Tin tức
Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn "hóa dòng sông nhỏ"

Thứ tư, ngày 01/10/2025 07:27 GMT+7
Mực nước các sông, hồ nội đô vẫn ở ngưỡng cao. Tính đến 6h00, tại sông Tô Lịch (Hoàng Quốc Việt) là 5,14m; Hồ Tây 6,25m; hồ Hoàn Kiếm 8,00m (vượt mực nước khống chế là 7,70m.
Sáng 1/10, đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, tính đến 6 giờ cùng ngày, trên địa bàn Hà Nội vẫn còn nhiều khu vực ngập úng nặng.

Điển hình như tại lưu vực sông Nhuệ, ngập tại các tuyến đường, phố: Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Võ Chí Công, Phú Xá, hầm chui ĐL Thăng Long số 5,6 Km9+656, Ngã ba Tổng cục V, Cầu Bươu, Triều Khúc, Yên Nghĩa, Quyết Thắng…

Nhân viên Công ty Thoát nước Hà Nội dùng thuyền hỗ trợ người dân đi lại trong quá trình bị ngập.

Đối với lưu vực sông Tô Lịch giao thông cơ bản bảo đảm, còn đọng nước tại Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chính…; lưu vực Tả Hồng ngập còn xảy ra tại Hoàng Như Tiếp, Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Ngọc Lâm.

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn Bão số 10 trên địa bàn Hà Nội có mưa vừa, mưa to. Mưa tập trung mưa từ 11h30 đến 17h30 ngày 30/9 trên địa bàn xuất hiện mưa lớn.

Lượng mưa phổ biến 250–350mm, cục bộ cao tại phường Hai Bà Trưng 420mm, Ô Chợ Dừa 510mm.

Khu vực Lượng mưa   Khu vực Lượng mưa
Phường Hai Bà Trưng 420 mm   Phường Long Biên 142,6 mm
Phường Ba Đình 262 mm   Phường Khương Đình 268 mm
Phường Hoàn Kiếm 221,1 mm   Phường Lĩnh Nam 104,5 mm
Phường Ô Chợ Dừa 510 mm   Phường Thanh Liệt 294,5 mm
Phường Tây Hồ 299 mm   Phường Việt Hưng 170,8 mm
Phường Văn Miếu 282,4 mm   Phường Bồ Đề 150,9 mm
Phường Yên Sở 276,5 mm   Phường Phúc Lợi 127,9 mm
Phường Thanh Xuân 269 mm   Phường Hà Đông 144 mm
Phường Hoàng Liệt 260,7 mm   Xã Vĩnh Thanh 459 mm
Phường Đại Mỗ 262,7 mm   Xã Thường Tín 309,3 mm
Phường Từ Liêm 233,2 mm   Xã Thanh Trì 276,5 mm
Phường Phú Lương 215,4 mm   Xã Đông Anh 203,4 mm
Phường Hoàng Mai 210,7 mm   Xã Hoài Đức 94,7 mm
Phường Tây Mỗ 180,5 mm   Xã Phù Đổng 75,8 mm
Phường Yên Nghĩa 162,4 mm   Xã Gia Lâm 58,6 mm
Lượng mưa đo được từ 7 giờ ngày 30/9 đến 6 giờ ngày 01/10 tại các khu vực trên địa bàn TP Hà Nội. Nguồn: Công ty Thoát nước Hà Nội cung cấp.

Bên cạnh đó, mực nước các sông, hồ nội đô vẫn ở ngưỡng cao. Tính đến 6h00, tại sông Tô Lịch (Hoàng Quốc Việt) là 5,14m; Hồ Tây 6,25m; hồ Hoàn Kiếm 8,00m (vượt mực nước khống chế là 7,70m.

Đến nay, Công ty Thoát nước Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm ngập và phối hợp hỗ trợ người dân, lực lượng chức năng di chuyển qua các điểm ngập.

Đồng thời, vận hành 100% các Trạm bơm đầu mối trên hệ thống: Trạm bơm Yên Sở (20/20 bơm), Cầu Bươu, Trạm bơm Đồng Bông 1, 2, Trạm bơm Cổ Nhuế, Trạm bơm Đa Sỹ... nhằm hạ mực nước trên hệ thống.

Sông Tô Lịch (tại Hoàng Quốc Việt) 5.14 m   Hồ Tây A TL (67 Trích Sài) 6.25 m
Sông Tô Lịch (tại TL đập Thanh Liệt) 4.86 m   Hồ Hoàn Kiếm 8.01 m
Sông Lừ (tại TL CĐT Lừ Sét) 4.91 m   Hồ Trúc Bạch 6.73 m
Sông Kim Ngưu (TL cống quay) 4.50 m   Hồ Linh Đàm 3.79 m
Sông Sét (tại Cầu Nguyễn An Ninh) 3.39 m   Hồ Thiền Quang 4.90 m
Sông Nhuệ (tại Cống Hà Đông) 5.93 m   Hồ Xã Đàn 5.01 m
Kênh O 4.58 m   Hồ Tai Trâu 5.39 m
Kênh E 4.50 m   Hồ Văn Quán 5.74 m
Mực nước trên các sông, hồ điều hòa tại thời điểm 22 giờ ngày 30/9/2025. Nguồn: Công ty Thoát nước Hà Nội cung cấp.

Thông tin về thiệt hại do mưa gây ra, đại diện Công ty Thoát nước cho biết, hiện tại cân điện tử tại Bãi C Yên Sở bị sét đánh hỏng, không có thiệt hại về người, Công ty đã lập biên bản sự cố báo cáo cơ quan quản lý để khắc phục.

do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn Bão số 10 trên địa bàn Hà Nội có mưa vừa, mưa to khiến nhiều tuyến đường, phố ngập sâu.

Ngoài ra, cũng xảy ra sụt lở lan can hồ Định Công đoạn giáp đường Trịnh Đình Cửu; một số trạm bơm phải dừng hoạt động, tháo bơm do mực nước dâng cao như trạm bơm hồ Đống Đa, hồ Đền Lừ, hồ Xã Đàn, hồ Thành Công, Phan Văn Trường…Công ty đã triển khai đóng cọc căng dây cảnh báo nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Nhằm đảm bảo công tác vận hành hệ thống thoát nước, Công ty đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại ga thu trên toàn địa bàn quản lý, vận hành tối đa công suất các trạm bơm đầu mối để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ ngày 1/10 Thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Công ty tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng bám sát hiện trường, xử lý úng ngập và sẽ cập nhật báo cáo khi có diễn biến mới.

Từ khóa:
