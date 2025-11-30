MTTQ Việt Nam phân bổ số tiền 150 tỷ đồng cứu trợ các tỉnh thiệt hại do bão lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao hỗ trợ số tiền 50 tỷ đồng cho tỉnh Đắk Lắk từ nguồn vận động của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương. (Ảnh: Báo Đắk Lắk)

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra đối với các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng, ngày 29/11, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phân bổ số tiền 150 tỷ đồng cho 4 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng.

Theo đó, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương phân bổ cho tỉnh Đắk Lắk số tiền 50 tỷ đồng; tỉnh Khánh Hòa số tiền 40 tỷ đồng; tỉnh Gia Lai số tiền 30 tỷ đồng; tỉnh Lâm Đồng số tiền 30 tỷ đồng.

Như vậy, đến thời điểm này, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã phân bổ số tiền 275 tỷ đồng cho 4 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. Trong đó, phân bổ cho tỉnh Khánh Hòa số tiền 60 tỷ đồng; tỉnh Đắk Lắk số tiền 90 tỷ đồng; tỉnh Gia Lai số tiền 75 tỷ đồng; tỉnh Lâm Đồng số tiền 50 tỷ đồng.

