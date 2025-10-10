Ngày 10/10, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi đã chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng năm 2025, đồng thời thống nhất đề xuất đặt tên cho 89 tuyến đường trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, trong năm 2025, đơn vị đã phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các phường, xã trên địa bàn tiến hành khảo sát thực tế 120 tuyến đường. Sau quá trình họp bàn phương án với các địa phương và chuyên gia Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường, có 89 tuyến đường đủ điều kiện đặt tên.

Trong đó, 3 tuyến đường được đặt tiếp; 20 tuyến đường mang tên các danh nhân, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, nhà khoa học, văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho đất nước; và 66 tuyến đường mang tên làng, xứ đất xưa, gắn với lịch sử – văn hóa địa phương.

Đà Nẵng sắp có thêm hàng chục tuyến đường mang tên danh nhân, địa danh lịch sử. Ảnh: D.B

Công tác lựa chọn tên đường được thực hiện cẩn trọng, minh bạch, dựa trên Quỹ tên đường đã được Hội đồng thông qua, bảo đảm yếu tố lịch sử, văn hóa, địa danh. Việc lấy ý kiến được tiến hành rộng rãi trên Cổng Thông tin điện tử thành phố và các sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi thống nhất đề xuất đặt tên cho 89 tuyến đường, đồng thời giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của Hội đồng, hoàn thiện hồ sơ tham mưu UBND thành phố trình HĐND TP xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm 2025.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Anh Thi giao Sở Xây dựng phối hợp nghiên cứu, khảo sát, lập dự toán lắp đặt trụ và bảng tên đường, sẵn sàng triển khai ngay sau khi Đề án được thông qua, nhằm bảo đảm tiến độ, tính thống nhất và mỹ quan đô thị.