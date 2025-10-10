Mang dao và xăng đến nhà người khác, một đối tượng ở Đà Nẵng bị khởi tố

Nghi giao dịch tiền ảo USDT, nhóm người giành nhau túi tiền giữa khu đô thị cao cấp ở Hà Nội
Mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một nhóm người tranh giành túi chứa nhiều cọc tiền, được cho là xảy ra tại khu đô thị cao cấp ở xã Gia Lâm, Hà Nội.
Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Viết Hùng (38 tuổi, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về hành vi “Đe dọa giết người”.
Theo điều tra, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai với một người dân trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, Nguyễn Viết Hùng nhiều lần nhắn tin, trực tiếp đe dọa giết người này và gia đình.
Chiều 6/7, Hùng mang theo dao, xăng và ổ khóa đến nhà bị hại để tiếp tục đe dọa, khiến gia đình hoảng loạn.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Viết Hùng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng cho biết nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong việc tranh chấp đất đai.
Công an TP Đà Nẵng cho biết, vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với những trường hợp có hành vi giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Hàng chục nghìn bình nước Lavie giả được một nhóm người ở Hà Nội sản xuất từ nước máy rồi bán ra thị trường trong nhiều tháng, khiến không ít hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp sử dụng mà không hay biết.