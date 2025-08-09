Năm 2025, TP.HCM dự kiến thu ngân sách bao nhiêu từ việc định giá đất?

Ưu đãi thị thực Việt Nam: Nhiều khác biệt và tạo lợi thế mới trên đường đua toàn cầu thu hút nhân tài, nhà đầu tư
Với những điều khoản linh hoạt, chi phí tiếp cận thấp và gắn chặt với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, chính sách miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài theo Nghị định số 221/2025/NĐ-CPhứa hẹn tạo lợi thế riêng cho Việt Nam. Chính sách này có nhiều khác biệt so với các chương trình Golden Visa của châu Âu, Global Investor Programme của Singapore hay Thị thực Cư trú Dài hạn của Thái Lan.