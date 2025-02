Ưu đãi người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà: Có ngân hàng giảm lãi suất còn 5,5%/năm

Người mua nhà từ 18 - 35 tuổi được giảm lãi suất còn 5,5%/năm

Mới đây, tại hội nghị với các ngân hàng thương mại, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại nghiên cứu, tiếp tục có gói tín dụng cho khách hàng trẻ. Đây được coi là cơ hội tốt để người trẻ tiếp cận các gói vay mua nhà với mức lãi suất hợp lý, nhanh chóng hiện thực hóa giấc mơ "an cư lạc nghiệp".

Theo đó, ACB là ngân hàng đầu tiên công bố triển khai gói vay “ngôi nhà đầu tiên” cho người trẻ với thời gian vay dài lên đến 30 năm, thời gian cố định lãi suất kỳ đầu tiên lên đến 5 năm, thủ tục đơn giản và linh hoạt cùng lãi suất vay ưu đãi chỉ từ 5,5%/năm. Điều đặc biệt là linh hoạt trả nợ với số tiền nhỏ trong những năm đầu và tăng dần theo thu nhập trong tương lai của khách hàng trẻ.

Ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ACB cho rằng, việc sở hữu ngôi nhà đầu tiên với người trẻ dưới 35 tuổi mang nhiều ý nghĩa hơn. Nhóm khách hàng trẻ từ 18 - 35 tuổi có công việc ổn định, thu nhập đều đặn hàng tháng hoàn toàn có thể nghĩ đến việc mua nhà.

"Với công việc ổn định và quỹ thời gian làm việc còn dài nên tính rủi ro của khoản vay là khá thấp. Mặt khác ngôi nhà đầu tiên cũng có thể được xem là giải pháp tài chính để đáp ứng nhu cầu an cư, ổn định cuộc sống và tập trung phát triển sự nghiệp của người trẻ tuổi. Do đó, đây là cơ hội tốt để người trẻ tiếp cận các gói vay mua nhà từ ngân hàn", ông Huy nhấn mạnh.

Ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ACB

Đại diện ACB kỳ vọng cao về việc sở hữu căn nhà của riêng mình trong đời là hoàn toàn phù hợp tâm lý an cư lạc nghiệp và truyền thống của người Việt Nam, đặc biệt là những người trẻ có công việc và thu nhập ổn định hàng tháng. Các lý do có thể kể đến như là tính an toàn, ổn định của bất động sản, sự công nhận của xã hội khi sở hữu một căn nhà và nhu cầu sinh sống thực tế.

Gói vay từ ACB được thiết kế không chỉ với lãi suất giảm còn 5,5%/năm mà còn chú trọng đến sự an tâm như thời gian vay dài, phương thức trả vốn gốc phù hợp với thu nhập của khách hàng và lãi suất ưu đãi kỳ đầu tiên cố định lên đến 5 năm với lãi suất thấp hơn đến 3% so với lãi suất công bố.

Theo đó, khách hàng có thể vay với thời gian dài lên đến 30 năm và thời gian cố định lãi suất kỳ đầu tiên đến 5 năm, cùng phương thức trả nợ gốc linh hoạt, chỉ cần trả từ 2% số vốn gốc/năm. Ngoài ra khách hàng còn được ân hạn thời gian trả nợ gốc trong tối đa 12 tháng kể từ khi khoản vay được giải ngân, miễn phí định giá tài sản bảo đảm và ưu đãi phí trả nợ trước hạn khi trả định kỳ hàng tháng.

Giảm lãi suất mua nhà cho người trẻ dưới 35 tuổi ít rủi ro cho ngân hàng thương mại

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đề nghị, Ngân hàng Nhà nước xem xét xây dựng cơ chế cho người trẻ (từ 18 - 45 tuổi) mua căn nhà đầu tiên được vay tín dụng với lãi suất thương mại hợp lý (khoảng 6% - 7%/năm được bảo đảm khoản vay bằng chính căn nhà đó) trong thời hạn 10 - 15 năm.

Theo ông Châu, điều này sẽ khuyến khích các doanh nghiệp tái cấu trúc các dự án bất động sản hiện hữu, chuyển hướng đầu tư sang phân khúc nhà ở thương mại giá vừa túi tiền và cùng với "Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030" sẽ cấu trúc lại thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững.

"Đa số người trẻ có chí tiến thủ, còn một khoảng đời dài để làm ăn và trả nợ, thông thường sau khoảng 10 - 15 năm sẽ có thu nhập tăng gấp đôi hoặc hơn gấp đôi nên hầu như không có rủi ro cho các ngân hàng thương mại cho vay", ông Châu nhận định.

Ông Phạm Đức Toản, Tổng giám đốc EZ Property cho rằng, gói tín dụng ưu đãi cho người trẻ từ 35 tuổi trở xuống mua nhà nếu được triển khai sẽ tạo cơ hội an sinh lớn cho nhiều người trẻ hiện nay. Đây là nhóm đối tượng lao động chính, nếu được ưu tiên, ổn định chỗ ở họ sẽ yên tâm phát huy năng lực.

"Với thủ tục cho vay cũng cần giảm bớt nhiêu khê, phiền hà; thời hạn cho vay cần dài hơi, có thể cho vay tới 30 năm để giảm số tiền phải trả hàng tháng. Mức lãi suất trung bình 5,5%/năm sẽ hợp lý để làm sao để người trẻ mua nhà, mỗi tháng chỉ phải trả cả gốc và lãi khoảng 7- 8 triệu đồng đối với cặp vợ chồng thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng", ông Toản nhận định.

Cần có ưu đãi cho người trẻ mua nhà do giá nhà liên tục tăng mạnh trong những năm gần đây. Ảnh: Thái Nguyễn

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn, xu hướng gia đình nhỏ hơn cũng thúc đẩy nhu cầu mua bất động sản cho thế hệ sau thừa kế và hành trình tự sở hữu nhà của người trẻ. Ngoài ra, về mặt văn hóa, người Việt Nam có nguyện vọng lớn với việc sở hữu bất động sản trong đời.

Theo ông Quốc Anh, so sánh lương trung bình và giá nhà của thời xưa và nay, có thể thấy không riêng người trẻ Việt thời nay, dù ở thời buổi nào cùng gặp không ít khó khăn trong việc tự mua nhà.

"Thời điểm năm 2004, một cá nhân thuộc thế hệ 7x mất khoảng 31,3 năm thu nhập để mua được một căn chung cư (60m2) giá 0,6 tỷ đồng, trong điều kiện lãi suất huy động là 7,4%. Sau 10 năm, số năm thu nhập để một cá nhân thuộc thế hệ 8x mua được căn hộ như trên là 22,7 năm. Giá căn hộ đã tăng lên 1,5 tỷ đồng trong khi lãi suất huy động giảm còn 6%", ông Quốc Anh chia sẻ.

Ông Quốc Anh cũng cho biết đến năm 2024, một cá nhân 9x cần 25,8 năm thu nhập để mua căn hộ trên (giá 3 tỷ đồng) trong điều kiện lãi suất huy động là 4,5%. Tuy số năm thu nhập và lãi suất đã giảm dần theo thời gian nhưng nhìn chung, người trẻ thuộc các thế hệ vẫn cần nỗ lực trong thời gian dài mới có thể tự sở hữu nhà.