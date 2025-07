Một khách hàng thuộc Agribank Chi nhánh Kiên Giang 2 trúng giải Đặc biệt xe ô tô Toyota Corolla Cross 1.8V

Dự lễ có đại điện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và lãnh đạo địa phương.

Đại biểu dự lễ. Ảnh: Hồng Cẩm

Về phía Agribank, có ông Phan Văn Bá - Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank Khu vực Tây Nam Bộ; cùng các đồng chí là đại diện từ các phòng Ban tại trụ sở chính: Ban Khách hàng cá nhân, Ban Truyền thông, Văn phòng trụ sở chính, Văn phòng Đại diện khu vực Tây Nam Bộ, lãnh đạo Agribank các chi nhánh khu vực Tây Nam bộ; ông Phạm Minh Tấn - Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh Kiên Giang 2, các Phó Giám đốc chi nhánh Kiên Giang 2, Trưởng- phó phòng nghiệp vụ tại Hội sở; Giám đốc các chi nhánh Loại II trực thuộc Agribank Chi nhánh Kiên Giang 2.

Ông Phan Văn Bá – Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank Khu vực Tây Nam Bộ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Cẩm

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Bá - Phó Trưởng Văn phòng Đại diện Agribank khu vực Tây Nam Bộ, cho biết: Để tri ân đối với khách hàng nhân dịp 37 năm thành lập Agribank, từ ngày 24/3/2025 đến hết ngày 31/05/2025, Agribank đã triển khai Chương trình khuyến mại “37 năm vững vàng – rộn ràng ưu đãi”, với nhiều hạng mục ưu đãi với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 8,1 tỷ đồng.



Cơ cấu giải thưởng quay số cuối chương trình, gồm: 1 Giải Đặc biệt: Xe ô tô Toyota Corolla Cross 1.8V trị giá 830 triệu đồng; 3 Giải Nhất, mỗi giải là 01 sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng; 37 Giải Nhì và 370 Giải May mắn…

Ông Phan Văn Bá – Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank Khu vực Tây Nam Bộ và ông Phạm Minh Tấn - Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh Kiên Giang 2 trao giải giải Đặc biệt cho khách hàng Nguyễn Thị Kiều Tiên. Ảnh: Hồng Cẩm

Sau hơn 2 tháng triển khai chương trình đã có hơn 1,3 triệu lượt khách hàng đủ điều kiện tham gia quay số theo thể lệ chương trình. Chương trình quay số được tổ chức trực tiếp, công khai, minh bạch, với tổng giá trị giải thưởng quay số lên đến 2,2 tỷ đồng, bao gồm 785 phần quà hấp dẫn.

Tại lễ quay số cuối chương trình, Agribank đã xác định được mã số dự thưởng trúng giải Đặc biệt có mã số may mắn 7710684049290, thuộc khách hàng Nguyễn Thị Kiều Tiên, là khách hàng gửi tiền tại Agribank Chi nhánh An Minh – trực thuộc Agribank Chi nhánh Kiên Giang II.

Ông Phạm Minh Tấn - Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh Kiên Giang 2 trao an sinh xã hội cho đại diện lãnh đạo xã Châu Thành. Ảnh: Hồng Cẩm

Thay mặt Ban Lãnh đạo Agribank, Phó Trưởng Văn phòng Đại diện Agribnank khu vực Tây Nam Bộ chúc mừng khách hàng Nguyễn Thị Kiều Tiên và hàng ngàn khách hàng may mắn đã trúng các giải thưởng khác từ chương trình. Cảm ơn các quý khách hàng đã tin tưởng, ủng hộ lựa chọn và gắn bó với Agribank trong suốt thời gian qua.

Dịp này, Agribank Chi nhánh Kiên Giang 2 trao tặng 1 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 50 triệu đồng, góp phần cùng địa phương chăm lo nhà ở cho các hộ gia đình còn nhiều khó khăn về điều kiện sinh hoạt.

Phát biểu sau khi nhận giải, chị Nguyễn Thị Kiều Tiên đã gửi lời cảm ơn Agribank đã mở chương trình và trao cho tôi cơ hội nhận được phần thưởng may mắn giá trị, cảm ơn Agribank Chi nhánh Kiên Giang 2 đã luôn đồng hành, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của gia đình xuyên suốt nhiều năm qua.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng khách hàng nhận giải đặc biệt. Ảnh: Hồng Cẩm

Thay mặt địa phương, ông Phạm Duy Phúc - Phó Chủ tịch UBND xã Châu Thành, khảng định: Trong những năm qua, Agribank và đặc biệt là Chi nhánh Kiên Giang 2 đã khẳng định vai trò quan trọng không chỉ trong hoạt động tài chính – ngân hàng mà còn trong việc đồng hành cùng địa phương trên nhiều mặt trận từ phát triển nông nghiệp, nông thôn đến an sinh xã hội và cải thiện đời sống người dân.

Với những việc làm cụ thể, gần gũi và mang giá trị nhân văn sâu sắc, Agribank Chi nhánh Kiên Giang 2 đã và đang góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, xây dựng một cộng đồng ngày càng phát triển, nghĩa tình và bền vững.

Xuyên suốt 37 năm xây dựng và phát triển, Agribank luôn khẳng định vị thế, vai trò của một trong những Ngân hàng Thương mại hàng đầu Việt Nam, chủ lực đầu tư phát triển “Tam nông”, đi đầu thực hiện chính sách tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội.



Đến nay, Agribank là NHTM duy nhất Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có quy mô và mạng lưới hoạt động lớn nhất hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam với hơn 2.000 chi nhánh, phòng giao dịch có mặt khắp mọi vùng, miền, hải đảo, đặc khu và gần 40.000 cán bộ, người lao động.



Hoạt động Agribank đạt được sự tăng trưởng ổn định cả về quy mô, cơ cấu, chất lượng và hiệu quả với tổng tài sản đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng; nguồn vốn vượt 2 triệu tỷ đồng. Riêng Khu vực Tây Nam Bộ đạt trên 220 ngàn tỷ đồng, địa bàn tỉnh An Giang gồm 4 chi nhánh loại I: An Giang, Kiên Giang, Kiên Giang II và Phú Quốc nguồn vốn đạt hơn 28.500 tỷ, Kiên Giang II trên 7.000 tỷ),; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,8 triệu tỷ đồng, (Khu vực Tây Nam Bộ trên 282 ngàn tỷ đồng, địa bàn tỉnh An Giang gần 54.600 tỷ, Kiên Giang II gần 14.400 tỷ), trong đó luôn dành khoảng 65% dư nợ đầu tư “Tam nông”.



Nguồn vốn Agribank chiếm tỷ trọng lớn nhất trong thị phần tín dụng đầu tư nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. Agribank luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu thực thi nghiêm túc, có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về “Tam nông”, về tiền tệ, ngân hàng, nhất là chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội, phát triển nông nghiệp, “trụ đỡ” nền kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững.