Một làng chài đẹp mê ly ở Lâm Đồng, cách Phan Thiết 45km, người ta rủ nhau "đóng giả" ngư dân, thả lưới cá, tóm mực tươi

Theo cung đường ven biển Mũi Né, chúng tôi đến làng chài Hồng Chính, xã Hoà Thắng, tỉnh Lâm Đồng (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận trước sáp nhập) trong chiều thu với tiết trời dịu mát.

Du khách trải nghiệm bên bờ biển làng chài Hồng Chính, xã Hoà Thắng, tỉnh Lâm Đồng nằm cách làng chài Mũi Né hơn 15km (cách trung tâm TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trước sáp nhập khoảng 45km). Ảnh: LC.

Ấn tượng với nhất là hai bên đường, lối đi xuống làng chài được bà con ở đây trồng hoa vàng rất đẹp, vệ sinh sạch sẽ.

Những ngôi nhà nhỏ nằm e ấp phía sau núi Hòn Hồng, gần như tách biệt hoàn toàn với sự ồn ã bên ngoài.

Đứng trên bờ biển, chúng tôi phóng tầm mắt nhìn đại dương bao la, một bên là rừng núi hoang sơ, cuộc sống dường như chậm chậm lại.

Thật dễ chịu khi chúng tôi cảm nhận được từng cơn gió biển mát rượi, mang không khí trong lành, từ biển xanh thổi vào có thêm tí “vị mặn” của vùng biển thanh bình này.

Đường đi xuống làng chài Hồng Chính, xã Hoà Thắng, tỉnh Lâm Đồng, địa phận huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận trước sáp nhập. Ảnh: Bùi Phụ

Ông Bảy Thiện, một ngư dân sống lâu năm ở làng chài cho biết, trước đây xóm biển này được gọi là Bãi Ốc vì có nhiều ốc biển.

Dần dần thay đổi hành chính nên tên gọi là làng chài Hồng Chính. Làng chài này là nơi sinh sống của bà con ngư dân hàng trăm năm qua, nối từ đời này sang đời sau đều bám biển mưu sinh.

Nhà nào cũng có nếp, chính vì thế mà nơi đây vẫn giữ được cuộc sống bình dị, nguyên sơ của cha ông để lại…

“Làng chài này đẹp, bình an là nhờ nằm bên bãi biển có hình vòng cung, nằm dưới chân ngọn núi cao bao bọc nên ít khi nào có gió lớn. Nhờ đó, bãi biển này trở thành nơi lý tưởng cho ngư dân neo đậu thuyền vào mùa mưa bão nên bà con ngư dân chọn làm nơi an cư lạc nghiệp hàng trăm năm qua…”, ông Bảy Thiện chia sẻ.



Làng chài Hồng Chính, xã Hoà Thắng, tỉnh Lâm Đồng với buổi sáng hay buổi chiều đều yên ả, thanh bình với những nhóm phụ nữ chờ tàu, thuyền cập bờ mang theo cá ngon, mực tươi. Ảnh: LC.

Anh Trọng Hậu, một hướng dẫn viên du lịch không chuyên, tình nguyện dẫn chúng tôi dạo một vòng làng chài và cho biết ý tưởng của mình sắp tới sẽ vào TP.HCM học thêm khóa ngắn ngày chuyên về trình bày ẩm thực.

“Em sẽ gắng vào Sài Gòn học thêm để có thêm kiến thức về phục vụ du khách tốt hơn. Quê mình có hải sản tươi ngon rồi, nay mình học thêm cách trình bày cho đẹp mắt hơn, phục vụ cho du khách và nếu có duyên em sẽ truyền kiến thức lại cho bà con…”, anh Trọng Hậu bật mí.

"Đóng giả" ngư dân kéo lưới cá, tóm mực tươi, tha hồ chụp hình, tung "phây"

Dạo một vòng làng chài Hồng Chính, chúng tôi thấy có những chuyện rất là và thú vị. Bà con ở đây đồng lòng làm du lịch biển rất “không giống ai” nhưng lại được du khách thích thú bởi sự trải nghiệm thực tế, được hoà mình với biển xanh, ăn hải sản tươi...

Anh Nguyễn Khanh, một du khách đến từ TP.HCM cho biết, khi gia đình anh đến khu nghỉ dưỡng ở làng chài thì được nhân viên nhiệt tình tư vấn cách ăn uống sao cho ngon với những loại hải sản tươi.

Muốn tận tay bắt hải sản tươi ngon thì sáng sớm, du khách phải xuống biển làm ngư dân, cùng tập chèo thuyền thúng, cùng thả lưới để bắt tôm, cá, mực tươi. Nếu muốn thế chế biến ăn ngay tại chỗ, hoặc có thể đóng thùng mang về thì được bà con ngư dân nhiệt tình, với giá cả rất hợp túi tiền, thuận mua vừa bán…

“Chính vì cái lạ, tự tay bắt từng con mực tươi, tôm tươi, chế biến ăn tại chỗ nên cả gia đình tôi gần chục người từ bé đến lớn đều tham gia, ai cũng vui.

Các con tôi rất thích những thời gian thảnh thơi kéo lưới cá, bắt ốc từ các bãi đá, hoặc đi dạo trên bãi cát trải dài để cảm nhận từng làn sóng biển, đặc biệt là thích cuộc sống bình dị của làng chài này…”, anh Nguyễn Khanh cho biết.

Bà con ngư làng chài Hồng Chính, xã Hoà Thắng, tỉnh Lâm Đồng thu hoạch cá tươi. Ảnh: LC

Theo quan sát của phóng viên Báo Dân Việt, trong làng chài có một số nhà nghỉ qua đêm cho du khách và điều kiện kết với bà con ngư dân để làm du lịch biển. Trong số nay là Stop And Go Làng Chài Resort và cũng làm theo dịch vụ “không giống ai” nhưng lại được du khách thích thú.

Ban đầu mới nghe tên Resort, chúng tôi cứ nghĩ là khu riêng biệt nhưng không, khu này nằm chung với làng chài. Những lối đi trong làng được doanh nghiệp và người dân thỏa thuận đi chung, cùng nhau trang trí cho đẹp, cùng nhau làm du lịch.

Bà con có hải sản tươi ngon thì cung cấp cho Resort nên đầu ra ổn định. Ngược lại, Resort giới thiệu du khách cho bà con ngư dân để cung cấp các dịch vụ trải nghiệm biển như chèo thuyền thúng, thả lưới… Hai bên cùng cam kết phục vụ “thượng đế”là trên hết…

Bờ biển làng chài Hồng Chính, xã Hoà Thắng. Ảnh: LC

Gia đình chị Hồng Duyên ở Đà Lạt thường đến nghỉ ở làng chài Hồng Chính cho biết, mấy năm qua, năm nào gia đình chị và nhóm bạn hơn chục người cũng về đây nghỉ dưỡng.

“Về đây, chúng tôi được ăn, được ngủ, được xuống biển cùng bà con ngư dân đã khiến chúng tôi đã vỡ oà hạnh phúc. Có thực tế thế này chúng tôi mới cảm nhận được vẻ đẹp mộc mạc của làng chài. Tôi thích nhất lúc bình minh lên, những bãi đá phủ đầy rêu xanh lộ ra lấp lánh, xa xa là những chiếc thuyền thúng của bà con ngư dân chuẩn bị vào bờ đã tạo cho du khách cảm giác háo hức chờ tận tay bắt con mực tươi…”,chị Hồng Duyên chia sẻ.

Đại diện Stop And Go Làng Chài Resort cho biết, khu nghỉ dưỡng đi vào hoạt động từ năm 2020. Trước đó, khi mới tìm hiểu đầu tư phía doanh nghiệp đã cùng nhau“cam kết” giữ nguyên nét đẹp bình dị của làng chài.

Vì vậy, trong từng con hẻm nhỏ, lối đi xuống biển phía Resort chỉ lo làm cho đẹp thêm chứ không không chia cắt… Theo quan sát của Dân Việt, trong các phòng nghỉ của Stop And Go Làng Chài Resort, đều mang kiến trúc đậm dấu đời sống đơn sơ của người dân ven biển…

Cá tươi làng chài Hồng Chính, xã Hoà Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: LC

Ông Nguyễn Quả, đại diện Công ty TNHH TM-DV DL Triều Trang, đơn vị làm dịch vụ mô tô địa hình và cưỡi lạc đà phục vụ du khách trên đồi cát Bàu Trắng xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau khi du khách đến tham quan đồi cát Bàu Trắng xong, được nhân viên của Triều Trang nhiệt tình hướng dẫn du khách xuống tham quan làng chài Hồng Chính.

Theo ông Quả, việc này là tạo sự liên kết chặt chẽ với bà con trong vùng để cùng nhau cung cấp cho du khách những dịch vụ du lịch tốt nhất để du khách trải nghiệm.

Sau khi tham quan, nhiều du khách gửi lời cảm ơn đến chuyến du lịch ‘cỡi lạc đà lên đồi cát và xuống biển tắm này’ rất hấp dẫn này.

Còn nếu du khách đặt trước, nhân viên công ty sẽ xuống làng chài tuyển chọn hải sản tươi ngon về chế biến phục vụ…”, ông Nguyễn Quả thông tin.

Một ngư dân làng chài Hồng Chính, xã Hoà Thắng, tỉnh Lâm Đồng đang vá lưới sau chuyến đi biển. Ảnh: LC

Nông thôn mới miền biển đẹp như phim có thêm thu nhập từ du lịch

Trao đổi với Dân Việt, ông Trần Công Lý, Chủ tịch UBND xã Hoà Thắng, tỉnh Lâm Đồng cho biết, xã Hòa Thắng mới được sáp nhập từ xã Hồng Phong và Hòa Thắng huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ, với dân số 11.558 người.

Sau sáp nhập, lãnh đạo xã Hòa Thắng quyết tâm, đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập trên 80 triệu đồng người/năm

Trên địa bàn xã Hòa Thắng có thắng cảnh Quốc gia Bàu Trắng nổi tiếng, có tiểu sa mạc lớn nhất tỉnh Lâm Đồng, có cung đường ven biển đẹp nhất nhì Nam Trung bộ. Vùng đất này trước đây thường thiếu nước nhưng nay lại là vùng đất cho nhiều cây xanh trái ngọt, là điểm đến hấp dẫn của du khách gần xa…



Bình minh hay hoàng hồn, phong cảnh làng chài Hồng Chính, xã Hoà Thắng, tỉnh Lâm Đồng (địa phận huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận trước đây). Ảnh: LC

Theo UBND xã Hoà Thắng, tỉnh Lâm Đồng, hơn 30 năm trước, cuộc sống của người dân vùng này nhiều khó khăn. Hải sản vùng biển này rất ngon nhưng do đường đi cách trở nên cuộc sống ngư dân không khá lên nổi.

Tuy nhiên, từ ngày vùng biển Mũi Né được phát hiện (24/10/1995) là địa điểm quan sát rõ nhất về nhật thực toàn phần và sau đó nữa là việc Nhà nước đầu tư tuyến đường ven biển chạy qua, cả vùng sa mạc này như "nàng công chúa ngủ quên trong rừng nay thức dậy".

Thống kê của ngành du lịch Bình Thuận(nay là Lâm Đồng) cho thấy, các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái gắn với văn hóa, lịch sử trên địa bàn xã Hoà Thắng đã thu hút bình quân mỗi năm trên 200.000 lượt khách, trong đó khách trong nước chiếm 85%, khách quốc tế chiếm 15%.