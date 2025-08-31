Top 5 cầu thủ cao nhất V.League 2025/2026

1. Kyle Hudlin (Thép xanh Nam Định, chiều cao: 2m06)

Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Kyle Hudlin sinh ngày 15/6/2000 tại Vương quốc Anh. Tiền đạo 25 tuổi vừa gia nhập Thép xanh Nam Định hôm 18/7 vừa qua. Trải qua 4 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đội chủ sân Thiên Trường ở mùa giải này, Hudlin đóng góp được 2 pha lập công cùng 1 đường kiến tạo thành bàn.

Hudlin được biết đến với chiều cao ấn tượng 2m06 và là một trong những cầu thủ cao nhất thế giới. Trước khi đến Việt Nam, Kyle Hudlin từng thi đấu cho nhiều câu lạc bộ ở Anh như Solihull Moors, Huddersfield Town, AFC Wimbledon và Newport County.

2. Caique Santos (Thép xanh Nam Định, 1m98)



Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Tân binh người Brazil, là người gác đền cao nhất V.League mùa này. Caique Santos sinh ngày 31/7/1997 tại Salvador, Brazil. Hôm 11/8 vừa qua, Caique chính thức gia nhập Thép xanh Nam Định và mang áo số 18.

Trước khi sang Việt Nam, Caique từng khoác áo Vitoria, Centro Sportivo Alagoano, Ermis Aradippou, Rochester Rhinos, Ypiranga-RS, Gremio và Criciuma.

3. Janclesio (Ninh Bình FC, 1m96)



Ảnh: Ninh Bình FC.

Janclesio (tên đầy đủ là Jean Almeida Santos) chính thức đầu quân cho Ninh Bình FC hôm 12/8 vừa qua theo bản hợp đồng kéo dài 3 năm. Trung vệ người Brazil từng khoác áo nhiều CLB ở quê nhà như Radium, Francana, EC Sao Bernardo, Jacobina, Real Noroeste, Campinense.

Năm 2019, Janclesio sang Việt Nam và lần lượt đầu quân cho Thể Công Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương(nay là Becamex TP.HCM) trước khi cập bến Ninh Bình FC.

=4. Đinh Quang Kiệt (HAGL, 1m95)



Ảnh: HAGL.

Đinh Quang Kiệt là trung vệ nội binh cao nhất V.League hiện nay. Quang Kiệt sinh năm 2007 tại Bà Rịa-Vũng Tàu, gia nhập lò đào tạo HAGL từ năm 2020. Năm 2024, anh được đôn lên đội một.

Mùa giải này, Quang Kiệt đã chiếm được suất đá chính trong đội hình HAGL. Cả 3 trận đấu đã qua tại V.League 2025/2026, cầu thủ 18 tuổi đều được ra sân thi đấu.

=4. Gustavo Sant Ana Santos (SHB Đà Nẵng, 1m95)



Ảnh: SHB Đà Nẵng.

Gustavo Sant Ana Santos sinh ngày 23/2/1995 tại Sao Paulo, Brazil. Cầu thủ 30 tuổi sở hữu chiều cao 1m95, cân nặng 91kg. Gustavo gia nhập SHB Đà Nẵng vào ngày 4/8 vừa qua.

Gustavo từng khoác áo các CLB Diadema, Bandeirante trước khi sang Việt Nam năm 2019 và đầu quân cho Thể Công Viettel, CLB Sài Gòn, SLNA, Than Quảng Ninh, Đông Á Thanh Hóa. Nhiều khả năng, trung vệ người Brazil sẽ sớm được nhập tịch.

