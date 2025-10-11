"Mỹ nhân cổ trang" Trà My: "Sau phim 'Vợ ba', tôi đã từ chối nhiều cảnh nóng"

Phải đối mặt với những áp lực từ phim Vợ ba khi còn nhỏ, Trà My có bị ảnh hưởng bởi những bình luận tiêu cực không?

- Lúc đó tôi không để tâm quá nhiều, nhưng nhìn lại mới thấy đó là khoảng thời gian khá khó khăn với một cô bé 15 tuổi. Gia đình đã bảo vệ tôi khỏi những bình luận tổn thương, nên tôi hầu như không tiếp xúc với tiêu cực. Thời điểm tôi tạm dừng hoạt động, nhiều người nghĩ tôi đã bỏ nghề. Thực ra tôi chỉ chờ thời điểm thích hợp để trở lại. Tôi là người sống tích cực nên không bị những điều đó tác động.

Phương Trà My sinh năm 2004. Ảnh: FBNV

Niềm đam mê diễn xuất của Trà My bắt đầu từ khi nào?

- Khi đóng Vợ ba, tôi chưa nghĩ sẽ theo nghề lâu dài. Nhưng khi phim ra mắt tại Liên hoan phim Cannes, tôi đã khóc rất nhiều vì xúc động. Tôi hiểu rõ sự nỗ lực của cả ê-kíp và cảm nhận tình cảm của khán giả khi họ xếp hàng ôm tôi, xin chữ ký. Đó là lúc tôi nhận ra mình yêu công việc này.

Tại sao Trà My không theo học diễn xuất khi yêu thích công việc này?

- Không. Tôi hiện học ngành Xã hội học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Bắt đầu nghề sớm giúp tôi có nền tảng diễn xuất, nhưng tôi cũng thiếu trải nghiệm sống so với bạn bè cùng lứa. Vào đại học, tôi muốn mở rộng vốn sống để hỗ trợ cho nghề diễn sau này.

Gia đình có ủng hộ con đường nghệ thuật của Trà My không?

- Gia đình tôi không phản đối nghệ thuật. Khi sự nghiệp chững lại, họ không bao giờ khuyên tôi bỏ nghề mà luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi.

Phương Trà My nổi tiếng từ năm 13 tuổi với phim Vợ ba. Ảnh: FBNV

Vai diễn đầu tiên đến với Trà My thế nào?

- Tôi đóng phim điện ảnh đầu tiên năm 13 tuổi, trước đó từng tham gia vài phim ngắn. Trong quá trình làm nghề, mẹ là người đồng hành sát sao — đưa đón, chờ đợi mỗi khi tôi đi quay, đồng thời không gây áp lực tài chính để tôi được lựa chọn dự án thoải mái.

Trở lại với màn ảnh với phim điện ảnh Khế ước bán dâu , Trà My có lo lắng không?

- Tôi khá lo vì nhân vật trên phim khác với truyện gốc và thời lượng ít hơn, sợ khán giả không đón nhận. Có những bình luận tích cực nhưng cũng có người thắc mắc vì tôi xuất hiện quá ít ở phần đầu. Tôi mong khán giả kiên nhẫn xem hết, vì ở giai đoạn sau của phim mới là giai đoạn nhân vật thực sự tỏa sáng.

Phương Trà My vừa tái xuất với phim điện ảnh Khế ước bán dâu. Ảnh: FBNV

Các phim của Trà My đều là phim cổ trang từ Vợ ba và hiện nay là Khế ước bán dâu, Đây có phải lựa chọn của bạn?

- Tôi không chọn thể loại mà chọn theo cá tính nhân vật. Việc liên tiếp đóng phim cổ trang là cái duyên, có lẽ vì tôi hợp với hình ảnh phụ nữ Việt Nam truyền thống.

Quan điểm của Trà My về cảnh nóng như thế nào?

- Hiện tại tôi tránh những cảnh nhạy cảm để khán giả tập trung vào vai diễn, không bị chú ý đời tư. Nhưng nếu cảnh nóng thực sự cần thiết và xứng đáng, tôi sẽ cân nhắc. Sau Vợ ba, tôi đã từ chối khá nhiều cảnh nhạy cảm.

Trà My có định hướng hình ảnh cụ thể trong tương lai không?

- Tôi vừa thử sức với một vai hành động, xem đây là bước chuyển mình. Tôi không muốn bị đóng khung trong bất kỳ hình tượng nào. Nghề diễn vốn bị động, nếu có một dự án tốt và vai diễn có chiều sâu, tôi sẽ nhận lời.

Trà My hiện 21 tuổi đang học Ngành Xã hội học. Ảnh: FBNV

Thời gian tạm ngưng hoạt động, cảm xúc của Trà My thế nào khi nhìn các bạn đồng trang lứa nổi tiếng?

- Tôi từng nghi ngờ bản thân khi không có dự án mới. Nhưng nhờ gia đình luôn ủng hộ, tôi vượt qua giai đoạn đó. Hiện tôi thấy mình đang dần nhận được thành quả xứng đáng và tin rằng nếu kiên trì, tôi sẽ tiến xa hơn.

Ngành học Xã hội học có giúp ích gì cho diễn xuất của Trà My không?

- Ban đầu tôi chưa thấy rõ, nhưng sau này tôi nhận ra cách tiếp cận nhân vật của mình đã thay đổi. Tôi tìm hiểu bối cảnh xã hội để hiểu tâm lý, từ đó diễn chân thực hơn. Kiến thức xã hội học hỗ trợ tôi rất nhiều trong nghề.

Trà My cho biết đã từ chối các lời mời đóng cảnh nóng sau phim Vợ ba. Ảnh: FBNV

Trà My thường đóng những vai nhiều nội tâm, bạn lấy cảm xúc từ đâu khi chưa có nhiều trải nghiệm tình cảm?

- Tôi chưa từng có mối tình chính thức, chỉ có cảm xúc đơn phương. Khi cần lấy cảm xúc, tôi thường tìm đến âm nhạc.

Việc mẹ luôn theo sát có khiến Trà My thấy gò bó?

- Đôi lúc có, nhưng mẹ rất tâm lý và cho tôi không gian riêng khi cần. Mẹ luôn bảo vệ tôi khỏi thị phi trong nghề, điều đó khiến tôi biết ơn.

Gần đây Trà My có xem phim Việt nào không, bạn có thích dòng phim lịch sử?

- Tôi xem khá nhiều, trong đó có Mưa đỏ. Tôi rất muốn thử sức với phim chiến tranh vì đây là thể loại có quy mô lớn và mang lại trải nghiệm đặc biệt. Tôi cũng đã từng đi casting phim Địa đạo vì yêu thích cách làm phim của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nhưng không trúng.

Cảm ơn Trà My đã chia sẻ!