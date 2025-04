Giá hạt tiêu ổn định ở mức cao

Theo báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), giá hạt tiêu tại thị trường trong nước trong tháng 3/2025 có những biến động tăng/giảm nhất định tại một số thời điểm. Tuy vậy, nhìn chung, giá hạt tiêu trong nước tháng 3/2025 vẫn tăng so với mức giá cùng thời điểm của tháng 2/2025.

Cụ thể, giá hạt tiêu tại thời điểm ngày 28/3/2025 dao động trong khoảng 159.000-160.000 đồng/kg, tăng từ 1.000-2.000 đồng/kg so với thời điểm ngày 28/2/2025, tùy từng địa phương.

Giá hạt tiêu ngày 28/3/2025 tại hai địa phương Đắk Lắk và Đắk Nông tăng thấp nhất, ở mức 1.000 đồng/kg so với cùng thời điểm ngày 28/2/2025, đều đạt mức 157.000 đồng/kg; tại các địa phương khác như Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước và Đồng Nai đều tăng 2.000 đồng/kg, đạt mức 159.000 đồng/kg.

Nông dân Đăk Lăk thu hoạch tiêu. Ảnh: B.Đ.L

Trong 2 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu chủ yếu hạt tiêu đen chưa xay, chiếm 58,7% tổng lượng và chiếm 56,3% tổng trị giá, với lượng xuất khẩu đạt xấp xỉ 16.000 tấn, trị giá 103,9 triệu USD, giảm 24,1% về lượng nhưng tăng 48,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Hiện, tình hình thu hoạch hạt tiêu tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ đang diễn ra sôi nổi. Nông dân Đăk Nông đã thu hoạch được khoảng 70% diện tích, Đăk Lăk đạt 40%, Lâm Đồng đạt 60%, trong khi các tỉnh như Gia Lai, Bình Phước, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu thu hoạch quanh ngưỡng 50%. Mặc dù đã hoàn thành hơn một nửa vụ mùa nhưng nhiều nông dân vẫn giữ sản phẩm, chưa vội bán vì kỳ vọng giá sẽ tăng cao hơn. Trong ngắn hạn, giá hạt tiêu trong nước dự kiến sẽ duy trì ổn định ở mức cao, với khả năng tăng nhẹ do nhu cầu xuất khẩu lớn.

Trong tháng 3/2025, giá hạt tiêu thế giới có xu hướng tăng so với cuối tháng 2/2025, với mức tăng dao động từ 150-400 USD/tấn. Theo Cục Xuất nhập khẩu, giá tiêu thế giới hiện duy trì ở mức ổn định, ngoại trừ sự giảm nhẹ tại thị trường Indonesia. Điều này cho thấy nhu cầu tiêu thụ trên toàn cầu vẫn còn mạnh, đặc biệt là từ các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu.

Xuất khẩu tiêu lại lập kỷ lục

Chủng loại hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2025 có sự biến động. Trong đó, xuất khẩu hạt tiêu đen giảm 24,1% về lượng so với cùng kỳ năm 2024, đây cũng là nguyên nhân khiến lượng xuất khẩu mặt hàng hạt tiêu nói chung giảm; xuất khẩu hạt tiêu trắng xay cũng giảm so với cùng kỳ năm 2024. Ngược lại, lượng hạt tiêu đen xay và hạt tiêu trắng trong 2 tháng đầu năm 2025 tăng so với cùng kỳ năm 2024, tăng lần lượt là 10,2% và 61,2%.

Về trị giá, do giá xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm 2025, trị giá xuất khẩu các chủng loại hạt tiêu của Việt Nam đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, trị giá xuất khẩu hạt tiêu đen tăng mạnh nhất, tăng 113,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong 2 tháng đầu năm 2025, giá xuất khẩu bình quân mặt hàng hạt tiêu của Việt Nam vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024 (tăng 68%). Trong đó, giá xuất khẩu bình quân mặt hàng hạt tiêu đen tăng mạnh nhất, tăng 74,6%, đạt 6.494 USD/tấn. Trong số các thị trường, Mỹ hiện đang là thị trường xuất khẩu tiêu lớn nhất của Việt Nam. Theo thống kê từ Trung tâm Thương mại quốc tế, nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ trong tháng 1/2025 đạt 8.900 tấn, trị giá 62,8 triệu USD, tăng 25,6% về lượng và tăng 73,9% về trị giá so với tháng 1/2024.

Giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Mỹ trong tháng 1/2025 đạt mức 7.055 USD/tấn, tăng 38,4% so với tháng 1/2024. Trong đó, giá nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ từ các thị trường chủ lực như Việt Nam, Ấn Độ, Brazil đều tăng.

Mỹ nhập khẩu hạt tiêu từ 35 thị trường trong tháng 1/2025, trong đó, Việt Nam là nguồn cung lớn nhất, chiếm 64,89% về lượng và 66,84% về trị giá. Theo đó, nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ từ Việt Nam tháng 1/2025 đạt 5.770 tấn, trị giá xấp xỉ 42 triệu USD, giảm 0,4% về lượng nhưng tăng 46,1% về trị giá so với tháng 1/2024.

Nhu cầu sử dụng hạt tiêu ở thị trường Mỹ được đánh giá vẫn rất lớn. Ông Phan Minh Thông - Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh Group cho biết: “Trong lúc chính quyền của Tổng thống Donald Trump ra chính sách áp thuế đối ứng lên hàng hóa xuất khẩu vào Mỹ thì chúng tôi vẫn đi dự hội chợ ASTA 2025. Đây là hội chợ lớn nhất về ngành gia vị, diễn ra tại Mỹ từ 8-10/4, là nơi quy tụ các chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức thương mại lớn trên thế giới. Và ngay sau khi chính quyền Mỹ hoãn áp thuế đối ứng trong 90 ngày, nhiều khách hàng vừa hôm trước còn nói với chúng tôi không buôn bán gì được nữa thì đầu giờ hôm sau họ đã nhắn tin cho chúng tôi tới tấp. Chưa bao giờ mà mới 6 giờ sáng đã thấy có nhiều đơn hàng gửi về như vậy! Khách mua hàng rất nhanh khiến Phúc Sinh phải làm việc tới 3 ca” - ông Phan Minh Thông cho hay.

Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh Group cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay doanh nghiệp này vẫn chốt đơn hàng bán mấy trăm tấn tiêu đi Mỹ. Nước Mỹ không sản xuất được hạt tiêu và cũng không có nhiều tiêu để làm, cho nên mỗi năm, thị trường này vẫn phải nhập lượng lớn hạt tiêu từ Việt Nam (năm 2024 nhập hơn 72.300 tấn, giá trị kim ngạch đạt 409 triệu USD, chiếm 31% tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu đi các thị trường).