Mỹ nữ khiến Kim Dung muốn viết lại đoạn kết cho Chu Chỉ Nhược là ai?

Chu Chỉ Nhược là nhân vật nữ phụ tốn nhiều giấy mực báo chí nhất trong tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long ký của cố nhà văn Kim Dung.

Những nữ diễn viên từng đảm nhận vai Chu Chỉ Nhược: Cao Viên Viên (bản 2003), Xa Thi Mạn (2000), Chúc Tự Đan (2019) và Châu Hải My (1994).

Nhiều nữ diễn viên từng thể hiện rất thành công vai diễn này trong phiên bản truyền hình lẫn điện ảnh như Đặng Tụy Văn, Châu Hải My, Cao Viên Viên, Lê Tư.... Gần đây nhất là Chúc Tự Đan trong phiên bản năm 2019.

Tuy nhiên, mỹ nhân được nhận xét hóa thân thành công nhất vai Chu Chỉ Nhược là Châu Hải My trong bản phim năm 1994 của đài ATV. Thậm chí, vợ cũ của tài tử Lữ Lương Vỹ còn được nhận xét là Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh.

Châu Hải My được truyền thông lẫn khán giả đánh giá là Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh.

Ngành công nghiệp giải trí Hong Kong thập niên 80 và 90 được coi là thời kỳ hoàng kim của điện ảnh xứ Cảng thơm. Trong thời đại phim ảnh còn nghèo nàn, hàng loạt tài tử - minh tinh nổi lên nhờ tài năng và nhan sắc, Châu Hải My là một trong số đó.

Tờ Toutiao nhận xét, thời kỳ đó, mỗi một sao nữ đều sở hữu vẻ đẹp riêng, rất hấp dẫn và cuốn hút công chúng. Ở Hong Kong, thập niên 1990, Châu Hải My được ca tụng là nữ thần sắc đẹp. Dung nhan của nữ diễn viên sinh năm 1966 được miêu tả “dịu dàng, thanh khiết”, hoàn toàn đối lập với tính cách mạnh mẽ.

Nhan sắc Châu Hải My thời trẻ.

Năm 18 tuổi, Châu Hải My đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1985, tuy không đoạt được giải thưởng cao nhưng nhan sắc của mỹ nhân họ Châu được nhiều nhà làm phim chú ý.

Cùng năm đó, cô bước vào lớp đào tạo nghệ sĩ của đài TVB để học diễn xuất. Vì ngoại hình nổi bật, cô cũng tham gia bộ phim truyền hình Dương gia tướng với vai phụ Dương cửu muội. Từ những vai phụ, mỹ nhân sinh năm 1966 dần khẳng định được tài năng của mình với loạt phim đình đám như Nghĩa bất dung tình, Thiên địa hào hùng, Mạt đại hoàng tôn, Tứ hải tung hoành...

Vai diễn giúp tên tuổi Châu Hải My tỏa sáng phải kể đến Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long ký 1994. Đảm nhận vai phản diện, yêu sâu đậm, hận thấu xương, diễn xuất của mỹ nhân họ Châu được khán giả tán thưởng. Không những thế, tạo hình xuất sắc với điểm chấm đỏ giữa hai hàng lông mày của Châu Hải My được nhận xét là kinh diễm, vừa đoan trang lại pha chút tà khí khiến người xem xiêu lòng.

Tạo hình xuất sắc của Châu Hải My trong bản phim 1994.

Toutiao cho hay, về sau tạo hình kinh điển của "Chu Chỉ Nhược" Châu Hải My được nhiều ê-kíp làm phim bắt chước cho các nữ diễn viên khác, song chưa ai gây được ấn tượng mạnh như mỹ nữ họ Châu.

Dù tạo hình và diễn xuất của Châu Hải My được đánh giá là xuất sắc, nhưng Ỷ Thiên Đồ Long ký năm 1994 lại bị đánh giá là thảm họa vì tạo hình kém sắc của Mã Cảnh Đào (Trương Vô Kỵ) và Diệp Đồng (Triệu Mẫn). Sinh thời, cố nhà văn Kim Dung từng đánh giá cao nhan sắc của Châu Hải My. Theo Toutiao, Kim Dung từng tuyên bố "Sau khi xem Chu Chỉ Nhược do Châu Hải My đóng, tôi thậm chí muốn viết lại kết cục cho nàng ta".

Đảm nhận vai nữ thứ song tạo hình xinh đẹp của Chu Chỉ Nhược giúp Châu Hải My được cho là "ăn đứt" Triệu Mẫn (Diệp Đồng). Thậm chí, vai Trương Vô Kỵ của Mã Cảnh Đào được cho là có ngoại hình không tương xứng với nàng Chu Chỉ Nhược.

Trên thực tế, cố nhà văn nổi tiếng rất ưu ái cho Chu Chỉ nhược. Thậm chí, ông còn chỉnh sửa lại kết cục của Ỷ Thiên Đồ Long ký tới 3 lần để nàng có kết thúc viên mãn. Trong bản Ỷ Thiên Đồ Long ký cũ, Kim Dung viết Chu Chỉ Nhược xuất gia, còn Trương Vô Kỵ sống hạnh phúc với Triệu Mẫn. Nhưng ở bản chỉnh sửa lần thứ ba, nhà văn quá cố lại viết Chu Chỉ Nhược yêu cầu Trương Vô Kỵ thực hiện một lời hứa với cô.

Chu Chỉ Nhược yêu cầu Vô Kỵ được sinh con nhưng không được phép kết hôn với Triệu Mẫn, trong lòng chỉ được nhớ tới nàng. Trương Vô Kỵ đã đồng ý với điều kiện này của Chu Chỉ Nhược mà không ngần ngại.

Sau 25 năm, Châu Hải My tái xuất trong "Ỷ Thiên Đồ Long ký" bản 2019 với vai Diệt Tuyệt sư thái - sư phụ của Chu Chỉ Nhược.

Lần cải biên này của Kim Dung khiến nhiều khán giả bất ngờ và gây ra cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Lời thú nhận sau đây của Trương Vô Kỵ cho thấy ngoài Triệu Mẫn, trong lòng anh vẫn không quên được bóng dáng của Chu Chỉ Nhược, anh nói: "Vì sau 8 năm, 10 năm, lòng ta cũng chỉ nghĩ đến Chỉ Nhược, cũng không quên được Chỉ Nhược.

Nàng làm không ít chuyện có lỗi với ta, lúc này nghĩ lại cũng không quá xấu với ta. Có một số việc nàng làm là do sư phụ bức bách, không làm không được. Yêu ta sâu đậm, rất muốn lấy ta, ngoài Chỉ Nhược còn có Mẫn muội, Thù Nhi, Tiểu Chiêu".

Châu Hải My tái hiện lại nhân vật Chu Chỉ Nhược đình đám khi tham gia một sự kiện giao lưu với người hâm mộ.

Toutiao cho hay, dù lời nói của cố nhà văn chưa được chứng thực song điều này không còn quan trọng bởi sau gần 3 thập kỷ, nhiều người hâm mộ tiểu thuyết Kim Dung vẫn không thể quên được tạo hình xuất sắc của Châu Hải My.

Sau 25 năm, Châu Hải My quay lại với Ỷ Thiên Đồ Long ký (2019) với vai Diệt Tuyệt sư thái - chưởng môn phái Nga Mi và là sư phụ của Chu Chỉ Nhược.

Ngày 11/12/2023, Châu Hải My đột ngột qua đời trong sự thương tiếc của người hâm mộ.



Theo: Theo Người Đưa Tin