Một làng chài đẹp mê ly ở Lâm Đồng, cách Phan Thiết 45km, người ta rủ nhau "đóng giả" ngư dân, thả lưới cá, tóm mực tươi

Tin từ Đà Nẵng mới nhất về bão số 12, bão FENGSENG, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng cảnh báo, lực lượng vũ trang căng mình di dời dân vùng nguy hiểm. Sáng 21/10, Công an xã Trà Leng, Đà Nẵng (địa bàn tỉnh Quảng Nam trước sáp nhập) cho biết, vào đêm qua (21/10), Công an xã xác định khu vực nóc Kon Pin, thôn 2, (xã Trà Linh) có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến 8 hộ dân với tổng cộng 34 nhân khẩu.