Ngắm tình cũ nóng bỏng của sao Chelsea

Không lâu sau khi chia tay huyền thoại làng đua xe F1 Lewis Hamilton, Camila Kendra đã bắt đầu hẹn hò với Ben Chilwell vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, mối tình giữa siêu mẫu 27 tuổi với chàng hậu vệ Chelsea chỉ kéo dài được khoảng nửa năm.

Theo một số bạn bè của Chilwell và Camila Kendra vừa chia tay cách đây ít ngày. Ban đầu, mối tình của cặp đôi trai tài gái sắc khá nồng cháy. Thế nhưng, khi đã phát hiện ra thói hư tật xấu của nhau, họ lại nhanh chóng chán ngán đối phương và quyết định đường ai nấy đi.

Camila Kendra sinh ra tại Santo Domingo, Cộng hòa Dominica. Mặc dù vậy, đến năm 3 tuổi, gia đình cô chuyển sang sinh sống tại Florida, Mỹ. Trong quá khứ, Kendra từng theo học chuyên ngành sinh học tại trường Đại học Florida Gulf Coast.

Vì đam mê sàn catwalk nên Camila Kendra đã quyết định bỏ dở việc học hành để theo nghiệp người mẫu. Đến thời điểm này, cô nàng nóng bỏng này từng "đầu quân" cho nhiều công ty danh tiếng như Elite Model Management Miami, Next Management London, IKON Management, The Industry Model Management New York.

Sở hữu khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình nóng bỏng, Camila Kendra thu hút hơn 470.000 lượt người theo dõi trên trang Instagram cá nhân.

Một số hình ảnh của Camila Kendra:

Ảnh: Instagram nhân vật.

