Một con cá Ông nặng 1 tạ trôi dạt vào bờ biển ở Khánh Hòa, sức khỏe đang rất yếu

Ngày 14/11, thông tin từ lãnh đạo thôn Nước Ngọt cho biết, một con cá Ông bất ngờ trôi dạt vào bờ biển gần khu vực thôn Hiệp Mỹ, xã Nam Cam Ranh (Khánh Hòa). Tuy nhiên, khi lúc trôi dạt vào vẫn còn sống.

Cá Ông này trôi dạt vào trưa 13/11, sau đó người dân đưa ra lại ngoài biển, tuy nhiên cá không tự bơi được và nhiều lần trôi dạt vào bờ. Cá Ông nặng khoảng 1 tạ, dài 2m và hiện nay người dân đưa về lăng Ông ở thôn Nước Ngọt.

Cá Ông nặng 1 tạ, được người dân đưa về khu vực lăng thôn Nước Ngọt, xã Nam Cam Ranh (Khánh Hòa). Cá hiện vẫn còn sống, nhưng sức khỏe yếu. Ảnh: Người dân cung cấp.

Theo Trưởng thôn Nước Ngọt, từ chiều hôm qua đến nay sức khỏe cá Ông rất yếu, không thể tự bơi mà trôi theo con sóng. Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định đưa cá về lăng Ông ở thôn để trông coi.

"Cách đây khoảng 25 năm ở địa phương cũng đã tiến hành theo phong tục địa phương chôn cất cá Ông rất lớn và hiện nay đã chôn cất được 4 con" - Trưởng thôn Nước Ngọt cho hay.

Trước đó, vào năm 2013, tại bờ biển thuộc thôn Tân Đức Đông, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh cũ, ngư dân đã phát hiện một con cá voi bị thương trôi dạt vào bờ. Cá voi dài hơn 3m, nặng 400kg, màu xám đen. Cá voi bị thương nặng ở vùng bụng và lưng, không còn khả năng di chuyển.

Theo tín ngưỡng của ngư dân, cá voi được gọi là cá Ông. Sau khi cá chết, người dân sẽ chôn cất sau Lăng Ông và tiến hành các nghi lễ theo phong tục.