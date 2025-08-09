Chủ đề nóng

Thứ bảy, ngày 09/08/2025 16:47 GMT+7

Năm 2025, TP.HCM dự kiến thu ngân sách bao nhiêu từ việc định giá đất?

Gia Linh Thứ bảy, ngày 09/08/2025 16:47 GMT+7
Trong năm 2025, TP.HCM sẽ tiến hành định giá đất của 153 công trình, dự án trên địa bàn. Qua đó, tổng nguồn thu dự kiến là khoảng hơn 86.000 tỷ đồng.
Dự kiến thu hơn 86.000 tỷ đồng từ việc định giá đất của các dự án tại TP.HCM

Liên quan đến vấn đề quản lý đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa có báo cáo kết quả thẩm định giá đất các công trình, dự án trên địa bàn. Đáng chú ý, Sở dự kiến năm nay tổng nguồn thu từ hoạt động định giá đất sẽ đạt mức hơn 86.000 tỷ đồng.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, UBND TP.HCM đã phê duyệt giá đất cụ thể cho 9 dự án, với tổng số thu hơn 52.599 tỷ đồng. Trong đó, một số dự án nổi bật như Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm (khu chức năng 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm) hơn 16.190 tỷ đồng và khu đất tại xã Long Hòa, thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ cũ) thuộc dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ hơn 27.317 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết theo kế hoạch, 2 dự án đã trình hội đồng thẩm định giá đất với tổng nguồn thu dự kiến 4.168 tỷ đồng như dự án Khu phức hợp Tháp Quan sát Thủ Thiêm (4.000 tỷ đồng) và Khu phức hợp Sóng Việt (168 tỷ đồng). Từ nay đến cuối năm, dự kiến sẽ có thêm 23 dự án được trình thẩm định, trong đó 18 dự án có số thu ước khoảng 7.956 tỷ đồng; 5 dự án khác đang xác định giá đất theo kết luận của Bộ Chính trị.

TP.HCM dự kiến thu hơn 86.000 tỷ đồng từ việc định giá đất của các dự án. Ảnh: Gia Linh

Ngoài ra, một số dự án khác cũng dự kiến mang lại nguồn thu lớn từ hoạt động định giá đất như: Khu đất 14,8ha tại phường An Phú (TP.Thủ Đức cũ) để thanh toán hợp đồng BT cho dự án đường Song hành cao tốc Long Thành - Dầu Giây hơn 3.469 tỷ đồng; Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng tại xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh cũ) hơn 2.689 tỷ đồng; khu nhà ở cao tầng tại phường Phú Thuận (quận 7 cũ) hơn 2.222 tỷ đồng.

Đối với khu vực mới sáp nhập, từ đầu năm đến nay, công tác định giá đất cũng được tập trung triển khai. Tại tỉnh Bình Dương cũ, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án giá đất cụ thể cho 44 hồ sơ với tổng số thu 7.485 tỷ đồng; dự kiến đến cuối năm, số hồ sơ được duyệt tăng lên 51, nâng tổng nguồn thu năm 2025 lên khoảng 15.445 tỷ đồng. Còn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, dự kiến năm nay ngân sách địa phương sẽ thu khoảng 1.098 tỷ đồng từ việc định giá đất cụ thể của 24 dự án.

Dự án Khu dân cư An Hạ tại huyện Bình Chánh (cũ) nằm chờ được định giá đất từ nhiều năm nay. Ảnh: Gia Linh

Trước đó, năm 2024, TP.HCM ghi nhận tổng nguồn thu từ đất đai đạt hơn 25.300 tỷ đồng, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm trước đó. Theo Nghị quyết dự toán thu ngân sách trên địa bàn TP.HCM sau sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, thành phố sẽ có nguồn thu ngân sách gần 700.000 tỷ đồng, chiếm hơn 32% tổng dự toán thu cả nước. Trong đó, TP.HCM cũ là 520.425 tỷ đồng, chiếm 74,6%, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 102.650 tỷ đồng, chiếm 14,7% và tỉnh Bình Dương 74.320 tỷ đồng, chiếm 10,7%.

Thời gian qua, nhiều dự án, công trình nhà ở tại TP.HCM đang gặp vướng mắc về pháp lý, chưa được định giá đất. Ghi nhận của PV Dân Việt, nhiều dự án của doanh nghiệp bất động sản rơi vào tình cảnh “chết lâm sàng” vì không thể đóng tiền sử dụng đất hoặc cơ quan chức năng chưa tính được số tiền sử dụng đất mà doanh nghiệp phải đóng.

Trước tình hình trên, tháng 5/2025, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định về thành lập Hội đồng Thẩm định giá đất, sớm giải quyết các trường hợp cần định giá đất thuộc thẩm quyền của thành phố, thúc đẩy thị trường tăng trưởng.

