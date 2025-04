MC Thanh Bạch gặp tai nạn bất ngờ, phải ở một mình dưới hố sâu 3m

Mới đây, bệnh viện nơi MC Thanh Bạch đang điều trị sau chấn thương đã đăng tải đoạn clip nam MC kể về vụ tai nạn. Trong clip, MC Thanh Bạch kể:

“Tôi đi Bảo Lộc giao lưu từ rất sớm, 4 giờ sáng, không nhìn rõ đường. Lúc đó trời còn tối đen. Tôi thấy một đám cỏ rất đẹp nên định bước qua đi ngang. Bược một bước và bước đó rơi vô định. Tôi không biết mình rơi vô cái gì, rơi ở đâu và cũng không thấy gì hết. Sau đó thấy hông chạm vào cái gì đó rất đau. Sau đó là đầu mình đập vào nước rồi chạm đáy nước luôn.

Mở mắt ra thì mới thấy đó là cái hố cao hơn 3 mét. Tôi chống tay ngồi dậy nhưng hòn đá mình ngồi trượt nước và đổ qua một bên. Chân không cử động được. 60 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên tôi bị chấn thương nghiêm trọng nhất, chưa bao giờ bị khủng khiếp như vậy”, nam MC tâm sự.

Đầu tháng 4 vừa qua, MC Thanh Bạch gặp tai nạn khi tham gia buổi gặp gỡ học sinh ở một trường THPT tại Bảo Lộc (Lâm Đồng). Cụ thể, MC Thanh Bạch không may bị rơi xuống mương thoát nước với độ sâu hơn 3 mét. Cú ngã đầu tiên đã khiến ông bị chấn thương và khi cố gắng đứng dậy, ông lại vô tình ngồi lên một hòn đá bấp bênh dẫn đến cú ngã thứ hai.

Khi người đi cùng MC Thanh Bạch thấy ông vắng mặt quá lâu và đi tìm thì phát hiện ra, nam MC đang trong tình trạng bị thương nặng.

MC Thanh Bạch được đưa đến bệnh viện Bảo Lộc để cấp cứu. Tại đây, nam MC được chẩn đoán là gãy xương chậu nhưng do tình trạng nghiêm trọng nên ông được chuyển về TP.HCM để tiếp tục điều trị chuyên sâu vào ngày 9/4.

MC Thanh Bạch vừa trải qua tai nạn lớn nhất trong 60 năm qua. Ảnh: Bệnh viện Nam Thăng Long

Tại đây, ông được các bác sĩ tại khoa Cấp thăm khám, thực hiện chụp CT, MRI và các xét nghiệm cận lâm sàng. Kết quả cho thấy, nam MC bị gãy ổ cối (phần hõm của xương chậu, nơi tiếp giáp với đầu trên xương đùi để tạo thành khớp háng), trật khớp háng, phần đầu xương đùi bị bật lệch khỏi vị trí ban đầu, di lệch ra phía sau và hơi chếch lên trên.

Bên cạnh đó, MC Thanh Bạch cũng có dấu hiệu thoái hóa cột sống thắt lưng. Ngay sau đó, MC Thanh Bạch được phẫu thuật xử lý chấn thương kịp thời.



Hiện tại, sức khỏe của MC Thanh Bạch đã hồi phục đáng kể. Mặc dù gương mặt gầy đi rõ rệt nhưng tinh thần thì rất lạc quan. Trong thời gian này, nam MC còn sáng tác, vẽ tranh, xem đây là dịp để trải nghiệm nghệ thuật theo một cách khác.

Thời gian điều trị khiến MC Thanh Bạch có cảm hứng sáng tác, vẽ tranh. Ảnh: Bệnh viện Nam Thăng Long

Chia sẻ về thời gian điều trị, MC Thanh Bạch nghẹn ngào bật khóc nói: “Thời gian điều trị ở đây cũng cho tôi cảm hứng nghệ thuật. Những giây phút trống đó cho mình cảm xúc về tình yêu thương. Tôi ngồi sáng tác, vẽ tranh để lấp đầy thời gian. Sau tuổi 60, tôi hiểu tất cả mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Tôi không than phiền tại sao ông Trời bắt mình như vậy. Tôi phải biết chấp nhận hoàn cảnh, để sự an yên trong từng phút giây mới là điều quan trọng".

Thanh Bạch sinh năm 1959 tại Vĩnh Long, nổi tiếng bởi sự đa tài, hài hước và hoạt ngôn của mình. Trong quãng thời gian hoạt động nghệ thuật, Thanh Bạch đảm nhận nhiều vai trò, từ MC truyền hình, giám khảo những chương trình tài năng đến diễn viên điện ảnh và nghệ sĩ hài với hàng loạt những sản phẩm chất lượng. Nam MC là tên tuổi được nhiều chương trình săn đón, từ truyền hình đến các hội nghị, sự kiện.

MC Thanh Bạch từng là một trong những MC đình đám của showbiz Việt. Ảnh: Lao động

Là người dẫn chương trình đầu tiên của Việt Nam được đào tạo chính quy sau năm 1975, Thanh Bạch nhanh chóng khẳng định được tên tuổi và tài năng của mình với các chương trình truyền hình đầu những năm 2000, sau đó là những chương trình sân khấu lớn trong nước như: Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Duyên dáng Việt Nam, Một thoáng Sài Gòn… MC Thanh Bạch giành nhiều giải thưởng quý báu, tiêu biểu như: Giải Mai Vàng, giải Cù Nèo Vàng…

Thanh Bạch tâm sự: “Lúc mới đầu về Việt Nam tôi được cắt cử dạy ở trường Sân khấu 2, là giảng viên chính của các lớp học. Ở Bạc Liêu có Ngọc Sơn, ở Tiền Giang có Lý Hải, Quyền Linh, Sài Gòn có Phước Sang, Huỳnh Phúc Điền… tất cả đều là học trò ruột và sau này đều là nhân tài của showbiz”.



Bên cạnh sự thông minh và hóm hỉnh khi làm MC, Thanh Bạch còn được nhiều người biết đến với cách ăn mặc “không giống ai”.