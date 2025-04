Người dân TP.HCM chưng hửng vì loạt cây xanh bị đốn hạ

Những ngày qua, TP.HCM xuất hiện nắng nóng với cường độ mạnh, kéo dài từ sáng đến tận chiều tối, thay vì tìm đến bóng cây để trú mát như mọi khi, nay nhiều người dân, tài xế công nghệ chưng hửng vì loạt cây xanh đã bị đốn hạ.

Ghi nhận của PV Dân Việt, nhiều cây xanh trên các tuyến đường như: Lý Thường Kiệt (quận 11), Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), Trần Hưng Đạo (quận 5)… bị đốn hạ, tại vị trí này lực lượng chức năng trồng cây mới, một số cây khác được cắt, tỉa cành dù thời tiết đang nắng nóng.

Loạt cây lim xẹt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai bị đốn hạ, thay bằng cây mới. Ảnh: D.B

Chị Hồng Ân (trú quận 11) chia sẻ: “Những ngày thời tiết nắng bức có bóng cây xanh cũng đỡ hơn được phần nào. Người dân đi đường say nắng thì núp dưới bóng cây để nghỉ mát, nay cây nào cây nấy trụi lủi. Không hiểu sao lại đốn hạ hết”.

Thay vì trở thành nơi nghỉ chân của cánh tài xế xe công nghệ như mọi khi, nay đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) trở nên oi bức vì thiếu bóng mát cây xanh.

“Từ khi làm làm vỉa hè thì loạt cây xanh trên đường này cũng biến mất, giờ đứng đây thì có cháy da. Không trồng thêm mà còn đốn đi, trời thì nắng, khổ thật”, ông Văn Long (tài xế xe công nghệ, trú quận Tân Bình) nói.

Thi công vỉa hè ảnh hưởng đến cây xanh ở TP.HCM. Ảnh: D.B

Giám đốc Sở Giao thông Công chánh Trần Quang Lâm cho biết, cây xanh thiệt hại do thi công vỉa hè đã xảy ra tại một số quận, huyện. Nguyên nhân chủ yếu là do một số nhà thầu không tuân thủ đúng quy trình, sử dụng thiết bị cơ giới lớn làm tác động tiêu cực đến hệ thống cây xanh đường phố.

Theo quy định, các đơn vị thi công phải áp dụng biện pháp thủ công hoặc sử dụng thiết bị có công suất nhỏ để hạn chế ảnh hưởng đến cây xanh. Tuy nhiên, vẫn có nhiều nhà thầu không chấp hành, đưa máy móc nặng vào thi công, đào sâu vào nền đất, gây tổn hại trực tiếp đến bộ rễ và thân cây.

Ảnh hưởng thi công vỉa hè, nhiều cây xanh bị đốn hạ. Ảnh: D.B

Trước tình hình này, Sở Giao thông Công chánh đã phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng để xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng yêu cầu các quận, huyện rà soát lại chủ đầu tư và đơn vị thi công để đảm bảo thực hiện đúng quy trình bảo vệ cây xanh khi thi công vỉa hè.

Tính đến ngày 26/3, Sở ghi nhận có 58 tuyến đường trên địa bàn các quận 1, 5, 6, 11, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp và huyện Củ Chi đang triển khai thi công nâng cấp, sửa chữa vỉa hè có gây ảnh hưởng đến an toàn cây xanh.

Rễ cây xanh bị ảnh hưởng do thi công vỉa hè. Ảnh: D.B

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật đã yêu cầu các đơn vị cung ứng dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng công viên cây xanh tăng cường việc kiểm tra, rà soát và tiến hành việc các biện pháp xử lý nhiều cây xanh.

Trong đó, đã chặt hạ 90 cây xanh, có nguy cơ mất an toàn do hệ rễ bị xâm hại nghiêm trọng và cắt gọn cành nhánh nhiều cây xanh khác nhằm làm nhẹ tán cây với mục đích cố gắng giảm thiểu nguy cơ rủi ro mất an toàn cây xanh, cũng như tiếp tục theo dõi thường xuyên nhiều trường hợp cây xanh khác.