Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn "hóa dòng sông nhỏ"

Giá xăng dầu hôm nay 1/10: Tiếp đà lao dốc kỷ lục
Giá xăng dầu hôm nay 1/10, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô tiếp tục lao dốc mạnh phiên thứ 2, các loại dầu thô tiếp tục giảm gần 1 USD USD/thùng.
Sáng 1/10, đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, tính đến 6 giờ cùng ngày, trên địa bàn Hà Nội vẫn còn nhiều khu vực ngập úng nặng.
Điển hình như tại lưu vực sông Nhuệ, ngập tại các tuyến đường, phố: Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Võ Chí Công, Phú Xá, hầm chui ĐL Thăng Long số 5,6 Km9+656, Ngã ba Tổng cục V, Cầu Bươu, Triều Khúc, Yên Nghĩa, Quyết Thắng…
Đối với lưu vực sông Tô Lịch giao thông cơ bản bảo đảm, còn đọng nước tại Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chính…; lưu vực Tả Hồng ngập còn xảy ra tại Hoàng Như Tiếp, Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Ngọc Lâm.
Theo Công ty Thoát nước Hà Nội do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn Bão số 10 trên địa bàn Hà Nội có mưa vừa, mưa to. Mưa tập trung mưa từ 11h30 đến 17h30 ngày 30/9 trên địa bàn xuất hiện mưa lớn.
Lượng mưa phổ biến 250–350mm, cục bộ cao tại phường Hai Bà Trưng 420mm, Ô Chợ Dừa 510mm.
|Khu vực
|Lượng mưa
|Khu vực
|Lượng mưa
|Phường Hai Bà Trưng
|420 mm
|Phường Long Biên
|142,6 mm
|Phường Ba Đình
|262 mm
|Phường Khương Đình
|268 mm
|Phường Hoàn Kiếm
|221,1 mm
|Phường Lĩnh Nam
|104,5 mm
|Phường Ô Chợ Dừa
|510 mm
|Phường Thanh Liệt
|294,5 mm
|Phường Tây Hồ
|299 mm
|Phường Việt Hưng
|170,8 mm
|Phường Văn Miếu
|282,4 mm
|Phường Bồ Đề
|150,9 mm
|Phường Yên Sở
|276,5 mm
|Phường Phúc Lợi
|127,9 mm
|Phường Thanh Xuân
|269 mm
|Phường Hà Đông
|144 mm
|Phường Hoàng Liệt
|260,7 mm
|Xã Vĩnh Thanh
|459 mm
|Phường Đại Mỗ
|262,7 mm
|Xã Thường Tín
|309,3 mm
|Phường Từ Liêm
|233,2 mm
|Xã Thanh Trì
|276,5 mm
|Phường Phú Lương
|215,4 mm
|Xã Đông Anh
|203,4 mm
|Phường Hoàng Mai
|210,7 mm
|Xã Hoài Đức
|94,7 mm
|Phường Tây Mỗ
|180,5 mm
|Xã Phù Đổng
|75,8 mm
|Phường Yên Nghĩa
|162,4 mm
|Xã Gia Lâm
|58,6 mm
Bên cạnh đó, mực nước các sông, hồ nội đô vẫn ở ngưỡng cao. Tính đến 6h00, tại sông Tô Lịch (Hoàng Quốc Việt) là 5,14m; Hồ Tây 6,25m; hồ Hoàn Kiếm 8,00m (vượt mực nước khống chế là 7,70m.
Đến nay, Công ty Thoát nước Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm ngập và phối hợp hỗ trợ người dân, lực lượng chức năng di chuyển qua các điểm ngập.
Đồng thời, vận hành 100% các Trạm bơm đầu mối trên hệ thống: Trạm bơm Yên Sở (20/20 bơm), Cầu Bươu, Trạm bơm Đồng Bông 1, 2, Trạm bơm Cổ Nhuế, Trạm bơm Đa Sỹ... nhằm hạ mực nước trên hệ thống.
|Sông Tô Lịch (tại Hoàng Quốc Việt)
|5.14 m
|Hồ Tây A TL (67 Trích Sài)
|6.25 m
|Sông Tô Lịch (tại TL đập Thanh Liệt)
|4.86 m
|Hồ Hoàn Kiếm
|8.01 m
|Sông Lừ (tại TL CĐT Lừ Sét)
|4.91 m
|Hồ Trúc Bạch
|6.73 m
|Sông Kim Ngưu (TL cống quay)
|4.50 m
|Hồ Linh Đàm
|3.79 m
|Sông Sét (tại Cầu Nguyễn An Ninh)
|3.39 m
|Hồ Thiền Quang
|4.90 m
|Sông Nhuệ (tại Cống Hà Đông)
|5.93 m
|Hồ Xã Đàn
|5.01 m
|Kênh O
|4.58 m
|Hồ Tai Trâu
|5.39 m
|Kênh E
|4.50 m
|Hồ Văn Quán
|5.74 m
Thông tin về thiệt hại do mưa gây ra, đại diện Công ty Thoát nước cho biết, hiện tại cân điện tử tại Bãi C Yên Sở bị sét đánh hỏng, không có thiệt hại về người, Công ty đã lập biên bản sự cố báo cáo cơ quan quản lý để khắc phục.
Ngoài ra, cũng xảy ra sụt lở lan can hồ Định Công đoạn giáp đường Trịnh Đình Cửu; một số trạm bơm phải dừng hoạt động, tháo bơm do mực nước dâng cao như trạm bơm hồ Đống Đa, hồ Đền Lừ, hồ Xã Đàn, hồ Thành Công, Phan Văn Trường…Công ty đã triển khai đóng cọc căng dây cảnh báo nguy hiểm khi tham gia giao thông.
Nhằm đảm bảo công tác vận hành hệ thống thoát nước, Công ty đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại ga thu trên toàn địa bàn quản lý, vận hành tối đa công suất các trạm bơm đầu mối để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định.
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ ngày 1/10 Thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Công ty tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng bám sát hiện trường, xử lý úng ngập và sẽ cập nhật báo cáo khi có diễn biến mới.
Theo thông báo của Bộ Công an, từ ngày 1/10/2025, Bộ Công an chuyển trụ sở làm việc từ địa điểm số 30 Trần Bình Trọng, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội sang địa điểm số 96 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.