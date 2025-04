Một ngôi đền cổ ở Hưng Yên là Di tích quốc gia đặc biệt, đền thờ ai?

Di tích quốc gia đặc biệt đền An Xá hay còn gọi là đền Đậu An, xã An Viên (huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) là nơi thờ Ngọc Hoàng Thượng đế, Ngũ Lão Tiên Ông và các vị Thiên Tiên, Địa Tiên. Tương truyền các ngài là những người có công dậy dân khai phá vùng đầm lầy hoang vu, săn bắn, hái lượm, trồng lúa nước...