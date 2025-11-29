Nếu con lười ăn cơm, hãy nấu món ngon này, đẹp mắt, thơm phức, đảm bảo trẻ thích "không lối thoát"

Thay vì nấu cơm theo cách thông thường, bạn có thể kết hợp với các loại nguyên liệu khác để tạo nên món ngon hương vị mới lạ.

Với công thức cực kì đơn giản, nguyên liệu dễ kiếm, món cơm trộn phủ trứng tôm tuyệt ngon sẽ làm bé thích mê.

Nếu con bạn lười ăn cơm, hãy thử món ngon này, Dân Việt giới thiệu cách làm món ăn như sau:

Nguyên liệu làm cơm trộn phủ trứng:

- Lạp xưởng, xúc xích, đậu ve, bắp ngọt, cà rốt cắt nhỏ.

- Rong biển khô gà: tuỳ thích

- Gạo tẻ: 1 lon

- Gạo nếp: 1/2 lon

- Trứng gà, tôm

- Hành tím, hành lá, nước mắm.

Nguyên liệu đơn giản

Cách làm cơm trộn phủ trứng:

- Vo sạch gạo và nếp, cho lạp xưởng, xúc xích, cà rốt, đậu ve, bắp ngọt vào hết nồi cơm điện, cho nước ít hơn nấu cơm bình thường 1 chút, vì có nếp dẻo, lạp xưởng cũng ra dầu nữa nên cho ít nước lại chứ dễ nhão.

Trộn các nguyên liệu rồi nấu cơm như bình thường

Cơm chín rất thơm, không cần gia vị vì lạp xưởng có gia vị, rong biển cũng có vị mặn ngọt rồi

- Cơm nấu xong thì cho rong biển vào xới đều cho ra dĩa.

Cho rong biển vào trộn

*Trứng tôm phủ cơm:

- Trứng gà 1 quả cho ra chén, cho vào chút xíu nước mắm khuấy đều.

Chiên trứng rồi phủ lên trên, có thể ăn kèm chút tương ớt hoặc tương cà rất ngon.

- Bắc chảo lên bếp phi thơm hành tím, cho tôm vào đảo cho chín, cho trứng vào, công đoạn này nếu muốn trứng sống một chút thì đậy nắp tắt bếp để một lúc là được.

Chúc các bạn thành công khi làm món ngon này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Huỳnh Thị Nghĩa thực hiện.