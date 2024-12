Thẩm phán Kim Do Hyung của Tòa án Quận Chuncheon chi nhánh Wonju đã tuyên án bà Shin, mẹ của nữ diễn viên Han So Hee, mức tù treo hai năm cùng 120 giờ phục vụ cộng đồng vì các hành vi liên quan đến việc tổ chức địa điểm đánh bạc.

Theo thông tin từ The Korea Times ngày 25/12, bà Shin, 55 tuổi, bị truy tố vì điều hành 7 tụ điểm cờ bạc để thu lợi bất chính từ cuối tháng 1/2022 đến cuối tháng 8/2023.

Kết quả điều tra cho thấy bà Shin đã thiết lập các tụ điểm đánh bạc sau khi kết nối với thành viên của một trang web cờ bạc bất hợp pháp qua Telegram. Bà nhận mã truy cập, quản lý và vận hành các trung tâm cá cược, thu hoa hồng dựa trên tổng số tiền cược và thua lỗ của người chơi.

Trong số 7 địa điểm được điều tra, 5 tụ điểm được đặt tại Wonju, một ở Ulsan và một tại Gyeongju thuộc tỉnh Nam Gyeongsang. Bà còn thuê “người đứng đầu” để quản lý các trung tâm trò chơi hoặc làm việc với nhà điều hành để tổ chức các trò chơi bài baccarat trực tuyến.

Mẹ của Han So Hee bị tuyên án vì tổ chức đánh bạc

Đại diện công ty Han So Hee khẳng định: “Vụ việc này hoàn toàn không liên quan đến nữ diễn viên". IG.

Mẹ của Han So Hee bị tuyên án vì tổ chức đánh bạc

Dù đã bị phạt 5 triệu won (khoảng 3.800 USD) vào năm 2023 vì hành vi tương tự, bà Shin vẫn tiếp tục điều hành các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Tòa án nhấn mạnh rằng dù số tiền lợi nhuận cụ thể không được nêu rõ, cấu trúc hoạt động cho thấy số tiền bà kiếm được có thể rất lớn.

Sau khi bị bắt giam vào tháng 9, bà Shin được thả ngay sau khi bản án treo được công bố. Tuy nhiên, các công tố viên đã kháng cáo, cho rằng mức án này quá nhẹ và một phiên tòa phúc thẩm sẽ được tổ chức tại Tòa án Quận Chuncheon.

Trong bối cảnh vụ việc gây chú ý, công ty quản lý của nữ diễn viên Han So Hee đã nhanh chóng đưa ra thông báo nhằm bảo vệ danh tiếng của cô. Đại diện công ty khẳng định: “Vụ việc này hoàn toàn không liên quan đến nữ diễn viên và xuất phát từ hành động cá nhân của mẹ cô ấy. Chúng tôi xin lỗi vì những bất tiện mà vấn đề riêng tư này có thể gây ra.”

Han So Hee, một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc, được biết đến qua nhiều tác phẩm thành công như “Thế giới hôn nhân” và “My Name”. Tuy nhiên, đời tư của gia đình cô không ít lần trở thành chủ đề tranh cãi. Đây không phải lần đầu tiên mẹ của Han So Hee gây ra rắc rối. Trước đó, bà Shin từng bị cáo buộc lừa đảo tài chính, dẫn đến việc Han So Hee phải công khai xin lỗi và nhấn mạnh rằng cô không liên quan đến các vấn đề này.

Vụ việc lần này không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của bà Shin mà còn gián tiếp gây khó khăn cho Han So Hee trong việc duy trì danh tiếng. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ và giới truyền thông, khi cô được xác nhận không liên quan đến các hành vi của mẹ mình. Công chúng hiện chờ đợi kết quả phiên tòa phúc thẩm sắp tới, dự kiến làm sáng tỏ thêm các tình tiết liên quan đến vụ án này.