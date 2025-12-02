Ngân hàng Trung ương Châu Âu ra quyết định sốc liên quan đến tài sản Nga

ECB từ chối bảo lãnh khoản vay bồi thường 140 tỷ euro cho Ukraine. Ảnh: Strana.

Theo Financial Times, ECB cho rằng đề xuất của Ủy ban châu Âu đã vượt quá thẩm quyền của mình.

Tờ báo cho biết thêm rằng quyết định này khiến tình hình thêm phức tạp cho Brussels, trong bối cảnh Châu Âu đang tìm cách đảm bảo khoản vay bồi thường bằng cách sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga được lưu giữ tại ngân hàng lưu ký Euroclear của Bỉ.

Châu Âu hiện đang thảo luận về một kế hoạch tài chính dài hạn cho Ukraine. Cho đến nay, vẫn chưa có thỏa thuận nào giữa tất cả các thành viên. Cụ thể, chưa có thỏa thuận nào về việc phân bổ cái gọi là khoản vay bồi thường bằng tài sản của Nga bị đóng băng tại EU.

Thông tin trước đó về việc EU không đồng ý cho Ukraine vay tiền bồi thường bằng tài sản bị đóng băng của Nga là một lời cảnh tỉnh vô cùng đáng lo ngại đối với Kiev, bởitình hình đang tiềm ẩn nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Dựa trên yêu cầu của chính quyền Ukraine, châu Âu phải phân bổ 120 tỷ USD vào năm tới cho cả viện trợ trực tiếp và cung cấp vũ khí. Vì các kho quân sự châu Âu gần như đã trống rỗng, họ chỉ có thể quyên góp vũ khí mới sản xuất hoặc vũ khí mua từ các quốc gia khác, chủ yếu là Mỹ. Điều này có nghĩa là việc này sẽ đòi hỏi chi phí tài chính thực sự.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối tiếp tục bất kỳ khoản viện trợ tài chính hoặc vũ khí nào cho Ukraine, toàn bộ chi phí khổng lồ 120 tỷ USD đổ lên vai châu Âu. Trong khi đó, nền kinh tế và tài chính châu Âu đã trải qua thời kỳ khó khăn.

Do đó, châu Âu đã tuyên bố thẳng thừng rằng không thể tìm ra cách nào khác để tiếp tục tài trợ cho Ukraine, ngay cả ở mức hiện tại, ngoài việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga.

Kiev đã đặt nhiều hy vọng vào hôm qua, khi quyết định phân bổ khoản vay bồi thường 140 tỷ euro lẽ ra đã được đưa ra. Tuy nhiên, quyết định này đã bị hoãn lại đến tháng 12, và không có gì đảm bảo nó sẽ được phê duyệt vào mùa đông này.

Vào đêm trước, Bộ Ngoại giao Bỉ đã kêu gọi chấm dứt việc tịch thu tài sản của Nga và thay vào đó tài trợ cho Kiev bằng một "khoản vay cổ điển của toàn châu Âu".