MTTQ Việt Nam phân bổ số tiền 150 tỷ đồng cứu trợ các tỉnh thiệt hại do bão lũ

Barcelona ngược dòng thắng Alaves, HLV Hansi Flick hài lòng nhất điều gì?
Barcelona đã giành chiến thắng 3-1 trước Alaves tại vòng 14 La Liga và HLV Hansi Flick đã có sự động viên rất tích cực dành cho các học trò.
Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra đối với các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng, ngày 29/11, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phân bổ số tiền 150 tỷ đồng cho 4 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng.
Theo đó, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương phân bổ cho tỉnh Đắk Lắk số tiền 50 tỷ đồng; tỉnh Khánh Hòa số tiền 40 tỷ đồng; tỉnh Gia Lai số tiền 30 tỷ đồng; tỉnh Lâm Đồng số tiền 30 tỷ đồng.
Như vậy, đến thời điểm này, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã phân bổ số tiền 275 tỷ đồng cho 4 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. Trong đó, phân bổ cho tỉnh Khánh Hòa số tiền 60 tỷ đồng; tỉnh Đắk Lắk số tiền 90 tỷ đồng; tỉnh Gia Lai số tiền 75 tỷ đồng; tỉnh Lâm Đồng số tiền 50 tỷ đồng.
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương cho biết, vừa qua vì lý do bất khả kháng và đột xuất, mới phát sinh về vấn đề sức khỏe và căn cứ nguyện vọng cá nhân của đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bộ Chính trị đã đã quyết định để đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.