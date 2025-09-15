Nam thanh niên chặn xe, hành hung tài xế giữa đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội

Trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ: Việt Nam cần ứng phó chính sách ra sao?
Sáng 15/9, Công an phường Từ Liêm, Hà Nội, cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng lấy lời khai những người liên quan, làm rõ nguyên nhân vụ việc nam thanh niên có biểu hiện bất thường, lao ra chặn ôtô, xe máy và hành hung một tài xế trên đường Hồ Tùng Mậu.
Theo hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, khoảng 23h ngày 14/9, tại đoạn đường Hồ Tùng Mậu hướng đi Xuân Thủy, một nam thanh niên liên tục chửi bới, chạy ra giữa đường để chặn nhiều phương tiện đang lưu thông. Đi cùng anh ta là một cô gái, liên tục can ngăn nhưng bất thành.
Đỉnh điểm, người này lao tới chặn đầu một xe máy rồi hành hung tài xế. Bị tấn công bất ngờ, nạn nhân mất lái, ngã xuống đường, khiến nhiều người đi đường hoảng loạn.
Chỉ đến khi một số người dân phối hợp cùng lực lượng chức năng có mặt, nam thanh niên mới bị khống chế, đưa về trụ sở công an.
