Nga tuyên bố giành thêm 2 làng chiến lược, ông Zelensky tiết lộ Moscow hứng tổn thất nặng nề chưa từng thấy

Quân đội Nga ở Ukraine. Ảnh Getty Images.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/9 cho biết, quân đội nước này đã chiếm thêm hai ngôi làng mới trong bước tiến chậm chạp ở miền Đông và Nam Ukraine.

Phía Nga tuyên bố đã chiếm được Muravka (tây nam Pokrovsk) và Novoivanivka (thuộc Zaporizhzhia). Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định quân đội đã chặn đứng 87 đợt tấn công gần Pokrovsk, trong đó có Muravka.

Một quan chức thân Nga tại Donetsk còn tuyên bố trên hãng tin TASS rằng quân Nga đã kiểm soát “hiệu quả toàn bộ tuyến đường và hậu cần” quanh Pokrovsk.

Tuy nhiên, báo cáo này hoàn toàn không đề cập đến đòn phản công của Ukraine gần các thị trấn Pokrovsk và Dobropillia – nơi được coi là trọng điểm chiến lược.

Về phần mình, ông Zelensky nhấn mạnh cuộc phản công đã phá vỡ kế hoạch lâu dài của Moscow nhằm chiếm Pokrovsk.

“Đây vốn là một trong những hướng tấn công quan trọng nhất của Nga, nhưng họ đã không thể mở được chiến dịch quy mô lớn. Quân ta đang hủy diệt lực lượng của họ”, ông Zelensky nói. Ông còn khẳng định số tù binh Nga bị bắt giữ ngày càng nhiều, trở thành “nguồn trao đổi quý giá” cho Ukraine.

Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, lực lượng của ông đã đột phá 3–7 km qua phòng tuyến Nga. Trong khi đó, ông Zelensky nhấn mạnh quân đội vẫn giữ vững phòng thủ tại Kupiansk, nơi đã bị Nga tấn công liên tục trong nhiều tháng.

Chỉ một ngày trước đó, ông Zelensky thông báo quân Ukraine đã tái chiếm 7 khu định cư và hơn 160 km² quanh Pokrovsk và Dobropillia, đồng thời “quét sạch” thêm 9 làng khác khỏi quân Nga. Donetsk hiện vẫn tiếp tục là điểm nóng giao tranh ác liệt nhất trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.



