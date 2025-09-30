Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 2 xã của Hà Nội

Nhiều điểm sạt lở đe dọa an toàn dân cư tại 2 xã Suối Hai và Ba Vì

Theo báo cáo, tình trạng sạt lở đất xảy ra tại hồ Hóc Cua (thôn Cua Chu), khu vực xóm Xẩm, thôn 9, thôn 1 và thôn 6 (xã Suối Hai), cùng thôn Yên Sơn và thôn Hợp Nhất (xã Ba Vì) đang trực tiếp đe dọa đến tính mạng và tài sản của hàng chục hộ dân sinh sống trong khu vực.

Trước diễn biến phức tạp, UBND TP Hà Nội yêu cầu triển khai ngay các biện pháp ứng phó khẩn cấp, đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn cho người dân.

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Ba Vì. Ảnh: Hanoi.gov

Trong đó, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai, diễn biến khu vực sạt lở và các vùng lân cận, kịp thời phát hiện các tình huống phát sinh để chủ động phương án đảm bảo an toàn và xử lý, ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Tổ chức cắm biển cảnh báo, căng dây, cử lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân tuyệt đối không di chuyển qua khu vực nguy hiểm.

Cùng đó, rà soát, vận động, kiên quyết di dời những hộ dân nằm trong vùng rủi ro cao; đồng thời xây dựng phương án hỗ trợ đời sống, tái định cư kịp thời.

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận biết dấu hiệu, nguy cơ và các kỹ năng phòng, chống sạt lở.

“Đối với các hộ dân phải di dời; kịp thời xây dựng, triển khai phương án hỗ trợ đảm bảo đời sống Nhân dân và tái định cư. Huy động mọi nguồn lực để xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở, mất an toàn”, Quyết định nêu rõ.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tính mạng và tài sản của người dân

UBND xã Suối Hai và xã Ba Vì được giao trách nhiệm triển khai các biện pháp công trình khẩn cấp khi cần thiết, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tính mạng và tài sản của người dân.



UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, tham mưu kịp thời, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND TP để quyết định kết thúc tình huống khẩn cấp khi điều kiện cho phép.



Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích được giao kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, khẩn trương xử lý sự cố tại hồ Hóc Cua, phối hợp Ban Quản lý Duy tu các công trình nông nghiệp và môi trường triển khai dự án sửa chữa tràn xả lũ, cống lấy nước hồ chứa.



Song song, các cơ quan truyền thông có trách nhiệm thông tin, cảnh báo rộng rãi để người dân nắm bắt, chủ động phòng tránh.



Việc Hà Nội kịp thời công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai cho thấy quyết tâm và trách nhiệm cao trong công tác phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân vùng sạt lở, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực xử lý sự cố nhanh chóng, hiệu quả.

Sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1656, huyện Ba Vì sẽ còn 8 xã mới, bao gồm: Xã Minh Châu, Xã Quảng Oai, Xã Vật Lại, Xã Cổ Đô, Xã Bất Bạt, Xã Suối Hai, Xã Ba Vì và Xã Yên Bài.



Trong đó, xã Suối Hai được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của các xã Ba Trại, Tản Lĩnh, phần còn lại của xã Thụy An sau khi sắp xếp và phần còn lại của xã Cẩm Lĩnh.



Xã Ba Vì được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Ba Vì, Khánh Thượng; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của xã Minh Quang.