Nam diễn viên Quang Tuấn cùng ca sĩ Linh Phi - bà xã Quang Tuấn nhắn gửi đến con trong ngày cậu nhóc tròn một tuổi:

"Chúc con sẽ có tuổi mới bình an, vui khỏe, năng lượng tràn đầy để khám phá thế giới thật từ tốn và điềm tĩnh Cine nhé". Cine (tên thân mật của con trai Quang Tuấn - Linh Phi) chào đời tháng 11 năm ngoái, được nhận xét có nhiều điểm giống mẹ và lấy tên ở nhà theo đam mê điện ảnh của ba.

Quang Tuấn và Linh Phi làm tiệc thôi nôi cho con trai. Ảnh: FBNV

Quang Tuấn là nam diễn viên được các đạo diễn phim điện ảnh yêu thích những nhiều năm qua. Mới đây, anh gây ấn tượng trong một vai diễn đặc biệt trong phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Trong phim của Bùi Thạc Chuyên, Quang Tuấn đóng vai Tư Đạp.

Tư Đạp của Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối là nhân vật duy nhất trong phim có nguyên mẫu cụ thể có tên tuổi - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực - người được mệnh danh "cỗ máy phá tăng", tấm gương sáng của ngành kỹ thuật quân sự khi chỉ bằng những chất liệu rất thô sơ ông đã chế ra mìn gài, mìn giật chống tăng, súng trường và súng ngắn.

Quang Tuấn vai Tư Đạp phim Địa đạo. Ảnh: FBNV

Từ nguyên mẫu là người anh hùng Tô Văn Đực ngoài đời, khi đưa vào phim, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên phác thảo thêm cho Tư Đạp những nét tính cách đáng mến: anh chủ động, tài giỏi và dũng cảm đến mức bị mọi người nói "khùng" vì cứ liên tục chế ra bom mìn và liều lĩnh thử nghiệm để phá cho được xe tăng địch.

Tư Đạp nhiều lần suýt bị đuổi đi vì không thuộc đội du kích của đội trưởng Bảy Theo nhưng chính sự chân thành, dũng cảm và tình yêu đã giữ anh lại với địa đạo đến tận những phút cuối cùng.

Tư Đạp có tình cảm với nữ du kích Ba Hương (Hồ Thu Anh đóng), giả làm người được mai mối cưới cô. Khi phát hiện anh nói dối, cô thẳng tay tát anh.

Nhưng Tư Đạp vẫn vô tư theo đuổi, chế tặng nàng một khẩu súng ngắn - món quà tình yêu rất phù hợp với tính cách mạnh mẽ, can trường của Ba Hương. Phim có cảnh nóng giữa hai nhân vật Ba Hương và Tư Đạp, cảnh nóng diễn ra khi trận càn đang diễn ra với tiếng bom mìn làm rung chuyển khu địa đạo.

Quang Tuấn được nhiều đạo diễn điện ảnh yệu thích, chọn đóng phim. Ảnh: FBNV

Nhưng qua diễn xuất của Quang Tuấn, Tư Đạp vẫn là một trong những nhân vật đáng nhớ nhất phim, không chỉ vì anh phải thực hiện kỹ năng chế bom mìn của anh hùng Tô Văn Đực trực tiếp trên màn ảnh, mà còn vì những cảm xúc mong manh anh mang vào nhân vật.

Diễn viên Quang Tuấn sinh năm 1985, từng theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, trước khi chuyển hướng sang nghệ thuật sau khi trúng tuyển vào Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2006 và nhanh chóng gây ấn tượng với các vai diễn trong Giao thừa, Kén rể, Thất Sơn tâm linh, Bóng đè, Quỷ nhập tràng, đồng thời hoạt động sôi nổi trên sân khấu kịch, ghi nhận nhiều giải thưởng danh giá.

Quang Tuấn và Linh Phi là cặp đôi nghệ si hạnhh phúc trong Vbiz. Ảnh: FBNV

Ngoài đời, Quang Tuấn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ca sĩ Linh Phi, kém anh 3 tuổi. Cặp đôi quen nhau khi đóng chung Kén rể năm 2013, trải qua 3 năm hẹn hò trước khi kết hôn giữa năm 2016. Linh Phi ấn tượng bởi sự chân thành và cách đối xử tận tâm của anh với mọi người. Năm 2020, họ chào đón con đầu lòng, và Linh Phi tạm gác sự nghiệp để chăm sóc gia đình, đồng thời trở thành quản lý, hỗ trợ Quang Tuấn trong công việc.

Nam diễn viên thừa nhận bà xã đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của mình, luôn đồng hành, động viên và quản lý các dự án. Trong thời gian quay Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, khi Linh Phi mang thai con thứ hai, Quang Tuấn thường xuyên gọi điện hỏi thăm vợ, đồng thời tranh thủ chăm sóc con và giúp việc nhà khi không bận lịch diễn. Cuộc sống gia đình bình dị nhưng hạnh phúc suốt 8 năm của Quang Tuấn – Linh Phi khiến nhiều người ngưỡng mộ.



