Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Mức thuế từng ngành bị áp là bao nhiêu?

Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức quyết định điều chỉnh mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%. Mức thuế này chính thức có hiệu lực từ ngày 7/8.

Cũng phải lưu ý thêm rằng tùy từng ngành hàng, thuế đối ứng của Mỹ áp cho Việt Nam là khác nhau. Có những ngành bị áp thuế dưới mức 20% và cũng có những ngành chịu thuế suất cao hơn.

TS. Cấn Văn Lực cho biết để có bức tranh toàn cảnh về thuế đối ứng của Mỹ, Viện Nghiên cứu đào tạo BIDV nơi ông làm Viện trưởng, đã nghiên cứu, tổng hợp và thống kê mức thuế suất các ngành hàng chủ lực Việt Nam bị áp khi xuất khẩu vào Mỹ kể từ ngày 7/8.

Mức thuế từng ngành hàng phải chịu khi xuất khẩu vào Mỹ từ ngày 7/8/2025. Nguồn: Viện ĐTNC BIDV

Cụ thể, hàng thuộc nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam bị áp thuế 9,1% trong khi mức thuế trung bình các nước bị áp khi xuất khẩu vào Mỹ là 10,2%. Ngành hàng này có kim ngạch xuất khẩu vào Mỹ năm 2024 là 23,2 tỷ USD.

Sản phẩm thuộc ngành hàng dệt may chịu thuế 37,9% khi xuất khẩu vào Mỹ, trong khi mức thuế trung bình các nước bị áp là 39,6%. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam vào Mỹ là 16,15 tỷ USD.

Gỗ và các sản phẩm gỗ bị Mỹ áp thuế 19,1%, trong khi các nước khác bị áp thuế ở mức trung bình là 17,7%. Ngành hàng này năm 2024 có kim ngạch xuất khẩu vào Mỹ đạt 9,06 tỷ USD.

Sắt thép và sản phẩm từ sắt thép phải chịu thuế suất đến 49,9% khi xuất khẩu vào Mỹ, vẫn thấp hơn mức trung bình các nước khi xuất khẩu vào Mỹ là 58,4%.

Dù vậy, theo TS. Cấn Văn Lực, doanh nghiệp nên so sánh mức thuế của Việt Nam và các đối thủ cạnh tranh chính của Việt Nam khi xuất khẩu vào Mỹ, khi đó sẽ thấy một bức tranh tương quan và toàn diện hơn.

Mức thuế bình quân Mỹ áp dụng đối với Việt Nam và một số đối thủ cạnh tranh chính của Việt Nam, từ ngày 7/8/2025. Nguồn: Viện ĐTNC BIDV

Chẳng hạn, với sản phẩm thuộc ngành hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, Việt Nam chịu thuế 9,1%, trong khi Trung Quốc chịu thuế 29,4%, Ấn Độ 54,5%, Indonesia 19,6%.

Hàng dệt may, doanh nghiệp Việt phải chịu thuế 37,9%, trong khi Bangladesh là 36,5%, Campuchia 36,3%, Indonesia 37,2%. Mức thuế Việt Nam phải chịu đối với ngành hàng dệt may gần như không chênh lệch nhiều so với các đối thủ hiện nay.

Với sắt thép, doanh nghiệp Việt chịu thuế 49,9%, các đối thủ khác như Indonesia là 49,1%, Campuchia 52,2% và Bangladesh 52,3%.

Doanh nghiệp nói xuất khẩu đang giảm

Theo TS. Cấn Văn Lực, về tương quan, thuế mà các doanh nghiệp Việt phải chịu khi xuất khẩu vào Mỹ không quá chênh lệch nhiều so với các đối thủ. Tuy nhiên, ông cho biết xuất khẩu vào Mỹ đang bắt đầu chậm lại và có xu hướng giảm.

“Khi có nhu cầu đơn hàng, họ tính toán rõ về nhu cầu để nhập. Ngoài ra, thách thức doanh nghiệp Việt phải đối mặt là Mỹ sẽ áp thuế đến 40% nếu phát hiện trung chuyển hàng hóa và áp dụng cho tất cả, không phân biệt quốc gia nào”, ông Lực nói.

Nhiều doanh nghiệp cho biết đơn hàng xuất khẩu vào Mỹ quý III/2025 và cuối năm nay đang giảm do tác động của thuế đối ứng của Mỹ. Ảnh: Hồng Phúc

Nhiều doanh nghiệp cũng xác nhận đơn hàng xuất khẩu đi Mỹ vào quý III và cuối năm nay đang giảm. So với mức thuế trước đây và thuế đối ứng mới, rõ ràng các doanh nghiệp đều chịu thiệt thòi, phải chịu thuế cao hơn khi xuất khẩu vào Mỹ.

Ông Phạm Xuân Hồng - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thời trang TP.HCM, cho biết kết quả xuất khẩu 6 tháng đầu năm khá tốt, vượt 1/2 mục tiêu cả năm. Nhưng bước vào quý III thì đang chững lại và bắt đầu khó khăn.

Theo ông Hồng, ngành dệt may có kim ngạch xuất khẩu rất lớn vào thị trường Mỹ. Do đó, việc Mỹ áp thuế đối ứng với Việt Nam tác động rất lớn đến các doanh nghiệp trong ngành. Các doanh nghiệp dệt may hiện đang chủ động đàm phán với đối tác, để có thể cùng chia sẻ chi phí thuế quan nhằm mục tiêu hợp tác lâu dài.

Ông Đỗ Phước Tống - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Cơ khí - Điện TP.HCM, cho biết phân khúc chịu ảnh hưởng nhất hiện nay là các đơn sản xuất theo nhu cầu của doanh nghiệp Mỹ.

Với các đơn hàng này, trước đây, doanh nghiệp Mỹ đặt hàng doanh nghiệp Việt sản xuất. Hầu hết giá trị đơn hàng không lớn nhưng yêu cầu được sản xuất riêng. Doanh nghiệp Việt sản xuất xong thì hàng xuất qua Mỹ theo đường hàng không chứ không đi tàu biển. Hiện chịu thêm thuế suất nên họ quyết định làm luôn ở Mỹ, không giao cho doanh nghiệp Việt.