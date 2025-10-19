Nga tung “vũ khí bí mật” từ thời cổ đại, "sát thủ trên không" Ukraine tê liệt, Kiev choáng váng

Máy bay không người lái đang trở thành vũ khí định hình chiến trường Ukraine. Ảnh Nationalinterest

Trong cuộc chiến mà máy bay không người lái (UAV) đang thống trị bầu trời, mỗi phút trôi qua là một cơn ác mộng cho lính bộ binh và kíp xe tăng Ukraine. Họ liên tục ngước nhìn lên trời, căng tai nghe thứ âm thanh rền rĩ của những “con ong sắt” – báo hiệu một chiếc UAV đang săn mồi.

Cả hai phía đều tung ra hàng trăm UAV mỗi ngày để truy lùng đối phương, tấn công mục tiêu trọng yếu hoặc trinh sát chiến trường. Dù có nhiều biện pháp khắc chế như gây nhiễu điện tử hay bắn hạ, các hệ thống phòng chống UAV vẫn không đủ sức đối phó số lượng UAV khổng lồ này. Bởi thế, Nga buộc phải quay lại những thủ thuật cũ – dùng thiên nhiên để ẩn mình.

Dùng mưa và sương mù làm “áo tàng hình”

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, Mỹ), quân Nga đang tăng cường mở các đợt tấn công cơ giới quy mô lớn trong điều kiện “mưa nặng hạt và sương mù dày đặc” – vốn làm tê liệt hoạt động của UAV Ukraine.

Đây là một phần trong chiến thuật Maskirovka – nghệ thuật ngụy trang và đánh lừa đối phương mà quân đội Nga đã sử dụng suốt hàng thế kỷ.

Trước khi tấn công, Nga thường tập trung hàng loạt phương tiện thiết giáp, từ xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, xe chở quân đến pháo binh. Trong điều kiện thời tiết xấu, UAV Ukraine khó trinh sát, khiến Nga có cơ hội áp sát vị trí đối phương mà không bị phát hiện.

Các đợt tấn công cơ giới gần đây của Nga – đặc biệt ở mặt trận Donbass – đều trùng với những ngày thời tiết xấu.

Nga thử “chiến tranh hiệp đồng binh chủng” trở lại

Bên cạnh tận dụng thời tiết, ISW cho biết Moscow dường như đang khôi phục lại chiến thuật hiệp đồng binh chủng – kết hợp bộ binh, pháo binh, thiết giáp, công binh và UAV trong cùng một mũi tấn công.

Trước đó, quân Nga phụ thuộc nhiều vào các đợt xung phong bộ binh quy mô nhỏ, chịu thương vong nặng khi đối đầu với các vị trí phòng thủ kiên cố của Ukraine.

Nhưng hiện nay, họ đang thử nghiệm lại các chiến dịch tấn công cơ giới quy mô lớn hơn – nơi mọi binh chủng phối hợp nhịp nhàng để xuyên thủng phòng tuyến đối phương.

ISW nhận định các đơn vị Nga “có thể quay lại tấn công cơ giới tại những khu vực mà bộ binh gặp khó khăn trong việc tiến lên, hoặc nơi họ cho rằng lực lượng Ukraine đã suy yếu sau nhiều tuần giao tranh”.

Tuy nhiên, theo ISW, dù áp dụng các thủ thuật cũ và chiến lược mới, kết quả thực tế cho thấy Nga vẫn phải trả giá đắt. Mỗi ngày, hàng trăm binh sĩ Nga được cho là đã ngã xuống để đổi lấy những bước tiến tương đối trên chiến trường.