Hồ Đa Tôn là một hồ nước ngọt đẹp thu hút nhiều khách du lịch, đặc biệt là các bạn trẻ và gia đình nhỏ bởi khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, yên bình cùng bầu không khí trong lành.

Vào những chiều hè, khi ánh chiều dần buông, soi chiếu xuống mặt nước, hồ Đa Tôn như trở thành một tấm gương khổng lồ.

Tấm gương khổng lồ này phản chiếu sắc trời rực rỡ, xung quanh được bao bọc bởi đồi núi và dải đê dài, tạo nên một bức tranh sơn thủy độc đáo giữa vùng quê thanh bình.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, phía chân trời chuyển dần sang màu cam đỏ hòa cùng những đám mây hồng tím, tạo thành những gam màu ấn tượng, đầy cảm xúc, không gian thật bình yên, thơ mộng.

Khung cảnh hoàng hôn thơ mộng của hồ Đa Tôn, hồ nước ngọt ở Đồng Nai rộng 300ha, cách TPHCM khoảng 150km. Ảnh: Thủy Tiên.

Người dân địa phương chạy thuyền trên hồ Đa Tôn, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Thủy Tiên.

Những ngọn đồi ven hồ tô điểm cho bức tranh hoàng hôn thêm phần lãng mạn. Ảnh: Thủy Tiên.

Sau những ngày làm việc căng thẳng, nhiều người trẻ cùng nhau tìm về khu vực quanh hồ Đa Tôn để hòa mình vào thiên nhiên, ngắm hoàng hôn thơ mộng.

Không chỉ có giới trẻ, khu vực quanh hồ cũng trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều gia đình vào mỗi buổi chiều cuối tuần.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hoa (32 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú) chia sẻ, “Chiều nào rảnh là vợ, chồng tôi lại đưa con ra đây chơi.

Thay vì ở nhà cầm điện thoại, thì ở đây các con được chạy nhảy tự do, thả diều, còn mình thì được thư giãn, tận hưởng thiên nhiên. Nhiều gia đình cũng ra đây lắm, nhất là cuối tuần thì rất đông vui”.

Khu vực xung quanh bờ hồ Đạ Tôn là địa điểm được nhiều gia đình, bạn trẻ yêu thích. Ảnh: Thủy Tiên

Những cánh diều đủ màu sắc xuất hiện trên bầu trời. Ảnh: Thủy Tiên.

Được mệnh danh là "viên ngọc bích" của Đồng Nai, đây là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn trốn khỏi sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố để hòa mình vào thiên nhiên. Ảnh: Thủy Tiên

Khi ánh nắng dịu dần, gió bắt đầu thổi mát, khu vực ven hồ trở thành nơi lý tưởng cho hoạt động thả diều.

Những cánh diều đầy màu sắc tung bay trên nền trời hoàng hôn, một khung cảnh vừa yên bình, vừa gợi nhớ ký ức tuổi thơ.

Những ngọn cỏ lung linh trong ánh nắng chiều bên hồ Đa Tôn, một hồ nước ngọt rộng khoảng 300ha, cách trung tâm TPHCM khoảng 150km, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Thủy Tiên.

Anh Trần Thanh Quân (quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) cho hay: “Tôi cùng nhóm bạn có một chuyến du lịch tại huyện Tân Phú, sau hoạt động trải nghiệm tại rừng quốc gia Cát Tiên thì đây là điểm đến cuối trước khi về lại thành phố.

Phải nói là khung cảnh ở đây còn giữ được nét hoang sơ, mộc mạc khiến mình cảm thấy nhẹ nhàng, thư giãn hơn rất nhiều, gió thổi từ mặt hồ lên rất là mát”.

Bầu không khí trong lành, không gian thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên, hồ Đa Tôn như trở thành "liều thuốc tinh thần" quý giá cho nhiều người, tạm rời xa những bộn bề cuộc sống, cảm nhận sự an yên.

Theo: Báo Đồng Nai