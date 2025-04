Một phụ nữ ở Bình Định "tá hoả" vì chi 1,4 tỷ đồng mua đất, nhận về 18 sổ đỏ giả

Chi 1,4 tỷ đồng mua đất, nhận về 18 sổ đỏ giả

Ngày 25/4, Công an xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) cho biết, đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà N.T.L (55 tuổi, ở xã Cát Nhơn) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn thông qua hình thức mua bán đất.

Theo nội dung đơn trình báo, từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2024, bà T.T.T (36 tuổi, ở cùng xã) đã nhiều lần liên hệ, thỏa thuận bán đất cho bà L trên địa bàn xã Cát Nhơn, với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Sau khi được thanh toán đầy đủ, bà T đã giao cho bà L 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Nhưng khi bà L đến bộ phận địa chính xã để kiểm tra thì phát hiện toàn bộ 18 sổ đỏ đều không có thông tin trong hồ sơ quản lý địa chính.

Qua điều tra ban đầu, Công an xã Cát Nhơn xác định toàn bộ 18 sổ đỏ bà L mang đến đều là giả.

Bà L cho rằng, do quen biết bà T từ trước nên bà không trực tiếp đi kiểm tra thực địa mà tin tưởng giao tiền trước.

Chi 1,4 tỷ đồng mua đất, nhận về 18 sổ đỏ giả, sự việc xảy ra tại địa bàn xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, Bình Định. Ảnh: QN.

Công an xã Cát Nhơn nhận định, hành vi của bà T.T.T có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi. Công an xã đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển Công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.