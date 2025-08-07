Mỹ ra điều kiện then chốt để ông Trump ngồi vào bàn 'đàm phán thế kỷ' với 2 Tổng thống Putin, Zelensky

Ngoại trưởng Mỹ đã tiết lộ điều kiện để tổ chức cuộc gặp chưa từng có giữa 3 Tổng thống Trump-Zelensky-Putin. Nguồn ảnh: Hotnews Moldova1.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Tổng thống Donald Trump có thể tổ chức một cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu lập trường của ba bên – Ukraine, các đồng minh châu Âu và Nga – có thể được thu hẹp khoảng cách.

"Chúng ta đang có cái nhìn rõ ràng hơn về những điều kiện mà Nga sẵn sàng chấp nhận để chấm dứt chiến tranh. Vấn đề là phải so sánh điều đó với những gì người Ukraine và các đồng minh châu Âu – nhưng chủ yếu là người Ukraine – sẵn sàng chấp nhận. Mục tiêu là xem có thể đưa hai lập trường đó xích lại gần nhau đến mức nào. Nếu khoảng cách đủ gần, tôi cho rằng sẽ có cơ hội để Tổng thống Trump tổ chức một cuộc họp có cả ông Putin và ông Zelensky", ông Rubio phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox Business.



Ngoại trưởng Mỹ cũng lưu ý rằng các vấn đề lãnh thổ có thể là điểm mấu chốt trong tiến trình đàm phán và một thỏa thuận ngừng bắn cần được đặt ra tại một thời điểm thích hợp.

Những dấu hiệu dọn đường cho đối thoại ba bên?

Tuần trước, ông Trump từng tuyên bố "có khả năng cao" sẽ gặp ông Putin trong tương lai gần, thậm chí ngay vào tuần tới. Theo các nguồn tin, cố vấn thân cận của ông Trump – ông Steven Witkoff – đã có cuộc gặp kéo dài khoảng 3 tiếng với Tổng thống Nga tại Điện Kremlin vào ngày 6/8.

Ông Trump mô tả cuộc gặp này "mang tính xây dựng", trong khi phía Nga cho biết đã có sự trao đổi "một số tín hiệu nhất định" liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine.

Ngoài ra, ông Trump cũng lên kế hoạch tổ chức một cuộc gặp ba bên giữa ông với ông Putin và ông Zelensky sau cuộc gặp riêng với nhà lãnh đạo Nga.

Tuy nhiên, một quan chức Nhà Trắng tiết lộ với CNN rằng, việc sắp xếp một cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin ngay trong tuần tới sẽ gặp rất nhiều trở ngại về thời gian và hậu cần.

Bối cảnh nóng bỏng

Tuyên bố của ông Rubio cho thấy chính quyền Mỹ đang thăm dò dư luận và các điều kiện chính trị để mở ra một kịch bản "ngoại giao" trong đó ông Trump là nhân tố chính giúp giải quyết xung đột Nga-Ukraine.

Dù chưa có gì chắc chắn, việc nói đến một cuộc gặp thượng đỉnh giữa ba nhà lãnh đạo trong thời điểm hiện tại đã khiến nhiều bên, đặc biệt là châu Âu, dè chừng. Nhiều người lo ngại, một thỏa thuận vội vã để nhanh chóng mang lại chiến thắng chính trị cho ông Trump có thể đi kèm với những nhượng bộ lớn, nhất là liên quan đến chủ quyền lãnh thổ Ukraine – điều vốn là lằn ranh đỏ của Kiev từ đầu chiến tranh đến nay.