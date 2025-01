Món ăn “rước may, đuổi xui” ngày cuối năm không phải ai cũng biết

Dịp cuối năm, trong khi nhiều người đang lo lắng về chuyện ăn uống sao trong dịp Tết để vừa vui mà vẫn giữ được vóc dáng thon gọn thì nhiều người lại chú tâm đến những món ăn có thể rước đi vận đen. Tuy không có bằng chứng nào cho thấy ăn những món này sẽ giúp "rước may mắn vào thân" nhưng dù sao đây cũng là một "nghi thức" truyền thống không thể thiếu đối với người Việt dịp Tết Nguyên đán.

Món ăn tránh xui xẻo ngày Tết: Ăn mướp đắng (khổ qua) để mong muốn mọi khổ qua đi

Món ăn này thường được ăn vào đêm giao thừa, trở thành một tập tục truyền đời được duy trì trong nếp sinh hoạt của nhiều gia đình miền Nam. (Ảnh: duyendangvietnam.net)

Mướp đắng không chỉ là món ăn dân dã quen thuộc mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa ẩm thực Việt. Có vị đắng và khó ăn nhưng khổ qua (mướp đắng) lại mang nhiều lợi ích cho sức khỏe như tốt cho da, bệnh nhân sỏi thận, gan, hạn chế dị ứng thực phẩm, loại bỏ các bệnh nhiễm trùng nấm tự nhiên, điều trị chứng trào ngược...

Bên cạnh đó, nó cũng là món ăn không thể thiếu trên mâm cơm ngày Tết của người miền Nam với quan niệm những điều xui xẻo, khổ cực trong năm cũ sẽ qua và những điều may mắn, tốt đẹp trong năm mới sẽ đến. Khổ qua nhồi thịt, khổ qua dồn cá hay lẩu khổ qua sẽ giúp bữa ăn ngày cuối năm thêm phong phú hơn.

Không phải cầu kỳ các món thịt thà, chỉ cần đĩa khổ qua ướp lạnh đơn giản cũng đủ khiến cánh đàn ông "say mồi". Khổ qua vốn đắng, nhưng sau khi rửa sạch, thái lát rồi để trong ngăn mát tủ lạnh tầm 30 phút là sẽ giảm vị đắng đi đáng kể. Thêm chà bông, phô mai là chuẩn.

Nên chọn những quả mướp đắng không quá già để không bị xơ, khi sơ chế, ngâm qua nước muối tầm vài phút rồi rửa sạch lại cho hết mặn. Nhớ làm sạch ruột, bỏ hạt để mướp đắng không bị dai, giữ được độ giòn. Món này ngon nhất khi chấm với mắm tôm đâm tỏi ớt, pha thêm đường, chanh, nêm nếm vừa miệng.

Món ăn tránh xui xẻo ngày Tết: Nhiều người "đổ xô" chọn thịt chuột để làm món đặc sản liên hoan cuối năm

Nghe có vẻ khá lạ và cũng khá đáng sợ nhưng thịt chuột cũng là một trong những "món giải đen" trong dịp cuối năm. (Ảnh: duyendangvietnam.net)

Chuột đồng không chỉ là món ăn phổ biến từ Bắc vào Nam mà còn trở thành nghề kinh doanh kiếm sống của người dân. Xưa người dân bắt chuột đồng để bảo vệ mùa màng, nhưng không biết từ bao giờ nó lại được chế biến thành rất nhiều món ăn ngon miệng như nướng lá chanh, áp chảo, xào sả ớt hay nấu cà ri...

Thịt chuột đồng là món ăn phổ biến ở một số vùng quê Việt Nam. Món ăn này đã được tạp chí National Geographic giới thiệu như một món bổ dưỡng và là nguồn protein tốt cho sức khỏe.

Dân gian có một niềm tin rằng muốn mọi điều thuận lợi và xuôi chèo mát mái trong năm mới thì nên ăn thịt chuột đồng vào dịp cuối năm. Điều này được cho là xuất phát từ hình ảnh linh lợi, thoắt biến và khả năng giỏi kiếm miếng ăn của những chú chuột.

Theo quan niệm, chuột nhỏ bé nhưng tinh khôn, đi đường nào cũng được nên nếu ăn chuột thì sang năm mới sẽ kinh doạnh phát đạt, thuận buồm xuôi gió. Món ăn này khiến nhiều người khá e dè nhưng những ai đã từng nếm qua đều nhận xét rằng, thịt chuột ngon và chế biến được nhiều món. Thực chất, theo nhiều người sành ăn, thịt chuột đồng còn ngon hơn cả thịt gà ta, chứa nhiều dinh dưỡng. Vì vậy, giá cả món thịt này không hề rẻ, thậm chí được xem như đặc sản hiếm lạ ở nhiều nơi.

Độc đáo bữa cơm ăn "xui" giải xui của người Tày

Nếu như mâm cỗ vào chiều 30 Tết của phần lớn người Kinh là thịt gà, bánh chưng, hành muối… thì với gia đình dân tộc Tày lại là các món ăn được chế biến từ thịt vịt. Người Tày quan niệm, đây là bữa ăn giải xui năm cũ, đón chào một năm mới mùa màng bội thu. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Tết của người Tày thực sự bắt đầu bằng bữa cơm giải xui chiều 30 tháng Mười Hai âm lịch (nhiều nơi coi đây là lễ Tất niên như người Kinh). Món chính của bữa này là thịt vịt (con vật xúi quẩy).

Giống như quan niệm cho rằng con vịt là con vật xúi quẩy nhưng khác người Kinh tìm cách tránh nó trong những dịp Lễ tết, người Tày lại chọn ăn thịt vịt vào cuối năm, nghĩa là chấp nhận xúi quẩy. Bởi vì cho dù xúi đến mức không còn gì xúi hơn được nữa thì cũng đã năm cùng tháng tận, hết năm lại sang vận mới và mọi rủi ro của năm cũ đều qua đi.

Các món ăn được chế biến từ thịt vịt cũng khá cầu kỳ. Thông thường, chiều 30 Tết, sau khi dọn dẹp nhà cửa, mua sắm bánh kẹo, quần áo mới… thì người lớn thường tập trung lại và bắt đầu chế biến món ăn từ vịt. Đầu tiên, họ chọn những con vịt béo không bệnh tật tiến hành chế biến. Chỉ sau vài giờ mâm cỗ thịt vịt của gia đình đã được bày biện khá đẹp mắt và ngon miệng với đầy đủ các món như hấp, nướng, xào lăn, tiết canh…

Chè bí đỏ thanh mát được nhiều người tin tưởng mang lại may mắn

Món chè thanh mát, bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe. (Ảnh: Bách hóa XANH)

Chè bí đỏ là một món ăn phổ biến trong văn hóa ẩm thực Việt Nam cũng được liên kết với quan niệm món ăn mang lại may mắn và tài lộc, món ăn giúp xả xui (giải đen) hiệu quả. Bí đỏ thường được coi là biểu tượng của sự giàu có và may mắn trong văn hóa dân gian Việt Nam. Chè bí đỏ thường được chuẩn bị từ bí đỏ, đường, nước cốt dừa và một số nguyên liệu khác. Màu sắc đỏ của bí đỏ cũng được xem là biểu tượng của sự phồn thịnh và hạnh phúc trong quan niệm dân gian.

Việc ăn chè bí đỏ ngày cuối năm được xem là cách để kỳ vọng vào một năm mới may mắn và thành công. Chè bí đỏ là món ăn thanh mát, bổ dưỡng, và tốt cho sức khỏe. Đây còn là món chè đặc trưng của người Campuchia được nhiều người yêu thích. Một số người thử món bí đỏ bánh flan ăn kèm với nước cốt dừa thơm béo để xua đuổi điều xui rủi của mình.

Sủi cảo - món ăn xả xui từ văn hóa Trung Quốc

Sủi cảo có hình dạng giống như chiếc túi tiền, tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng. (Ảnh: Điện máy xanh)

Với phong tục của người Trung Quốc thì sủi cảo là món ăn mang lại may mắn. Món ăn này thường được làm từ bột gạo hoặc bột mì cùng với nhân thịt và rau cải, sau đó hấp hoặc nấu trong nước dùng. Sủi cảo thường được phục vụ trong các quán ăn đường phố hoặc nhà hàng.

Sủi cảo thường được làm từ gạo nếp và gạo trắng mang ý nghĩa may mắn và tượng trưng cho sự đoàn tụ gia đình. Hình dáng của chiếc bánh sủi cảo như một chiếc túi thể hiện sự mưu cầu về may mắn. Hình sủi cảo bán nguyệt có viền bánh đều được gọi là "viền phúc". Còn có loại sủi cảo được tạo hình như nén bạc thì thể hiện mong cầu về cuộc sống phong phú và thịnh vượng. Do đó sủi cảo cũng sẽ là câu trả lời tuyệt vời cho câu hỏi ăn gì để xả xui cuối năm.