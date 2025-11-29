Nếu con lười ăn cơm, hãy nấu món ngon này, đẹp mắt, thơm phức, đảm bảo trẻ thích "không lối thoát"

Hơn 80 máy bay Airbus của Vietnam Airlines, Vietjet… phải cập nhật phần mềm sau “lệnh khẩn lúc nửa đêm”
Cảnh báo khẩn từ Airbus trong đêm 28/11 đã kích hoạt một cuộc chạy đua kỹ thuật trong ngành hàng không Việt Nam, khi 81 trên 169 chiếc A320/A321 đang khai thác buộc phải kiểm tra và cập nhật phần mềm. Vietnam Airlines, Vietjet và các hãng sở hữu tàu bay Airbus đồng loạt vào guồng ứng phó, trong bối cảnh mọi điều chỉnh đều có nguy cơ tác động dây chuyền đến lịch bay cuối tuần và cao điểm cuối năm.