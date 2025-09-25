Chủ đề nóng

Thứ năm, ngày 25/09/2025 18:15 GMT+7

Nga phóng tên lửa Iskander giáng đòn 'sấm sét' vào thao trường của quân đội Ukraine, gây nhiều thương vong

Phương Đăng (theo Novinite) Thứ năm, ngày 25/09/2025 18:15 GMT+7
Nga vừa tấn công một thao trường huấn luyện của quân đội Ukraine bằng đợt tập kích hỗn hợp, trong đó bao gồm việc phóng hai tên lửa đạn đạo Iskander.
Tên lửa Iskander của Nga có tầm bắn lên tới 500km và gắn được đầu đạn hạt nhân. Ảnh Army Reg.

Dù phía Ukraine đã triển khai biện pháp phòng ngừa và xây dựng thêm hầm trú ẩn kiên cố, vụ tấn công vẫn gây thương vong cho binh sĩ, theo thông tin từ quân đội nước này.

Địa điểm chính xác của vụ tập kích không được công bố, song các kênh giám sát cho rằng rất có thể mục tiêu là trung tâm huấn luyện “Desna” thuộc vùng Chernihiv.

"Hôm 24/9, Nga đã tiến hành đòn tập kích hỗn hợp nhằm vào thao trường của một trong những đơn vị huấn luyện. Trong số vũ khí được dùng có hai tên lửa đạn đạo Iskander-M", Lục quân Ukraine thông báo.

Đòn đánh này nằm trong chuỗi các cuộc tấn công liên tiếp của Nga vào các thao trường Ukraine, nhiều nơi nằm cách xa tiền tuyến. Bộ binh Ukraine nhấn mạnh rằng các biện pháp củng cố an toàn cho thao trường, bãi tập và hạ tầng quân sự vẫn đang được triển khai, với việc bổ sung thêm hầm trú ẩn để giảm thiểu rủi ro từ tên lửa và các cuộc tập kích đường không.

Trung tâm Desna từng nhiều lần bị tấn công trước đây. Ngày 17/5/2022, một cuộc không kích của Nga tại đây đã khiến 87 người thiệt mạng, được xem là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ đầu chiến tranh. Tháng 7/2025, một cuộc tập kích tương tự với hai tên lửa Iskander khiến 3 người chết và 18 người bị thương, cũng được cho là ở Chernihiv. Đến tháng 8/2025, một đợt tập kích ban đêm khác tiếp tục gây thương vong tại một cơ sở trong cùng khu vực.

Ngoài vụ tấn công ngày 24/9, thành phố Kharkov cùng đêm đó cũng hứng chịu đợt tập kích bằng UAV quy mô lớn. Lực lượng Nga phóng 18 máy bay không người lái, đánh trúng một cơ sở hạ tầng năng lượng, gây mất điện trên diện rộng tại nhiều quận và làm gián đoạn hệ thống giao thông công cộng chạy điện.

Trong khi đó, hoạt động hậu cần của Nga vẫn diễn ra sôi động trong khu vực. Đầu tháng 9, hơn 1.300 tấn đạn dược đã được vận chuyển tới Belarus qua hai chuyến tàu quân sự trong khoảng thời gian từ 1–17/9, trùng với cuộc tập trận chung Nga–Belarus mang tên “Zapad-2025”. Tuy nhiên, giới chức cho rằng lượng đạn dược này không trực tiếp gắn với cuộc tập trận.

Việc Nga liên tục nhắm vào các cơ sở huấn luyện hậu phương của Ukraine tiếp tục làm dấy lên lo ngại về an toàn của binh sĩ, đồng thời cho thấy nhu cầu cấp thiết phải liên tục cải thiện khả năng phòng thủ tại các thao trường và bãi tập.

