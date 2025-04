Nga chuyển giao tiêm kích Su-35, Algeria có vũ khí chủ lực mới



Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), vào ngày 2/3, một chiếc Su-35 sơn ngụy trang giống đơn hàng của Ai Cập đã được phát hiện đang được đưa lên máy bay vận tải An-124 tại nhà máy ở Komsomolsk-on-Amur, vùng Viễn Đông Nga. Chỉ ba ngày sau, chiếc An-124 xuất hiện tại căn cứ không quân Ain Beida ở đông bắc Algeria. Đến ngày 10/3, ít nhất một tiêm kích Su-35 đã mang phù hiệu không quân Algeria, xác nhận rõ nước nhận hàng mới.

Máy bay Su-35. Ảnh: Artileri-news.

Sự chuyển hướng này bắt nguồn từ hợp đồng thất bại năm 2018 giữa Nga và Ai Cập, trong đó Cairo đặt mua hơn 20 Su-35 với tổng trị giá khoảng 3 tỷ USD. Tuy nhiên, trước sức ép từ Đạo luật Chống các Đối thủ của Mỹ thông qua Cấm vận (CAATSA), Ai Cập đã hủy hợp đồng. Điều này buộc Nga phải tìm khách hàng thay thế, và Algeria – đối tác lâu năm của Moscow – đã nhanh chóng vào cuộc.



Su-35 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4++ do Nga phát triển, được NATO định danh là "Flanker-E". Đây là mẫu tiêm kích một chỗ ngồi, hai động cơ, nổi bật với khả năng siêu cơ động nhờ động cơ vector lực đẩy AL-41F1S. Máy bay có tốc độ tối đa Mach 2.25 (khoảng 2.400 km/h), tầm chiến đấu gần 1.600 km và radar Irbis-E có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 400 km.

Trang bị 12 giá treo vũ khí, Su-35 có thể mang hơn 8 tấn bom, tên lửa không đối không, tên lửa hành trình và vũ khí dẫn đường chính xác. So với F-15EX của Mỹ, Su-35 tương đương về hỏa lực nhưng thua kém về khả năng tàng hình so với F-35. So với J-16 của Trung Quốc, Su-35 nhỉnh hơn về cơ động nhưng ngang nhau về radar.

Đối với Algeria – lực lượng không quân vốn vận hành hơn 70 Su-30MKA và 40 MiG-29 – việc sở hữu Su-35 là một bước nâng cấp lớn, giúp nước này tăng cường khả năng tấn công tầm xa và chiếm ưu thế trên không tại khu vực Địa Trung Hải.



Nga duy trì ảnh hưởng, Algeria tăng cường sức mạnh

Algeria từ lâu là khách hàng lớn nhất của Nga tại châu Phi, với quan hệ hợp tác quốc phòng bắt đầu từ thời Liên Xô. Năm 2023, ngân sách quốc phòng Algeria đạt 25,1 tỷ USD, phần lớn từ nguồn thu dầu khí dồi dào. Những chiếc Su-35 từng được chế tạo cho Ai Cập có thể được Nga cung cấp với giá ưu đãi để nhanh chóng đẩy hàng tồn kho.

Việc tiếp nhận Su-35 không chỉ nhằm hiện đại hóa quân đội Algeria, mà còn là đòn cân bằng chiến lược của đất nước Bắc Phi trong bối cảnh căng thẳng với Morocco, quốc gia đang sở hữu 23 tiêm kích F-16 và dự định nâng cấp lên chuẩn Block 70/72. Nếu Morocco thành công trong việc mua F-35 từ Mỹ hoặc Israel, cán cân sức mạnh có thể đảo chiều.

Ngoài ra, Algeria còn theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập và không quá chịu ảnh hưởng từ Mỹ, giúp nước này tránh được các ràng buộc từ CAATSA – điều từng khiến Ai Cập phải rút lui. Đây là yếu tố then chốt giúp thương vụ với Nga thành công.

Nga hiện đang phải đối mặt với khó khăn trong sản xuất vũ khí do các lệnh cấm vận và thiếu linh kiện. Việc chuyển giao Su-35 giúp Nga duy trì sản lượng và tìm đầu ra giữa lúc thị trường thu hẹp. Trong khi đó, Algeria được cho là đã ký hợp đồng mua tiêm kích tàng hình Su-57 từ năm 2021, nhưng tiến độ giao hàng chậm chạp khiến Su-35 trở thành lựa chọn thay thế tức thời.



Việc Algeria sở hữu Su-35 có thể làm dấy lên một cuộc chạy đua vũ trang mới tại Bắc Phi, khi Morocco cũng sẽ đẩy nhanh hiện đại hóa lực lượng không quân.

Thương vụ Su-35 rõ ràng là một bước ngoặt với cả hai bên: Nga giữ được thị phần tại châu Phi, còn Algeria củng cố vị thế quân sự trong khu vực. Tác động dài hạn sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì, vận hành và thích ứng của lực lượng không quân Algeria trong một khu vực ngày càng phức tạp.