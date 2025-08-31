M.U đã biết thắng

Trận đấu giữa M.U và Burnley tại Old Trafford đã kết thúc với tỷ số 3-2 đầy kịch tính nghiêng về thầy trò HLV Ruben Amorim.

Theo đó, trận đấu bắt đầu với thế trận áp đảo của M.U. Trong những phút đầu, họ đã tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Phút thứ 3, M.U có cú dứt điểm nguy hiểm, nhưng Dubravka của Burnley đã xuất sắc cứu thua.

Sau đó, trong một tình huống tấn công mạnh mẽ ở phút 27, "Quỷ đỏ" dẫn trước 1-0 nhờ pha phản lưới nhà của Josh Cullen. Một quả phạt góc từ Mount đã khiến Casemiro đánh đầu trúng xà ngang, và Cullen không may đá phản lưới sau pha bóng bật ra.

Niềm vui của các cầu thủ M.U. Ảnh: Chat GPT.

Dù chơi áp đảo, M.U không thể gia tăng cách biệt, khi Amad bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong một tình huống phản công nhanh. Họ tiếp tục chiếm ưu thế về mặt thế trận, nhưng Burnley vẫn đứng vững trong suốt phần lớn hiệp một.

Bước sang hiệp hai, Burnley có sự thay đổi rõ rệt. Họ không còn chơi phòng ngự thu mình mà bắt đầu tạo ra nhiều pha tấn công. Phút 55, Burnley có bàn gỡ hòa 1-1 từ một tình huống tạt bóng của Bruun Larsen. Lyle Foster đã có pha đánh đầu chuẩn xác, khiến Bayindir không thể cản phá.

Pha lập công này đã thắp lên hy vọng cho đội khách, mở ra cơ hội có điểm tại Old Trafford. Ở chiều ngược lại, đoàn quân của Amorim vội vàng dâng cao tìm bàn thắng thứ 2.

Và chỉ 2 phút sau bàn thua, M.U tái lập lợi thế khi Bryan Mbeumo ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 sau một pha kiến tạo của Dalot. Tuy nhiên, sự kháng cự của Burnley không hề yếu đi.

Phút 66, trong một tình huống tấn công nhanh, tân binh Ngoại hạng Anh lại ghi bàn gỡ hòa 2-2. Tchaouna thực hiện một pha chuyền bóng vào trong vòng cấm, bóng bật vào chân Mainoo rồi rơi đến chân Anthony, người không bỏ lỡ cơ hội đưa bóng vào lưới. Bàn thắng này đã khiến các cổ động viên M.U tiếc nuối, khi đội bóng của họ không thể bảo vệ được lợi thế mong manh.

Trận đấu tiếp tục sôi động với cả hai đội tạo ra thêm cơ hội. M.U, dù tạo ra một vài tình huống nguy hiểm, tiếp tục bế tắc trong việc ghi bàn. Phút 89, Tchaouna của Burnley nhận thẻ vàng vì chơi bóng thiếu fair-play. Điểm nhấn sau cùng diễn ra vào phút 90+1. Theo đó, VAR đã can thiệp trong một tình huống phạm lỗi của Anthony với Amad trong vòng cấm.

Trọng tài sau khi theo dõi lại tình huống quyết định cho đội chủ nhà hưởng penalty. Từ khoảng cách 11 mét, Bruno Fernandes hạ gục thủ môn Burnley, ấn định tỷ số 3-2 cho M.U. Quỷ đỏ nhọc nhằn giành 3 điểm, còn Burnley nhận thất bại trong sự tiếc nuối sau khi có 2 lần gỡ hòa tại Old Trafford.

Kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác

Theo: Theo Thời báo VHNT