đỗ cao học ngành luật từ đống sách cũ của con trai

Xã hội

Sau tai nạn bỏng nghiêm trọng khiến mất việc và sống với vết sẹo suốt một thập kỷ, bà Yang vẫn kiên trì theo đuổi giấc mơ học hành và vừa được nhận vào cao học.

16 cán bộ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nghỉ hưu theo Nghị định 178
Tin tức

16 cán bộ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nghỉ hưu theo Nghị định 178

Tin tức

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao quyết định nghỉ hưu theo nghị định 178 cho 16 cán bộ.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Nguyễn Phi Long được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ mới
Tin tức

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Nguyễn Phi Long được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ mới

Tin tức

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Phi Long tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

'Vua tiêu' Phan Minh Thông đến từ Phúc Sinh: Nhiều dự án mới về hạt tiêu, cà phê của tôi, người ta kêu là 'viển vông'
Nhà nông

"Vua tiêu" Phan Minh Thông đến từ Phúc Sinh: Nhiều dự án mới về hạt tiêu, cà phê của tôi, người ta kêu là "viển vông"

Nhà nông

Phúc Sinh do "vua tiêu" Phan Minh Thông là Chủ tịch HĐQT không chỉ là công ty đầu tiên xuất khẩu tiêu trắng bằng container ở Việt Nam, mà còn tiên phong làm tiêu hạt lớn (jumbo), tiêu xanh. Đặc biệt, dự án nhà máy cà phê đặc sản tại Sơn La của Phúc Sinh đã thành công rực rỡ, nơi nhiều tập đoàn đa quốc gia khác đã thất bại. Vậy mà ban đầu, nhiều người cho rằng những dự án đó là "viển vông".

Động thái lạ của cựu Thủ tướng Thái Lan quyền lực ngay trước cuộc bỏ phiếu quan trọng của Quốc hội
Thế giới

Động thái lạ của cựu Thủ tướng Thái Lan quyền lực ngay trước cuộc bỏ phiếu quan trọng của Quốc hội

Thế giới

Quốc hội Thái Lan đã nhóm họp hôm thứ Sáu (5/9) để bầu ra một thủ tướng mới sau nhiều ngày hỗn loạn chính trị. Tuy nhiên, sự kiện này có nguy cơ bị lu mờ bởi sự ra đi đột ngột của chính trị gia quyền lực nhất đất nước – cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Thứ cá gì đen trũi, to như thân cây chuối bơi dưới ao ở nơi này của Gia Lai, cứ bắt lên là thương lái 'khuân' đi hết?
Nhà nông

Thứ cá gì đen trũi, to như thân cây chuối bơi dưới ao ở nơi này của Gia Lai, cứ bắt lên là thương lái "khuân" đi hết?

Nhà nông

Tháng 9-2024, được hỗ trợ từ địa phương, gia đình anh Trần Văn Sơn, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Bình Định, Gia Lai) cùng 2 hộ khác chung vốn, chuyển sang nuôi cá trắm đen theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật nông nghiệp. Sau 6 tháng, hiện cá trắm đen nuôi trong ao đạt trọng lượng 0,8-1 kg.

Xử lý vi phạm hành chính ở TP.HCM, khắc phục hậu quả… trần ai
Chuyển động Sài Gòn

Xử lý vi phạm hành chính ở TP.HCM, khắc phục hậu quả… trần ai

Chuyển động Sài Gòn

Hàng loạt các khó khăn, bất cập trong việc thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở TP.HCM, trong đó, theo UBND TP.HCM, nổi lên việc "khắc phục hậu quả", với quá nhiều nan giải, tréo ngoe…

Hàng không mở bán vé máy bay Tết sớm, hành khách nên lưu ý gì?
Kinh tế

Hàng không mở bán vé máy bay Tết sớm, hành khách nên lưu ý gì?

Kinh tế

Còn hơn 5 tháng nữa mới đến Tết Bính Ngọ 2026, các hãng hàng không đã mở bán vé máy bay Tết sớm để phục vụ nhu cầu của người dân. Theo đó, hành khách được khuyến cáo nên mua vé sớm để chọn được lịch trình phù hợp và tránh tình trạng khan hiếm vé.

Cận cảnh trụ sắt 'phòng ngừa rủi ro' dưới gầm cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe
Tin tức

Cận cảnh trụ sắt "phòng ngừa rủi ro" dưới gầm cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe

Tin tức

Cơ quan chức năng của TP Hà Nội đã lắp đặt một hệ thống trụ sắt dưới gầm của nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy làm khoảng 500 xe máy bị thiêu rụi, nhằm lắp đặt hệ thống quan trắc, đồng thời để "phòng ngừa rủi ro".

Các mô hình trồng trọt, chăn nuôi áp dụng kỹ thuật tốt, tăng hộ giàu, giảm nhà nghèo ở xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp mới
Giảm nghèo nông thôn

Các mô hình trồng trọt, chăn nuôi áp dụng kỹ thuật tốt, tăng hộ giàu, giảm nhà nghèo ở xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp mới

Giảm nghèo nông thôn

Ngày càng có nhiều hộ khá, giàu, giảm hộ nghèo ở xã Phú Hựu nhờ các mô hình trồng trọt, chăn nuôi áp dụng kỹ thuật tốt, các chương trình hỗ trợ giảm nghèo...Xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp mới (được sáp nhập từ xã An nhơn, An Hiệp, An Phú Thuận, Phú Hựu và thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp cũ) nhiều năm trước, Phú Hựu từng là một trong những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao của tỉnh.

Đi du lịch Việt Nam, khách quốc tế hỏi “khách sạn tôi ở có chứng chỉ xanh chưa”?
Chuyển động Sài Gòn

Đi du lịch Việt Nam, khách quốc tế hỏi “khách sạn tôi ở có chứng chỉ xanh chưa”?

Chuyển động Sài Gòn

Du lịch xanh hướng đến bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đang được nhiều khách quan tâm. Nhiều khách quốc tế còn đặt vấn đề địa điểm mà họ sắp đến trải nghiệm và ở đã đạt chứng chỉ xanh chưa.

Chân dung cựu tuyển thủ U20 Australia vừa cập bến CLB Công an TP.HCM
Thể thao

Chân dung cựu tuyển thủ U20 Australia vừa cập bến CLB Công an TP.HCM

Thể thao

Tiền vệ trung tâm Peter Makrillos vừa được CLB Công an TP.HCM chiêu mộ cách đây ít ngày.

'Chuyện ấy' đều đặn giúp phụ nữ giảm nguy cơ tiểu không tự chủ
Xã hội

"Chuyện ấy" đều đặn giúp phụ nữ giảm nguy cơ tiểu không tự chủ

Xã hội

Tình trạng rò rỉ bàng quang ảnh hưởng tới khoảng 25 triệu người Mỹ, gây ra không ít phiền toái và xấu hổ cho người mắc. Ở phụ nữ, vấn đề này thường trở nên phổ biến hơn sau thời kỳ mãn kinh, khi sàn chậu suy yếu.

30 năm quan hệ Việt - Mỹ: Ẩm thực và văn hóa góp phần làm bền chặt mối quan hệ hợp tác
Chuyển động Sài Gòn

30 năm quan hệ Việt - Mỹ: Ẩm thực và văn hóa góp phần làm bền chặt mối quan hệ hợp tác

Chuyển động Sài Gòn

Ẩm thực và văn hóa là những lĩnh vực đã đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển quan hệ nhiều mặt giữa Mỹ và Việt Nam, theo Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM.

Khu vườn khổng lồ trên đặc khu của TP.HCM xuất hiện 5 con chim quý, là hoa hậu của các loài chim, có bộ lông đẹp mê
Nhà nông

Khu vườn khổng lồ trên đặc khu của TP.HCM xuất hiện 5 con chim quý, là hoa hậu của các loài chim, có bộ lông đẹp mê

Nhà nông

Theo thông tin từ Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo (TP.Hồ Chí Minh), vườn vừa tiếp nhận 5 cá thể chim bồ câu Nicoba từ một người dân địa phương để chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Bồ câu Nicoba được ví như hoa hậu của các loài chim bởi bộ lông tuyệt đẹp.

Tổng thống Nga: Sẽ không thể đạt được thỏa thuận về các vấn đề quan trọng với Ukraine
Thế giới

Tổng thống Nga: Sẽ không thể đạt được thỏa thuận về các vấn đề quan trọng với Ukraine

Thế giới

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng không có nhiều ý nghĩa trong việc tiến hành đàm phán trực tiếp với Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine, nhưng ông vẫn sẵn sàng làm điều đó. Ông đưa ra tuyên bố này trong phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tại Vladivostok hôm thứ Sáu.

Gia Lai: CSGT dẫn đường cho xe chở bé 4 tuổi bị rắn độc cắn đến bệnh viện cấp cứu
Xã hội

Gia Lai: CSGT dẫn đường cho xe chở bé 4 tuổi bị rắn độc cắn đến bệnh viện cấp cứu

Xã hội

Nhờ sự hỗ trợ dẫn đường của CSGT, xe chở bé gái 4 tuổi bị rắn lục cắn đã đưa bé đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, thoát khỏi nguy hiểm.

Thủ lĩnh thổ binh ở Lạng Sơn từng chống quân Mông-Nguyên là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Thủ lĩnh thổ binh ở Lạng Sơn từng chống quân Mông-Nguyên là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong 3 lần quân và dân triều đình nhà Trần kháng chiến chống quân Mông-Nguyên hồi thế kỷ 13 thắng lợi, có sự đóng góp của Nguyễn Thế Lộc, thủ lĩnh thổ binh ở vùng miền núi Lạng Sơn.

Chủ xe VF 6: “Tin tưởng vào chất lượng xe VinFast, lên đời VF 6 vì mê thiết kế”
Kinh tế

Chủ xe VF 6: “Tin tưởng vào chất lượng xe VinFast, lên đời VF 6 vì mê thiết kế”

Kinh tế

Niềm tin vào chất lượng xe VinFast được xây dựng từ chiếc Fadil, đến nay anh La Hải (TP.HCM) đã là chủ nhân của nhiều dòng xe điện, trong đó VF 6 mang lại nhiều cảm xúc khác biệt với anh.

TTC Phú Quốc 2025-2030: Tái cơ cấu tài chính, kiến tạo Selavia, nâng tầm Đảo Ngọc
Kinh tế

TTC Phú Quốc 2025-2030: Tái cơ cấu tài chính, kiến tạo Selavia, nâng tầm Đảo Ngọc

Kinh tế

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 của CTCP Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc) phản ánh giai đoạn tái cơ cấu toàn diện, đồng thời định hình chiến lược đầu tư dài hạn.

Dự án đường giao thông hơn 130 tỷ đồng ở Quảng Trị đã xong giải phóng mặt bằng, vẫn nhiều nỗi lo
Kinh tế

Dự án đường giao thông hơn 130 tỷ đồng ở Quảng Trị đã xong giải phóng mặt bằng, vẫn nhiều nỗi lo

Kinh tế

Dự án đường giao thông hơn 130 tỷ đồng ở tỉnh Quảng Trị chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ kết thúc. Dù đã hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) nhưng nỗi lo chậm tiến độ vẫn còn đó.

Giá lợn hơi tăng dần trở lại, nhập khẩu thịt cũng tăng lên rất mạnh
Nhà nông

Giá lợn hơi tăng dần trở lại, nhập khẩu thịt cũng tăng lên rất mạnh

Nhà nông

Giá lợn hơi đã trở lại đà tăng ở cả 3 miền. Nguồn cung thịt lợn tại các nông hộ đã suy giảm sau đợt dịch tả lợn châu Phi lan rộng. Dự báo giá thịt lợn sẽ dần tăng trở lại vì nhu cầu tiêu thụ cuối năm sẽ tăng cao hơn.

Đà Nẵng: Giả danh Công an lừa đảo qua điện thoại, hàng loạt người dân sập bẫy
Pháp luật

Đà Nẵng: Giả danh Công an lừa đảo qua điện thoại, hàng loạt người dân sập bẫy

Pháp luật

Từ đầu tháng 8/2025 đến nay, liên tiếp nhiều người dân trên địa bàn TP Đà Nẵng đã trở thành nạn nhân của các đối tượng giả danh Công an, cán bộ Nhà nước gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng gần 1 tỷ đồng, dù thủ đoạn này đã nhiều lần được cảnh báo.

Nguyễn Xuân Son: “Việt Nam sẽ mãi trong tim tôi'
Thể thao

Nguyễn Xuân Son: “Việt Nam sẽ mãi trong tim tôi"

Thể thao

Nguyễn Xuân Son có những chia sẻ xúc động trên báo Brazil về lòng yêu nước, tình đoàn kết của người dân Việt Nam cũng như những mục tiêu sắp tới...

Gần 500 em học sinh vui mừng nhận học bổng, quà tặng của Japfa và các HTX chăn nuôi
Nhà nông

Gần 500 em học sinh vui mừng nhận học bổng, quà tặng của Japfa và các HTX chăn nuôi

Nhà nông

Ngày 5/9, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) phối hợp với các đối tác kinh doanh triển khai dự án "Trao gửi yêu thương - Cùng em đến trường" tại 9 tỉnh thành miền Bắc. Đây là hoạt động thường niên của công ty nhằm khích lệ tinh thần hiếu học và sẻ chia trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

Trường Cao đẳng Lai Châu cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy và học tập
Lai Châu Ngày Mới

Trường Cao đẳng Lai Châu cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy và học tập

Lai Châu Ngày Mới

Phát biểu tại lễ Khai giảng năm học 2025 – 2026 ở Trường Cao đẳng Lai Châu, ông Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, Trường Cao đẳng Lai Châu cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy và học tập.

Tin đọc nhiều

1

Một Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ mới

Một Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ mới

2

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

3

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu

4

Tiền đạo cao 2m06 Kyle Hudlin toả sáng khiến ĐT Việt Nam thua thảm

Tiền đạo cao 2m06 Kyle Hudlin toả sáng khiến ĐT Việt Nam thua thảm

5

"Còn vài tuần nữa": Châu Âu chuẩn bị cho tình huống xấu nhất

'Còn vài tuần nữa': Châu Âu chuẩn bị cho tình huống xấu nhất