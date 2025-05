Món ăn dân thường khó nuốt, vì sao Khang Hi lại thích?

Trong Hoàng cung thời phong kiến, Ngự Thiện phòng là nơi chuẩn bị yến tiệc và nấu các món ăn thường ngày để dâng lên Hoàng tộc. Gần đây, các nhà lịch sử học vừa khám phá ra một món ăn yêu thích của Hoàng đế Khang Hi, đó không phải là sơn hào hải vị do Ngự Thiện phòng chuẩn bị, mà là một loại bánh ông vô tình ăn được ở ngoại ô kinh thành.

Vào năm Khang Hy thứ 30, ở miền bắc Trung Quốc xảy ra nạn lũ lụt rất lớn dẫn đến vỡ đê, gây thiệt hại nặng nề cho muôn dân bách tính. Sự việc đã khiến Triều đình nhà Thanh một phen chấn động, Hoàng đế Khang Hi lúc ấy đã phái 50.000 binh sĩ đến để hỗ trợ cứu nạn. Sau thảm hoạ, đích thân nhà vua đã hai lần đến huyện Vũ Thanh để thị sát tình hình.

Món ăn yêu thích của Khang Hi Đế không phải là sơn hào hải vị, mà là một loại bánh dân dã. (Ảnh: ITN).

Một lần trong chuyến đi ấy, Khanh Hi nghỉ chân tại nhà của một vị quan lại cai quản vùng đất này. Mặt trời đứng bóng, giờ Ngọ đã điểm, chúng nhân hỏi Hoàng đế muốn dùng món gì trong bữa trưa. Khang Hi trả lời: “Hãy xem bách tính thường ăn gì nhất, Trẫm đến đây thì không hề nghĩ gì đến cao lương mỹ vị, chỉ muốn hiểu được nỗi khổ của dân chúng”.

Viên quan nghĩ tới nghĩ lui thì cuối cùng nhớ đến một món bánh có tên là “thiếp bột bột”, rất thích hợp để làm một bữa điểm tâm nhẹ cho Hoàng đế.

Khang Hi và các chúng nhân đã dùng thử loại bánh dân dã này. Không ngờ, hương vị của nó đã khiến Hoàng đế tấm tắc khen ngợi, chưa bao giờ ông được ăn một loại bánh lạ đến như vậy, dẫu cả Ngự Thiện phòng cũng không thể làm ra được hương vị mộc mạc rất riêng. Sau khi thưởng thức, Khang Hi còn yêu cầu vị quan kia chuẩn bị “thiếp bột bột” để mang về Hoàng cung.

Nói về “thiếp bột bột”, nguyên liệu chính của món này là bột được xay mịn từ hạt gạo tách cám (gần giống với bột gạo ngày nay), loại bánh này thường được dùng như một bữa ăn chính hoặc là ăn điểm tâm (bữa phụ). Kinh qua nhiều năm cải biến, món ăn đã được đổi tên thành “thiếp bột bột ngao tiểu ngư” và trở thành món ngon nổi tiếng khắp Trung Hoa.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của các nhà sử học, món bánh “thiếp bột bột” ở trong dân gian được làm từ bột gạo rất thô, không được nhuyễn mịn; khi ăn bánh cứng và có vị hơi chua. Lê dân bách tính nghèo khó nên phải ăn loại bánh rẻ tiền này, nhưng quả thật hương vị của nó không hề ngon, nếu không muốn nói là khó nuốt.

Một câu hỏi được đặt ra là: vậy tại sao Hoàng đế Khang Hi lại thích món bánh dân dã này? Có 2 giả thiết được đưa ra. Một là loại “thiếp bột bột” được chế biến cho Hoàng tộc sẽ dùng những nguyên liệu đắt tiền hơn so với nguyên liệu của dân chúng. Hai là vì Hoàng đế Khang Hi đã quen ăn các món ngon vật lạ, sơn hào hải vị nên khi ăn món bánh này lại cảm thấy hương vị mới lạ và gây thích thú.