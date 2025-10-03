Mặt sưng phù, khó thở vì mắc sai lầm nguy hiểm này

Tin từ Trung tâm Y tế Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết, trong hai ngày liên tiếp, các bác sĩ của Trung tâm đã cấp cứu hai bệnh nhân bị sốc phản vệ nặng do uống thuốc tự mua tại hiệu thuốc.

Sau khi đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế, nhờ xử trí kịp thời theo phác đồ, 1 người bệnh đã được xuất viện, bệnh nhân còn lại hiện qua cơn nguy kịch, sức khoẻ dần ổn định.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân T.T.D (44 tuổi, trú tại phường Bình Khê) có tiền sử phản vệ thuốc chống viêm, giảm đau. Khi ở nhà, bệnh nhân D. đau vai gáy, sau đó tự đi mua thuốc uống (gồm nhiều loại, trong đó có thuốc Meloxicam và Diclofenac).

Khi uống thuốc xong khoảng 1h, bệnh nhân thấy xuất hiện phù mắt, mặt, khó thở nhẹ, thở rít và được gia đình nhanh chóng đưa đến Trung tâm Y tế Đông Triều cấp cứu.



Người bệnh tự ý mua thuốc về uống không theo đơn của bác sĩ khiến bản thân bị sốc phản vệ.

Sau khi tiến hành thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị sốc phản vệ độ II do thuốc. Lúc này, ê kíp khẩn trương xử trí theo phác đồ cấp cứu. Nhờ được các bác sĩ điều trị kịp thời nên bệnh nhân D. đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ ổn định và ra viện về nhà.

Trường hợp thứ hai, bệnh nhân H.V.C (60 tuổi, trú tại phường Đông Triều), nhập viện vì ngứa, đau bụng sau uống thuốc tự mua. Theo lời bệnh nhân và người nhà kể lại, bệnh nhân C. bị đau chân phải, tự mua thuốc Glucosasmin, Methylprednisolon 16mg, Celecoxib 200mg, Colchicin1mg về uống.

Sau uống, bệnh nhân xuất hiện ngứa toàn thân, người mệt mỏi nhiều nôn nao, tê chân phải lan đến đùi phải, kèm đau âm ỉ khắp bụng. Lập tức, gia đình đã nhanh chóng đưa bệnh nhân đến Trung tâm Y tế Đông Triều cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán sốc phản vệ độ III do thuốc và khẩn trương xử trí theo phác đồ cấp cứu. Do được điều trị kịp thời, bệnh nhân C. đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ dần ổn định, đang tiếp tục điều trị tại khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc.

Theo bác sĩ Trung tâm Y tế Đông Triều, sốc phản vệ là tình trạng dị ứng cấp tính, có thể xảy ra chỉ trong vài phút sau khi tiếp xúc với dị nguyên, phổ biến nhất là thuốc. Người bệnh có thể gặp các biểu hiện như: khó thở, tụt huyết áp, nổi mề đay toàn thân, thậm chí ngừng tim, ngừng thở. Nếu không được cấp cứu đúng và kịp thời, sốc phản vệ có thể dẫn đến tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo: Người dân tuyệt đối không mua và uống thuốc khi chưa có sự thăm khám của các bác sĩ, đặc biệt là những người có tiền sử dị ứng để tránh các tác dụng phụ, phản ứng thuốc, tình trạng sốc phản vệ có thể xảy ra.

Việc cấp cứu sốc phản vệ phải được thực hiện bởi các y, bác sĩ có chuyên môn và dụng cụ hỗ trợ, hộp thuốc chống sốc. Khi phát hiện người có biểu hiện sốc phản vệ, hãy đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.