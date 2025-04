Trong phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 12, Giám đốc Seo Dong Ju đã nhớ lại vụ tai nạn do Heo Il Do gây ra khiến mẹ đẻ của anh và bố của Yeo Eun Nam (Hong Hwa Yeon đóng) qua đời. Trò chuyện với Heo Il Do, Dong Ju diễn tả cảnh ông ta lái xe gây ra vụ tai nạn thời điểm đó. "Ông không thấy quá tàn nhẫn khi nói cho cô ấy (Eun Nam - PV) biết sự thật đau lòng này sao?", Giám đốc Seo nói với Heo Il Do.

Sau đó, Giám đốc Seo yêu cầu Heo Il Do đưa vợ và con trai là Heo Tae Yun rời khỏi Tập đoàn Daesan. Tuy nhiên, Heo Il Do khẳng định dù có chết ông ta cũng ở lại Daesan.

Khi chuyện quá khứ bị phơi bày, Heo Il Do đã tìm đến "ông trùm phản diện" Yeom Jang Seon (Huh Joon Ho đóng) với âm mưu trừ khử Seo Dong Ju. Cả hai muốn dàn dựng thành hiện trường Giám đốc Seo tự sát.



Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 12: Seo Dong Ju (Park Hyung Sik đóng) biết được sự thật Heo Il Do (Lee Hae Young) là bố ruột của mình. (Ảnh: Chụp màn hình SBS)

Ở diễn biến khác, Dong Ju tìm được những tài liệu quan trọng mà ông Yeom Jang Seon vẫn luôn mong muốn có được. Nhờ những tài liệu này, Giám đốc Seo vô tình biết được sự thật anh là con trai ruột của Heo Il Do.

Khép lại tập 12 phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi), Giám đốc Seo Dong Ju đến địa điểm đã hẹn với ông Heo Il Do. Thời điểm này, ông ta vẫn chưa biết Dong Ju là con trai mình nên đã dùng súng bắn anh. Điều này khiến "ông trùm phản diện" Yeom Jang Seon (Huh Joon Ho đóng) phấn khích khi theo dõi cảnh tượng này.

Trước đó, Yeom Jang Seon che giấu bí mật Seo Dong Ju chính là con ruột của ông Heo Il Do với mục đích riêng. "Cậu ta (Heo Il Do - PV) không muốn có đứa bé (Seo Dong Ju - PV) trong khi đứa bé đã được bí mật sinh ra. Đứa bé đã chết tên là Chu Seong Hyeon (Seo Dong Ju hiện tại). Tuy nhiên, Heo Il Do không biết đó là con trai mình. Không phải như vậy đỡ bi thảm hơn sao?", ông Yeom Jang Seon nói.

Trong đối mặt với Seo Dong Ju trong cuộc hẹn riêng, Heo Il Do đã bắn con trai mình mà không biết sự thật này. May mắn, vết thương của Dong Ju không quá nặng. "Mau bắn tôi đi, bố!", Dong Ju nói khiến ông Heo Il Do bàng hoàng.

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 13: Park Hyung Sik chịu tổn thương, "ông trùm phản diện" bị phản bội?

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 13 lên sóng vào tối 4/4 thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trước khi tập phim này được công chiếu, phía nhà sản xuất đã hé lộ cảnh Heo Il Do trách móc "ông trùm phản diện" Yeom Jang Seon không nói sớm cho mình biết bí mật về Seo Dong Ju. "Sao bây giờ ông mới nói với tôi? Ông thích thú đến mức nào khi ra lệnh cho tôi giết con trai của mình?", Heo Il Do nói.

Đối mặt với con trai sau những biến cố, Heo Il Do nhắn nhủ Seo Dong Ju: "Gọi tôi là bố cũng không thay đổi được gì đâu. Tôi là người đã giết chính đứa con trai của mình".

Trong tập 13 phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi), Seo Dong Ju không khỏi bất ngờ khi em trai Heo Tae Yun yêu cầu anh rời khỏi Tập đoàn Daesan.

"Ông trùm phản diện" Yeom Jang Seon có cuộc trò chuyện với Heo Il Do trong phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 13. (Ảnh: Chụp màn hình SBS)

Ở diễn biến khác, Giám đốc Seo đối mặt với âm mưu mới của "ông trùm phản diện" khi ông ta muốn loại bỏ anh khỏi Tập đoàn Daesan. Theo đó, ông Yeom Jang Seon đã lợi dụng trí nhớ bất ổn của ông Cha Gang Cheon - Chủ tịch Tập đoàn Daesan để "nói xấu" Giám đốc Seo nhằm gieo nghi ngờ, chia rẽ mối quan hệ của cả hai. Thực tế, "ông trùm phản diện" muốn sớm có được Tập đoàn Daesan của ông Cha Gang Cheon nhưng vẫn luôn bị Seo Dong Ju cản trở.

Liệu Heo Il Do có phản bội, cắt đứt mối quan hệ với Yeom Jang Seon sau khi biết sự thật bị "ông trùm phản diện" chôn vùi? Với những tổn thương gây ra cho con trai - Seo Dong Ju, ông Heo Il Do có cách nào để bù đắp?

Trước loạt âm mưu của "ông trùm phản diện", Giám đốc Seo sẽ đối phó ra sao?

Liệu Heo Il Do có cắt đứt mối quan hệ với "ông trùm phản diện" Yeom Jang Seon, đứng về phía con trai Seo Dong Ju? (Ảnh: Chụp màn hình SBS)

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 13 được phát sóng trên đài SBS của Hàn Quốc vào lúc 21 giờ 50 phút (giờ Hàn Quốc) vào tối 4/4.

Phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) tập 13: Vừa thoát chết, Park Hyung Sik tiếp tục đối mặt với âm mưu thâm độc của "ông trùm phản diện"? (Nguồn clip: Instagram sbsdrama.official)

Bộ phim Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) với góp mặt của Park Hyung Sik không đơn thuần đề cập đến chuyện trả thù, tác phẩm còn là hành trình đấu tranh mạnh mẽ của nhân vật Seo Dong Ju (Park Hyung Sik đóng) khi anh muốn lấy lại những điều xứng đáng thuộc về mình.

Với bối cảnh hiện đại, tình tiết tâm lý phức tạp, Buried Hearts (Trái tim chôn vùi) khiến người xem không thể rời mắt khỏi khi theo dõi bộ phim này.

Ngoài diễn viên Park Hyung Sik, bộ phim thuộc đề tài báo thù, tranh đấu quyền lực của đạo diễn Jin Chang Gyu với sự tham gia của dàn diễn viên đình đám gồm: Huh Joon Ho, Hong Hwa Yeon...