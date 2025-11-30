Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 30/11/2025 07:00 GMT+7

MTTQ Việt Nam phân bổ số tiền 150 tỷ đồng cứu trợ các tỉnh thiệt hại do bão lũ

Chủ nhật, ngày 30/11/2025 07:00 GMT+7
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phân bổ số tiền 150 tỷ đồng cho 4 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng giúp bà con có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao hỗ trợ số tiền 50 tỷ đồng cho tỉnh Đắk Lắk từ nguồn vận động của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương. (Ảnh: Báo Đắk Lắk)

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra đối với các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng, ngày 29/11, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phân bổ số tiền 150 tỷ đồng cho 4 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng.

Theo đó, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương phân bổ cho tỉnh Đắk Lắk số tiền 50 tỷ đồng; tỉnh Khánh Hòa số tiền 40 tỷ đồng; tỉnh Gia Lai số tiền 30 tỷ đồng; tỉnh Lâm Đồng số tiền 30 tỷ đồng.

Như vậy, đến thời điểm này, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã phân bổ số tiền 275 tỷ đồng cho 4 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. Trong đó, phân bổ cho tỉnh Khánh Hòa số tiền 60 tỷ đồng; tỉnh Đắk Lắk số tiền 90 tỷ đồng; tỉnh Gia Lai số tiền 75 tỷ đồng; tỉnh Lâm Đồng số tiền 50 tỷ đồng.

Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được phân công nhiệm vụ mới

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương cho biết, vừa qua vì lý do bất khả kháng và đột xuất, mới phát sinh về vấn đề sức khỏe và căn cứ nguyện vọng cá nhân của đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bộ Chính trị đã đã quyết định để đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Bí thư Quảng Ninh Vũ Đại Thắng làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Tin tức
Bí thư Quảng Ninh Vũ Đại Thắng làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Trung

Tin tức
Miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Trung

Tiểu sử tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng

Tin tức
Tiểu sử tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng

Nhiều xã phản ánh với Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về tình trạng thiếu công chức so với biên chế được giao

Tin tức
Nhiều xã phản ánh với Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về tình trạng thiếu công chức so với biên chế được giao

Đọc thêm

Barcelona ngược dòng thắng Alaves, HLV Hansi Flick hài lòng nhất điều gì?
Thể thao

Barcelona ngược dòng thắng Alaves, HLV Hansi Flick hài lòng nhất điều gì?

Thể thao

Barcelona đã giành chiến thắng 3-1 trước Alaves tại vòng 14 La Liga và HLV Hansi Flick đã có sự động viên rất tích cực dành cho các học trò.

Khuyến nông kiến tạo hợp tác xã kiểu mới đủ năng lực, khắc phục 'lỗ hổng' về quản trị
Nhà nông

Khuyến nông kiến tạo hợp tác xã kiểu mới đủ năng lực, khắc phục "lỗ hổng" về quản trị

Nhà nông

Theo các chuyên gia, công tác khuyến nông đóng vai trò hạt nhân, là động lực then chốt trong việc củng cố và phát triển HTX nông nghiệp kiểu mới. Vai trò này không chỉ dừng ở việc tư vấn kỹ thuật mà đã mở rộng thành hỗ trợ toàn diện, kiến tạo nên những HTX đủ năng lực để làm chủ chuỗi giá trị.

Nuôi cá trên ruộng lúa mùa nước nổi ở An Giang, cứ 1ha, dân kéo bắt lên 1 tấn cá mè, cá chép, thu lợi kép
Nhà nông

Nuôi cá trên ruộng lúa mùa nước nổi ở An Giang, cứ 1ha, dân kéo bắt lên 1 tấn cá mè, cá chép, thu lợi kép

Nhà nông

Ngày 28/11, Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang phối hợp Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa Hưng (địa phận huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang trước đây) tổ chức thu hoạch mô hình nuôi cá đăng quầng trên ruộng lúa mùa nước nổi tại ấp 6A (mô hình nuôi cá, chủ yếu là cá chép, cá mè trên đồng ruộng không sản xuất vụ lúa Thu Đông).

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu Chủ tịch UBND 3 tỉnh, thành phố
Tin tức

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu Chủ tịch UBND 3 tỉnh, thành phố

Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND 3 tỉnh: Hà Tĩnh, Huế, Khánh Hòa.

Man City thắng siêu kịch tính trước Leeds, Haaland sở hữu thống kê đáng thất vọng
Thể thao

Man City thắng siêu kịch tính trước Leeds, Haaland sở hữu thống kê đáng thất vọng
8

Thể thao

Tuy Man City giành chiến thắng 3-2 trước Leeds United ở vòng 13 Premier League nhưng tiền đạo Erling Haaland lại gây thất vọng khi chỉ có 1 pha dứt điểm trong 90 phút.

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản
Thế giới

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản

Thế giới

Giới tài chính châu Âu đang phát đi tín hiệu rằng kết quả của cuộc chiến không thể bị phủ nhận nữa, khi Euroclear cảnh báo rằng tài sản bị đóng băng của Nga và thất bại sắp xảy ra của Ukraine đe dọa làm đảo lộn sự ổn định của EU.

Phường Dương Nội (Hà Nội): Dân kêu trời vì hai xưởng dệt đốt than thải khói đen có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường
Bạn đọc

Phường Dương Nội (Hà Nội): Dân kêu trời vì hai xưởng dệt đốt than thải khói đen có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường

Bạn đọc

Báo điện tử Dân Việt nhận được phản ánh của người dân sinh sống trên đường Ỷ La, phường Dương Nội, TP Hà Nội về tình trạng hai xưởng dệt đốt than, nhả khói đen có dấu hiệu ô nhiễm môi trường.

Cơn lũ trên sông Ba Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) tạo ra một nhánh sông mới dài 1,5km, rộng 100m
Nhà nông

Cơn lũ trên sông Ba Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) tạo ra một nhánh sông mới dài 1,5km, rộng 100m

Nhà nông

Cơn lũ vừa qua đổ xuống hạ nguồn dòng sông Ba, tỉnh Đắk Lắk (trước sáp nhập là địa bàn tỉnh Phú Yên), chỉ trong vài phút đã nhấn chìm và cuốn trôi hoàn toàn có 7 trang trại và gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm của các hộ dân tại thôn Phước Thành, xã Tây Hòa.

Ngôi nhà cấp 4 “giả vờ”: Kiến trúc 3 tầng ẩn mình theo địa hình
Nhà đất

Ngôi nhà cấp 4 “giả vờ”: Kiến trúc 3 tầng ẩn mình theo địa hình

Nhà đất

Bên bờ Hồ Lắk nguyên sơ, ngôi nhà 150 m2 được kiến trúc sư tạo tác như một tổ ấm nhỏ ẩn mình giữa thiên nhiên, ưu tiên sân vườn và ánh sáng, mang hơi thở kiến trúc mộc mạc, tinh tế và chan hòa cảnh quan.

Bảng giá đất 2026: Thị trường bất động sản đứng trước chu kỳ “tái định vị” mới
Nhà đất

Bảng giá đất 2026: Thị trường bất động sản đứng trước chu kỳ “tái định vị” mới

Nhà đất

Bảng giá đất mới của Hà Nội cho thấy nội đô chỉ tăng nhẹ, trong khi vùng ven “nhảy bậc” 15 - 26%, kéo theo chi phí dự án, giá nhà và áp lực tài chính của cả doanh nghiệp lẫn người mua đều tăng lên.

VNREA siết kỷ luật môi giới: Ngăn 'suất ưu tiên', chặn thổi giá nhà ở xã hội
Nhà đất

VNREA siết kỷ luật môi giới: Ngăn "suất ưu tiên", chặn thổi giá nhà ở xã hội

Nhà đất

Tình trạng thổi giá, tạo "suất ưu tiên" và thu phí ngoài hợp đồng đang khiến thị trường nhà ở, đặc biệt là phân khúc xã hội, méo mó. VNREA đề nghị siết mạnh hoạt động môi giới, công khai vi phạm để bảo vệ người mua.

Xã mới này ở Nghệ An có nông thôn mới hiện đại, đi đường làng quét mã QR ra tên từng hộ gia đình
Nhà nông

Xã mới này ở Nghệ An có nông thôn mới hiện đại, đi đường làng quét mã QR ra tên từng hộ gia đình

Nhà nông

Nông thôn mới số ở Nghệ An đang có những chuyển biến mạnh mẽ. Tại xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An (địa phận huyện Nghi Lộc trước đây) có những thôn, xóm thông minh, hiện đại. Khách đến đường làng chỉ cần quét mã QR là ra tên từng hộ gia đình tìm nhà dễ dàng.

Vụ tranh chấp chỗ đỗ xe ở hầm chung cư tại Hà Nội, khởi tố Trưởng Ban quản trị và 13 người
Pháp luật

Vụ tranh chấp chỗ đỗ xe ở hầm chung cư tại Hà Nội, khởi tố Trưởng Ban quản trị và 13 người

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc tranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô giữa Chủ đầu tư và Ban quản trị tòa nhà.

Gạo xuất khẩu sang Philippines nếu còn ảm đạm, vì sao nông dân sẽ phải cân nhắc chuyển sang các giống lúa khác?
Nhà nông

Gạo xuất khẩu sang Philippines nếu còn ảm đạm, vì sao nông dân sẽ phải cân nhắc chuyển sang các giống lúa khác?

Nhà nông

Giá gạo Thái Lan bật tăng lên mức cao nhất trong gần bốn tháng do lo ngại về nguồn cung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Giá gạo Việt Nam loại 5% tấm tăng nhẹ lên mức 359–363 USD/tấn. Một nhà giao dịch gạo Việt Nam tại TPHCM lưu ý rằng nếu tình hình xuất khẩu gạo sang Philippines tiếp tục ảm đạm, nông dân có thể sẽ phải cân nhắc chuyển sang các giống lúa khác.

Loài cua hình thù kỳ lạ ví như 'vua cua' trên đảo Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) thịt ngon ngọt cỡ nào
Nhà nông

Loài cua hình thù kỳ lạ ví như "vua cua" trên đảo Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) thịt ngon ngọt cỡ nào

Nhà nông

Cua huỳnh đế thường sống ở vùng biển sạch, nước sâu, được ngư dân đánh bắt bằng lặn hoặc bẫy lưới, là đặc sản nổi tiếng của đảo Phú Quý, đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng (trước sáp nhập là huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận). Cua huỳnh đế có thịt chắc, ngọt và gạch béo, được người dân xứ đảo xem là "vua của các loại cua", ăn là nghiền…

Lễ trao giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2025 sẽ diễn ra vào tối 5/12
Nhà nông

Lễ trao giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2025 sẽ diễn ra vào tối 5/12

Nhà nông

Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III- năm 2025 và Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam sẽ diễn ra vào tối 5/12 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, TP. Hà Nội), tường thuật trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Giải báo chí do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank được giao tổ chức thực hiện.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Điều tra vụ người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn; tạm giữ tài xế ôtô đeo biển giả, tông vào CSGT
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Điều tra vụ người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn; tạm giữ tài xế ôtô đeo biển giả, tông vào CSGT

Pháp luật

Điều tra vụ người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn; tạm giữ tài xế ô tô đeo biển giả, chạy quá tốc độ, tông vào cảnh sát giao thông; công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt... là những tin nóng 24 giờ qua.

Đừng tưởng cúm A là bệnh nhẹ, người già, phụ nữ có thai đặc biệt cảnh giác
Xã hội

Đừng tưởng cúm A là bệnh nhẹ, người già, phụ nữ có thai đặc biệt cảnh giác

Xã hội

Số người đến khám và nhập viện do cúm A gia tăng trong đó người già, người có nhiều bệnh lý nền, phụ nữ có thai là những đối tượng dễ bị cúm nặng.

Con trai cố Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng lần đầu hé lộ “tài sản” của cha để lại
Văn hóa - Giải trí

Con trai cố Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng lần đầu hé lộ “tài sản” của cha để lại

Văn hóa - Giải trí

Lần đầu tiên, con trai cố Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng hé lộ tài sản vô giá mà người cha tài hoa để lại với những giá trị tinh thần sâu sắc.

Giảm nghèo ở Đồng Yên: Lời giải bền vững cho bài toán thoát nghèo (Bài 2)
Giảm nghèo nông thôn

Giảm nghèo ở Đồng Yên: Lời giải bền vững cho bài toán thoát nghèo (Bài 2)

Giảm nghèo nông thôn

Câu chuyện giảm nghèo ở xã Đồng Yên (Tuyên Quang) đã trở thành điểm sáng tiêu biểu về mô hình giảm nghèo bền vững nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Đây là kết quả của những nghị quyết đi vào lòng người, giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng linh hoạt và tư duy phát triển nông nghiệp hàng hóa bền vững.

Con số may mắn hôm nay ngày 30/11: Tuất kiếm nhiều tiền, Dần gặp quý nhân, Sửu dễ kiệt sức
Gia đình

Con số may mắn hôm nay ngày 30/11: Tuất kiếm nhiều tiền, Dần gặp quý nhân, Sửu dễ kiệt sức

Gia đình

Với con số may mắn hôm nay ngày 30/11, Tuất - Thân - Sửu đều có may mắn về tiền bạc, trong khi Thìn - Dậu - Hợi đều gặp khó khăn.

Xem phim, tôi bật khóc: Đáng sợ nhất không phải cha mẹ sai mà là cha mẹ không chịu sửa
Gia đình

Xem phim, tôi bật khóc: Đáng sợ nhất không phải cha mẹ sai mà là cha mẹ không chịu sửa

Gia đình

Nhiều đứa trẻ lớn lên với niềm tin "người lớn không bao giờ sai".

Đêm 'Biên cương hữu nghị' sưởi ấm phố núi Lai Châu bằng sắc màu văn hóa Việt - Trung
Xã hội

Đêm "Biên cương hữu nghị" sưởi ấm phố núi Lai Châu bằng sắc màu văn hóa Việt - Trung

Xã hội

Tối 29/11, cái lạnh đầu đông của vùng cao Tây Bắc dường như tan biến tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu. Hàng ngàn người dân và du khách đã cùng hòa mình vào không khí lễ hội rực rỡ sắc màu trong Chương trình giao lưu văn nghệ Việt Nam – Trung Quốc với chủ đề “Biên cương hữu nghị”.

Hoàng đế nhà Lê nào trị vì 38 năm, có 501 người đỗ trạng nguyên, tiến sĩ...
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế nhà Lê nào trị vì 38 năm, có 501 người đỗ trạng nguyên, tiến sĩ...

Đông Tây - Kim Cổ

Trong 38 năm Lê Thánh Tông làm hoàng đế, đất nước đã có 501 người đỗ trạng nguyên, tiến sĩ... Và một khi nói tới công lao của ông đối với nền văn hóa dân tộc, không thể không kể đến một việc có ý nghĩa lịch sử mà ông đã làm.

Là con trai của phi tần được Hán Cảnh Đế sủng ái, rồi được lập làm Hoàng thái tử, vì sao Lưu Vinh lại chết bi thảm?
Đông Tây - Kim Cổ

Là con trai của phi tần được Hán Cảnh Đế sủng ái, rồi được lập làm Hoàng thái tử, vì sao Lưu Vinh lại chết bi thảm?

Đông Tây - Kim Cổ

Lưu Vinh là con trai trưởng của Hán Cảnh Đế, lại là người con do Lịch Cơ - phi tần rất được Hán Cảnh Đế sủng ai, sinh ra, vì thế rất không ngạc nhiên khi trở thành hoàng thái tử. Thế nhưng Lưu Vinh lại chết bi thảm ở tuổi 23.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây, sửa lại nhà cho người dân vùng lũ
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây, sửa lại nhà cho người dân vùng lũ

Tin tức

Chiều tối 29/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động “Chiến dịch Quang Trung” tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử, đồng thời chủ động ứng phó với bão số 15. Cuộc họp diễn ra tại trụ sở UBND tỉnh Đắk Lắk cơ sở 2 (trước đây là trụ sở UBND tỉnh Phú Yên, thuộc phường Tuy Hòa).

Có nên quay lại dùng mỡ lợn thay dầu thực vật?
Xã hội

Có nên quay lại dùng mỡ lợn thay dầu thực vật?

Xã hội

Việc loại bỏ hoàn toàn dầu thực vật để quay về sử dụng 100% mỡ lợn liệu có phải là giải pháp tối ưu cho sức khỏe? Mỡ lợn có tốt không?

Không ăn ngọt vẫn sớm bị tiểu đường, có thể do món này
Xã hội

Không ăn ngọt vẫn sớm bị tiểu đường, có thể do món này

Xã hội

Một nghiên cứu mới từ Mỹ đã cảnh báo một nguyên nhân ít được chú ý khiến nhiều người trẻ bị chẩn đoán là "tiền tiểu đường".

Crimea rung chuyển vì đòn sấm sét, Nga tấn công dữ dội Ukraine
Thế giới

Crimea rung chuyển vì đòn sấm sét, Nga tấn công dữ dội Ukraine

Thế giới

Nga vừa mở một trong những đợt tấn công bằng drone lớn nhất nhằm vào Ukraine trong đêm, phóng khoảng 600 drone và 36 tên lửa vào cơ sở năng lượng và các khu vực khác, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm 29/11. Trong khi đó, Ukraine cũng mở trận đánh hợp lực mạnh mẽ tại bán đảo Crimea, tấn công kho UAV và hệ thống phòng không Nga.

1

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

2

"Con tỷ đồng" này nuôi thành công ở Lạng Sơn, cái hay là nông dân chả tốn một xu mua cám, bán dễ hơn nuôi lợn

'Con tỷ đồng' này nuôi thành công ở Lạng Sơn, cái hay là nông dân chả tốn một xu mua cám, bán dễ hơn nuôi lợn

3

Kế hoạch cứu Ukraine: Châu Âu đòi Nga bỏ thứ quan trọng nhất

Kế hoạch cứu Ukraine: Châu Âu đòi Nga bỏ thứ quan trọng nhất

4

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

5

Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được phân công nhiệm vụ mới

Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được phân công nhiệm vụ mới