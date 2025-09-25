Hố 'tử thần' khổng lồ ở Bangkok lún sâu thêm 2 mét, nguy cơ mưa lớn nhấn chìm cả khu vực

Hố "tử thần" khổng lồ nuốt đường phố ở Bangkok, Thái Lan. Nguồn The Sun/Youtube.

Giới chức Thái Lan đặc biệt quan ngại nếu mưa lớn xảy ra, tình trạng xói mòn đất có thể nghiêm trọng hơn, nhấn chìm cả khu vực.

Theo truyền thông địa phương Thaiger, đoạn đường nơi một chiếc xe bán tải trắng đậu ngay mép hố đã bị sụp xuống. Vụ sạt lở bất ngờ khiến các quan chức và phóng viên có mặt tại hiện trường phải tháo chạy. Video trên mạng xã hội cũng ghi lại khoảnh khắc vụ sụt đất thứ hai xảy ra.

Chiều 24/9, giới chức đã điều khoảng 10 xe tải chở bao cát đến lấp hố, nhằm chặn nước tràn vào ga ngầm đang xây dựng bên dưới.

Trước đó vào sáng cùng ngày, một đoạn lớn mặt đường phía trước Bệnh viện Vajira và trụ sở Cảnh sát Samsen đã bị sập, tạo thành hố rộng 30m, sâu tới 50m.

Hố sụt khổng lồ ở Bangkok. Ảnh Reuters

Theo Bangkok Post, hố sụt hình thành ngay phía trên công trình ngầm của ga tàu điện ngầm Vajira thuộc tuyến MRT Purple Line, sau khi một đường hầm chứa đường ray bất ngờ bị sập.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết nguyên nhân bắt nguồn từ điểm nối yếu giữa hầm và nhà ga, cộng thêm việc nước từ hệ thống ống dẫn bị vỡ chảy vào khiến tình hình trầm trọng hơn.

MRT Thái Lan nhận trách nhiệm

Cơ quan Quản lý Đường sắt Đô thị Thái Lan (MRTA) đã nhận trách nhiệm về vụ “hố tử thần”.

Ông Gardphajon Udomdhammabhakdi, Thống đốc MRTA, thông báo toàn bộ các hầm trên tuyến Purple Line sẽ được kiểm tra lại, đồng nghĩa việc khai trương các ga mới trên tuyến sẽ bị trì hoãn.

Theo The Nation, dự án mở rộng tuyến Purple Line khởi công từ năm 2022 và dự kiến hoàn tất vào năm 2027. Công ty Sino-Thai Engineering, một trong các nhà thầu, cho biết đoạn hầm gần Bệnh viện Vajira đã được hoàn thiện vài tháng trước khi xảy ra sự cố.